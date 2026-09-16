Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

Alexis Sánchez y el Montreal se alistan para enfrentar el partido de revancha de las semifinales de la Copa Canadiense contra Vancouver Whitecaps.

El elenco del delantero nacional igualó 1-1 en la ida, por lo la llave está abierta para determinar al finalista.

¿A qué hora es el partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps?

El partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps está programado para este miércoles 16 de septiembre a partir de las 20.00 horas de Chile.

¿Quién transmite el partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps?

El partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps es transmitido en Chile a través de la plataforma de streaming OneSoccer.