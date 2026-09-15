Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego

El pasado 13 de septiembre el Ministerio de Hacienda publicó la convocatoria para elegir al próximo superintendente de Casinos de Juego. Esto, tras siete meses de vacancia del cargo, luego de la salida de Viven Villagrán en febrero pasado.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre, y se solicitan “al menos 3 años de experiencia en cargos de dirección o jefatura en materias de fiscalización y/o regulatorias”.

Adicionalmente, la convocatoria señala que se valorará “tener experiencia en Control, auditoría y/o análisis y modelación de procesos”, así como manejar un nivel intermedio de inglés.

Al tratarse de un grado 1° de la Escala de Remuneraciones de los Servicios Fiscalizadores, con un porcentaje de Asignación de Alta Dirección Pública de 1%, quien sea elegido para ejercer el cargo recibirá una remuneración mensual líquida de $9.320.000 promedio, incluyendo asignaciones y bonos de estímulo.

La próxima administración estará marcada por el enfrentamiento de una industria que se ha reducido un 20% en los últimos siete años, afectado principalmente por la irrupción de casinos y casa de apuestas online.

La propia convocatoria del Ministerio describe que parte de los lineamientos del cargo consistirá en “elaborar e implementar propuestas de actualización del modelo regulatorio de la industria del juego, incorporando nuevas tendencias, tecnologías y criterios de sostenibilidad para fortalecer su desarrollo armónico con el entorno”.