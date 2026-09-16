Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

Valparaiso, 23 de junio 2026 El exministro de Hacienda Nicolas Grau, en la sesion de la Camara de Diputados, donde se realiza la Acusacion Constitucional en su contra Sebastian Cisternas/Aton Chile

Un extenso mensaje envió el exministro de Hacienda Nicolás Grau a los militantes del comunal de Ñuñoa del Frente Amplio en el que abordó la discusión sobre los posibles conflictos de interés de las exautoridades del gobierno de Gabriel Boric en el desarrollo de sus nuevos trabajos fuera del ejercicio del poder .

Se trata de una discusión que se reactivó con fuerza la semana pasada luego de que el exjefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía (FA), transparentara su labor dentro de la empresa de lobby, KOM, y luego de que ayer Ciper dio a conocer el caso de Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, que ahora asesora a asesora a CleanTech Lithium en la tramitación de permisos ambientales para su proyecto de litio en el salar Laguna Verde .

Sebastián Aylwin, abogado FA.

A raíz de este último caso, en el grupo de frenteamplistas de Ñuñoa, donde participa Grau, el exministro de Hacienda y Economía envió un mensaje con seis puntos a través de WhatsApp, donde recalcó que este “es un debate importante para el partido (lo tuvo que haber dado hace tiempo)”.

En el primer punto Grau plantea como principio que “ quienes fuimos ministro/as, subses (subsecretarios, o jefes de servicio con visibilidad; debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno. No solo preocupándose de conflictos de interés, sino también de la ‘imagen’, ya que no hacerlo puede deteriorar la percepción que la ciudadanía tiene del FA ”.

En la misma línea, expresó que para él existe un criterio distinto respecto de quienes ejercieron cargos de confianza en el gobierno de Boric con una menor responsabilidad, como los jefes de división. “No creo que esta exigencia deba operar con otros, por ejemplo, alguien que dirigió una división. En esos casos basta, a mi juicio, que no haya conflicto de interés”, dijo.

“La diferencia entre 1 y 2 es principalmente práctica, en dos dimensiones: son casos menos visibles y además es difícil rearmar la vida laboral post gobierno. Yo he visto cómo le ha costado a mis equipos encontrar pega, a pesar de ser excelentes profesionales”, agregó en un tercer punto.

En el cuarto ítem recordó su llamado a la gente joven de su equipo a “que ojalá hiciera también carrera en empresas. Necesitamos ese conocimiento, necesitamos gente de izquierda que trabaje ojalá en cargos de relevancia en tales espacios”. Esto lo planteó como una idea estratégica, pues en su experiencia al tener que proponer nombres para directorios de empresas públicas, advirtió que solo pudo “proponer un par” del partido y que la mayoría de esos cupos debieron ser “llenados por gente de la centro izquierda (la mayoría con buenos CVs)”.

Luego, el exministro Grau defendió a Sebastián Aylwin, al decir que “a mi me parece muy bien que gente nuestra se vaya a trabajar en proyectos que son parte de lo que impulsamos en la estrategia nacional del litio, porque en la medida que resulten, la estrategia irá siendo más exitosa en el tiempo”.

Su espaldarazo a Aylwin lo cerró con una reflexión respecto de que cada uno debe pensar si es que lo llaman a un trabajo por su expertise en la materia o por sus redes políticas. Escribió que si bien es “seguro” que Aylwin cuenta con redes, “su conocimiento técnico del proceso de evaluación ambiental es altísimo, por ende, es muy entendible que una empresa lo quiera en su equipo”.

A eso le sumó una anécdota con el asesor con el asesore de CleanTech Lithium, al plantear que “ojo, no soy amigo de el, y me peleé más de una vez con él en nuestra historia política jejeje”.

El mensaje de Grau da cuenta de la amplia discusión que se generó en el partido por el tema. Anoche, de hecho el mismo Sebastián Aylwin, envió un mensaje a la militancia entregando su versión del asunto y en el que descarta un conflicto de interés.

Esta mañana la directiva del FA definió que se debe insistir en la necesidad de regular la actividad y ha transmitido que se analizarán los casos.

Consultada al respecto de la discusión pendiente en el FA sobre este tema, la presidenta del partido, Gael Yeomans, respondió que “ el lobby está regulado en Chile, pero la legislación tiene que actualizarse, en particular en lo que respecta a las inhabilidades posteriores al ejercicio del cargo . Todas son materias que están contenidas en un proyecto de ley que presentamos como bancada del FA y que sigue en tramitación”.

Gael Yeomans en la ceremonia de cambio de mando del Frente Amplio. Foto: Prensa FA. 99

La explicación de Aylwin al partido

Rato antes del mensaje de Nicolás Grau, fue el propio Sebastián Aylwin quien usó los chats internos del Frente Amplio para desplegar su defensa.

Lo hizo, particularmente, en el grupo que comparten los frenteamplistas llamado, “Frente social y nuevo modelo de desarrollo”, donde hay más de 200 personas. El mensaje, que circuló ampliamente en el FA y al que accedió este medio, lo envió luego de que en esa misma instancia se compartiera la nota de Ciper.

“Primero, no hay ninguna decisión o acto que en los 4 años que tuve el honor de ser parte del gobierno del Presidente Boric como jefatura de oficina, se relacione o beneficie directa o indirectamente al proyecto para el que ahora trabajo, tampoco hay información privilegiada ni nada similar”, indicó Aylwin.

Agregó: “Segundo, mi rol profesional, ahora en el sector privado, es parte de mi historia profesional de más de 15 años en el derecho ambiental, en el sector público, privado y en ONG ambientales”.

El mismo Aylwin cerró su intervención en el grupo al consignar que, “tercero y último, el proyecto para el que ahora trabajo es parte de nuestra Estrategia Nacional del Litio, en la cual no participé cuando fuimos gobierno, pero en la que creo como parte de una política industrial verde. (...) Estoy disponible para responder cualquier duda que sirva para esclarecer el asunto y nutrir el debate de nuestro partido”.