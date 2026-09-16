SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Arabia Saudita acusa a los hutíes de haber lanzado un dron hacia la Meca

    Riad afirmó este miércoles que la defensa aérea saudita destruyó el martes "un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada" del islam. Los hutíes negaron haber atacado la Meca.

    Por 
    RFI
    Vista de la Makkah Clock Tower en la ciudad de La Meca. Foto: Archivo

    La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los hutíes de Yemen, un grupo apoyado por Irán que desmintió el ataque.

    Después de años de calma, Yemen se vio arrastrado en julio al conflicto regional, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

    Los hutíes, enfrentados al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, tomaron la semana pasada el control de la costa yemení que bordea el mar Rojo, reforzando su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

    La defensa aérea saudita destruyó el martes “un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada” del islam.

    “La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición liderada por Arabia Saudita que respalda al gobierno yemenita.

    La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó de inmediato unos “ataques atroces” que “profanan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas, y hieren los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo”.

    Por su parte el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el miércoles “en los términos más enérgicos posibles el cobarde y abominable” ataque contra La Meca.

    Los últimos acontecimientos han vuelto a disparar los precios del petróleo, una escalada que lastra la economía mundial.

    El Brent, referencia internacional del crudo, cotizaba el miércoles a 108,5 dólares por barril en las primeras operaciones asiáticas, ligeramente a la baja, pero todavía alrededor de un 80% por encima del nivel anterior al inicio de la guerra en febrero.

    Los hutíes, que desde principios de septiembre han intensificado los ataques contra Arabia Saudita, negaron haber atacado la ciudad santa y denunciaron “una mentira trillada”, dijo en la red social X uno de sus líderes, Hazm al Asad.

    Las autoridades sauditas habían lanzado el martes por la mañana una alerta aérea para La Meca, la primera de este tipo en este destino religioso que cada año recibe a millones de peregrinos.

    La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita recomendó el miércoles a sus ciudadanos reconsiderar cualquier viaje al país y evitar por completo acercarse a la frontera con Yemen.

    “Libertad y seguridad” para la navegación marítima

    El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, y el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, llamaron el martes desde El Cairo a “garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima” en el estrecho de Bab el Mandeb.

    Este paso, que conecta a Europa con Asia a través del mar Rojo y el canal de Suez, se volvió crucial para Arabia Saudita, el principal exportador mundial de crudo, desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

    Su cierre tendría consecuencias “catastróficas”, admitió el martes el Ministerio de Relaciones Asuntos Exteriores de Qatar.

    Por su parte, los hutíes aseguran que no existe ninguna amenaza para la navegación en ese estrecho, salvo para los buques sauditas.

    Mientras aumenta la presión sobre Arabia Saudita, amenazada en ambos estrechos y blanco de ataques contra sus infraestructuras petroleras, los hutíes afirmaron el miércoles haber derribado un avión de combate saudita y acusaron al país de haber llevado a cabo 450 ataques aéreos contra su vecino esta semana.

    Arabia Saudita también ha sufrido la interrupción de su oleoducto Este-Oeste, que permite evitar el estrecho de Ormuz, tras ataques con drones procedentes de Irak, según las autoridades.

    Al menos 100.000 personas han sido desplazadas en Yemen desde que se reanudaron los combates a principios de septiembre entre los hutíes y las fuerzas progubernamentales, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

    Más sobre:Arabia SauditaLa MecaHutíesYemenPakistánOrmuzBab el MandebIránOCIPetróleoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”

    Fiscalía investiga ataque con armas de fuego en Quinta Normal que deja un muerto y un herido grave

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    2.
    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    3.
    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    “El duelo puede influir en la memoria”: Buckingham responde a afirmación del conde Spencer en libro sobre su hermana Diana

    4.
    La “línea roja” tras la interceptación de un dron cerca de La Meca: Las opciones de Arabia Saudita en su conflicto con los hutíes

    La “línea roja” tras la interceptación de un dron cerca de La Meca: Las opciones de Arabia Saudita en su conflicto con los hutíes

    5.
    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    6.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 17 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”
    Chile

    Joyero secuestrado en el centro de Santiago: “No queremos que esto genere odio hacia nadie”

    Fiscalía investiga ataque con armas de fuego en Quinta Normal que deja un muerto y un herido grave

    Así funciona la red de Metro este jueves 17 de septiembre: todas las líneas se encuentran disponibles

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación
    Negocios

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    Caso Factop: Tribunal fija fecha para juicio oral y Fiscalía separa investigación contra Andrés Chadwick

    Presidente de la Asociación de AFP por reforma previsional: “Cambia la dinámica de competencia en toda la industria”

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo
    Tendencias

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    ¿Qué pasó con la gira de Ed Sheeran? La polémica por Palestina que terminó con Macklemore y otros músicos fuera del tour

    Sentirse como un futbolista de la Premier League por US$ 28 mil: la llamativa promoción que remece Inglaterra
    El Deportivo

    Sentirse como un futbolista de la Premier League por US$ 28 mil: la llamativa promoción que remece Inglaterra

    El Crystal Palace de Darío Osorio alista su debut en la fase de liga de la Europa League

    DT de Montreal alucina con Alexis y el plantel tras pasar a la final del Campeonato Canadiense: “Podemos mover montañas”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”
    Cultura y entretención

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”
    Mundo

    Trump afirma que espera que el fin de la guerra con Irán “esté cerca” e insiste en que Teherán “quiere un acuerdo”

    EE.UU. niega visado e impide a presidente de la Autoridad Palestina asistir a Asamblea General de la ONU

    Hallan los cuerpos sin vida de los cinco ocupantes de una avioneta que se estrelló en el centro de Colombia

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?
    Paula

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón