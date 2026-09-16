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    Autoridades intensifican fiscalizaciones en fondas y ya contabilizan más de 116 sumarios sanitarios previo a Fiestas Patrias

    La Seremi de Salud informó más de 300 controles realizados en la RM y el decomiso de cerca de dos toneladas de alimentos. Las inspecciones continuarán durante todo el fin de semana largo.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    A pocas horas del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, autoridades de la Región Metropolitana realizaron este miércoles una fiscalización en el Parque O’Higgins, destacando el despliegue coordinado de distintas instituciones para reforzar las condiciones sanitarias y de seguridad en las principales fondas.

    El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos y municipios, señalando que “una ciudad preparada es claramente una ciudad más segura”. En esa línea, afirmó que se están revisando las certificaciones sanitarias y eléctricas de los recintos para evitar incidentes durante las celebraciones.

    El despliegue contempla además un refuerzo policial en distintos puntos de la Región Metropolitana. En el Parque O’Higgins se habilitó una comisaría y se sumarán más de 250 inspectores municipales, además de cámaras de seguridad y controles de ingreso. “Este trabajo que estamos realizando hoy día acá, de fiscalizar en terreno, es el sello de garantía de que estas fondas y estas fiestas tienen que ser seguras”, sostuvo el gobernador.

    Uno de los principales llamados de las autoridades estuvo dirigido a quienes consumirán alcohol durante las celebraciones. “Por favor, si usted va a beber, como me imagino que más de algún chileno lo hará, un terremoto, un buen vino o una buena cerveza, por favor, no conduzca”, afirmó Orrego, quien advirtió que se busca prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol.

    Desde la Seremi de Salud de la RM, en tanto, Pía Venegas informó que ya se han realizado más de 300 fiscalizaciones en el marco de las Fiestas Patrias, las que han derivado en más de 116 sumarios sanitarios y el decomiso de cerca de dos toneladas de alimentos. Los controles continuarán durante el fin de semana largo.

    La autoridad sanitaria llamó además a preferir recintos establecidos y autorizados. “Hacemos un llamado a entrar en esos lugares, a consumir alimentos también en los lugares autorizados”, señaló, enfatizando la importancia de verificar las condiciones y rotulación de los productos.

    El delegado presidencial, Germán Codina, por su parte, señaló que se reforzarán los controles de tránsito mediante fiscalizaciones del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), incluyendo alcotest y narcotest. Además, indicó que se proyectan más de mil fiscalizaciones sanitarias entre las realizadas antes y durante las celebraciones.

    En materia de transporte, las autoridades informaron que aumentará la frecuencia de los buses Red y del Metro, aunque los horarios habituales de funcionamiento se mantendrán durante las festividades.

    Más sobre:Parque O'HigginsFiestas PatriasFiscalización

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