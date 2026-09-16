Diputado Soto (PPD) y reforma de seguridad: “Yo llamo al gobierno a que abandone definitivamente la batalla ideológica y cultural”

Durante la mañana de este miércoles, el diputado del PPD, Raúl Soto, cuestionó la reforma de seguridad presentada por el gobierno, señalando que “ha tomado tan malas decisiones”.

Según señaló en conversación con Radio Duna, “ha ingresado en iniciativas tan pasadas, de tejo, tan ideológicas” que ha dejado poco espacio para la conversación.

“La última prueba de aquello fue en materia de seguridad, donde había amplio espacio para acuerdos y terminó ingresando una reforma constitucional ideológica que nadie terminó apoyando”.

“Yo llamo al gobierno a que abandone definitivamente la batalla ideológica y cultural que está emprendiendo y que se dedique a gobernar bien, a buscar consenso y de parte nuestra, al menos del PPD, va a encontrar posibilidades para buenos consensos en beneficio de Chile”, agregó.

Asimismo, el diputado realizó un llamado a la oposición a no atrincherarse, mencionando que “yo creo que la oposición no puede atrincherarse y descansar en que al gobierno le vaya mal para que eso en algún punto se traduzca en una mejora política para la propia oposición, yo creo que hay que pensar en el país”.

Soto además dio a conocer que viajará con el Presidente José Antonio Kast a Naciones Unidas, donde espera conversar y transmitirle sus preocupaciones.

“Lo que le quiero transmitir es mi preocupación por el estado del país, por la división, la polarización que hay, la falta de diálogo y, desde mi perspectiva, el primer paso lo tiene que dar el Gobierno, que yo creo que se ha equivocado demasiado en estos primeros seis meses”, expresó.

Respecto a las modificaciones realizadas a la reforma constitucional de seguridad, Soto destacó los cambios realizados por los senadores apuntando que “suena bastante más razonable de lo que presentó el Gobierno”, y agregando que “lamento que los senadores hayan tenido que hacer trabajo que debió haber hecho el gobierno desde un comienzo”.

A pesar de esto, reiteró que el Gobierno debió retirar el proyecto e ingresar uno nuevo. “Yo creo que se debió haber presentado un proyecto nuevo, porque, finalmente, los cambios fueron radicales, en palabras de los propios senadores”.