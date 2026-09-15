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    EFE pone fin a contrato de su gerente general tras casi 4 años en el cargo

    En reemplazo de José Solorza el directorio acordó designar, en calidad de interino, a Ricardo Montecino, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de División, Ingeniería y Proyectos de la empresa.

    Por 
    Patricia San Juan
    EFE Trenes Chile

    La estatal Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó que el directorio decidió poner fin al contrato de trabajo del gerente general, José Solorza, a contar de este 15 de septiembre.

    EFE no dio a conocer las razones de la salida y, en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa señaló que el directorio agradecía la gestión Solorza por los casi cuatro años desempeñados en el cargo.

    Solorza había asumido la gerencia general en noviembre de 2022.

    Además la empresa dijo que, en su reemplazo, el directorio acordó designar en calidad de interino a Ricardo Montecino, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de División, Ingeniería y Proyectos de EFE.

    De acuerdo a su cuenta de Linkedin, Montecino es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) e ingresó a EFE en mayo de 2019 como gerente de Planificación y Desarrollo.

    Más sobre:EjecutivosEFEJosé SolorzaRicardo Montecino

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