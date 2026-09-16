Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps
El elenco del delantero nacional enfrenta el partido de revancha de las semifinales de la Copa Canadiense.
Alexis Sánchez y el Montreal se alistan para enfrentar el partido de revancha de las semifinales de la Copa Canadiense contra Vancouver Whitecaps.
El elenco del delantero nacional igualó 1-1 en la ida, por lo la llave está abierta para determinar al finalista.
¿A qué hora es el partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps?
El partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps está programado para este miércoles 16 de septiembre a partir de las 20.00 horas de Chile.
¿Quién transmite el partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps?
El partido entre Montreal y Vancouver Whitecaps es transmitido en Chile a través de la plataforma de streaming OneSoccer.
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