SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cruzados logra ganancias de $2 mil millones mientras Blanco y Negro se desploma y Azul Azul cierra con pérdidas

    Blanco y Negro informó de una caída de 96% en sus ganancias y una baja de dos dígitos en sus ingresos. Azul Azul, por su parte, señaló que la caída de su resultado operacional se debe a la no participación en copas internacionales, entre otros factores.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Las tres sociedades concesionarias de los mayores clubes de fútbol del país entregaron sus estados financieros correspondientes al primer semestre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y solo una informó de un alza en sus ingresos y un mejor resultado: Cruzados.

    En su análisis razonado, la concesionaria del club Universidad Católica reveló que los ingresos por actividades ordinarias ascendieron a $ 19.801 millones, lo que representa un incremento del 79,9% en comparación al mismo período del ejercicio anterior.

    “El incremento más relevante se observa en Derechos de TV Internacional (+$2.494 millones) por la participación de Universidad Católica en la Copa Conmebol Libertadores 2026, en Publicidad y Auspicios (+$1.502 millones) y en Ingresos Conmebol por mérito Deportivo ($1.214 millones, sin comparable en el período anterior)”, dijo la firma.

    El ebitda alcanzó los $6.700 millones en el primer semestre 2026, superando los $1.140 millones del mismo periodo del ejercicio previo.

    Con esto, la utilidad de los primeros seis meses del año alcanzó los $2.303 millones, revirtiendo la pérdida neta de -$354 millones registrada en el mismo período del año anterior.

    “El resultado refleja la consolidación de la operación del Estadio Claro Arena como generador de ingresos (arriendos, eventos, publicidad y auspicios) y la participación de Universidad Católica en la Copa Conmebol Libertadores 2026, efectos que superan ampliamente el mayor gasto de administración y de depreciación y amortización asociados a la puesta en marcha plena del recinto”, señaló en su análisis razonado.

    Blanco y Negro

    Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo Colo, informó de una caída de 14,27% en su facturación hasta los $20.793 millones.

    En su análisis razonado, detalló que la baja “se debe principalmente a menor ingreso por venta de jugadores respecto del año 2025 y una disminución de los derechos de TV por la no participación en torneos internacionales Conmebol, y la rebaja mensual de los derechos de televisión nacionales por el aporte que cada Club debe realizar a Warner Channel por el Juicio que la ANFP perdió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.

    En concreto, los ingresos por recaudaciones bajaron 1,7%, mientras que los ingresos por venta de jugadores caen 63,6% a $1.887 millones, y os ingresos por derechos de TV caen 52,3%. La facturación por publicad sube 9% a $7.690 millones.

    El primer trimestre de 2026, Blanco y Negro registró la venta de Lucas Cepeda al Club Elche de España por US$ 2,2 millones, que corresponde a ingreso por venta jugadores comprados a terceros.

    “Comparado con el primer trimestre del año 2025 la cifra es menor debido a que ese año se registraron las ventas de Maximiliano Falcon y Pablo Solari”, indica la firma.

    Además, agregó que “del mismo modo en el primer trimestre 2026 se registra la venta de Alan Saldivia al Club Vasco da Gama de Brasil por US$ 1,2 millones, de Vicente Pizarro al Club Rosario Central de Argentina por US$ 1,6 millones, ambos jugadores formados en el Club. Comparado con el primer trimestre del año 2025 no hubo ventas de jugadores formados en el club.

    Con esto, entre enero y junio la firma logró ganancias por $126 millones, un desplome de 96% respecto de la utilidad por $3.158 millones reportada para el mismo periodo de 2025.

    Azul Azul

    Entre los tres mayores clubes de fútbol del país, sólo Azul Azul reportó una última línea en rojo.

    La sociedad, concesionaria del club Universidad de Chile, informó pérdidas por $363,7 millones en el primer semestre, una comparación negativa respecto de las ganancias por $891 millones del mismo periodo del 2025.

    En tanto, los ingresos cayeron 28% hasta los $13.894 millones. La mayor baja se produjo en las ventas por borderó (-46%) hasta los $3.817 millones, y participación en torneos internacionales con un desplome de 95% a $206 millones. En tanto, los ingresos por transferencias de pases de jugadores saltaron $134 millones a $1.207 millones.

    En su análisis razonado, explicó que “durante el año 2026 los resultados de la operación se han visto disminuidos, principalmente producto de no participar en fase de grupos de Copas Internacionales, y una menor recaudación, por una parte, en el campeonato local producto de la multa de restricciones de público cursada por el organismo regulador y, por otra parte, el partido disputado por Copa Sudamericana se jugó sin público por el castigo aplicado por Conmebol”.

    “En relación con los costos de operación, los costos de organización de partidos sufrieron una disminución por este concepto producto de la menor cantidad de partidos jugados en el primer semestre, sumado a que algunos partidos fueron con un aforo reducido”, indicó la empresa.

    Más sobre:Resultados de EmpresasAzul AzulBlanco y NegroCruzados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    2.
    Corredor de propiedades demanda al Fisco el pago de comisión por venta de edificio MetLife a PDI

    Corredor de propiedades demanda al Fisco el pago de comisión por venta de edificio MetLife a PDI

    3.
    CEO de Entel, Antonio Büchi, y su mirada sobre Chile: “Hay un ánimo en la élite de que se está enmendando el rumbo”

    CEO de Entel, Antonio Büchi, y su mirada sobre Chile: “Hay un ánimo en la élite de que se está enmendando el rumbo”

    4.
    Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul

    Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul

    5.
    Baja en consumo del vino presiona a las viñas: cerca de 2.000 hectáreas están en venta y superficie útil cae 20% en una década

    Baja en consumo del vino presiona a las viñas: cerca de 2.000 hectáreas están en venta y superficie útil cae 20% en una década

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”
    Chile

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca
    Negocios

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”
    El Deportivo

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”

    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    Nuevo desafío para el Comandante: Cobreloa anuncia a Mario Salas como su nuevo entrenador

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio
    Mundo

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    España prorroga 15 días los controles fronterizos con Italia en respuesta a la medida del Ejecutivo de Meloni

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”