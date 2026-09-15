Joaquín Álvarez se sube a lo más alto con un oro en la gimnasia y Kristel Köbrich suma una medalla de plata en los Odesur

La tarde de este martes llegó la quinta medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. El gimnasta Joaquín Álvarez se quedó con el primer lugar en las anillas, con un puntaje de 13.475, superando al colombiano Ángel Barajas (13.225) y al argentino Daniel Villafañe (13.100).

El serenense confirmó su gran momento con una notable actuación, que se suma a una serie de logros a su prometedora carrera. De hecho, en 2024, en la Copa del Mundo de El Cairo, Egipto, patentó un inédito ejercicio con su apellido. La técnica sorprendió a los jueces en las barras paralelas. De esta manera, la maniobra quedó registrada como “Álvarez”, en el código de la disciplina.

Pablo Figueroa también tuvo una muy buena presentación y obtuvo el bronce en la prueba de suelo en la gimnasia artística.

Kristel brilla

Por su parte, Kristel Köbrich compitió en los 1.500 metros, luego de haber obtenido la medalla de bronce el domingo en los 800. Y lo hizo de gran manera, demostrando su plena vigencia frente a rivales de mucha menor edad.

En esta ocasión, la nadadora de 41 años se quedó con el segundo lugar de la prueba, con un tiempo de 16’35”50, siendo superada solamente por la brasileña Beatriz Pimentel, quien ganó el oro con un crono de 16’20”88.

En tanto, Macarena Pérez, se quedó con la medalla de plata en el Ciclismo BMX Freestyle. Mientras que Catalina Lorca también obtuvo el mismo metal en los 500 metros más distancia del patinaje de velocidad, al igual que el pesista Sergio Cares, quien fue tercero en la categoría -75 kilos