Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

Alex Saab, exministro del gobierno venezolano y señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas, durante una audiencia ante una corte federal de Miami.

El empresario, de 54 años, cambió su declaración anterior de “no culpable” y acordó entregar US$195 millones que habría obtenido mediante operaciones ilícitas vinculadas a una trama de corrupción.

El hombre de confianza de Maduro cambió así su declaración del pasado 24 de julio, a cambio de cooperar con las autoridades estadounidenses en el proceso contra el mandatario por cargos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias Bloomberg.

Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, la Fiscalía podría recomendar una condena menor si su cooperación resulta valiosa para las investigaciones contra otros acusados.

El caso también contempla acusaciones por fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos. Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Estados Unidos en 2021 y posteriormente liberado tras un acuerdo entre Washington y Caracas. En mayo pasado, fue nuevamente trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos.