Cruzados logra ganancias de $2 mil millones mientras Blanco y Negro se desploma y Azul Azul cierra con pérdidas

Las tres sociedades concesionarias de los mayores clubes de fútbol del país entregaron sus estados financieros correspondientes al primer semestre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y solo una informó de un alza en sus ingresos y un mejor resultado: Cruzados.

En su análisis razonado, la concesionaria del club Universidad Católica reveló que los ingresos por actividades ordinarias ascendieron a $ 19.801 millones, lo que representa un incremento del 79,9% en comparación al mismo período del ejercicio anterior.

“El incremento más relevante se observa en Derechos de TV Internacional (+$2.494 millones) por la participación de Universidad Católica en la Copa Conmebol Libertadores 2026, en Publicidad y Auspicios (+$1.502 millones) y en Ingresos Conmebol por mérito Deportivo ($1.214 millones, sin comparable en el período anterior)”, dijo la firma.

El ebitda alcanzó los $6.700 millones en el primer semestre 2026, superando los $1.140 millones del mismo periodo del ejercicio previo.

Con esto, la utilidad de los primeros seis meses del año alcanzó los $2.303 millones, revirtiendo la pérdida neta de -$354 millones registrada en el mismo período del año anterior.

“El resultado refleja la consolidación de la operación del Estadio Claro Arena como generador de ingresos (arriendos, eventos, publicidad y auspicios) y la participación de Universidad Católica en la Copa Conmebol Libertadores 2026, efectos que superan ampliamente el mayor gasto de administración y de depreciación y amortización asociados a la puesta en marcha plena del recinto”, señaló en su análisis razonado.

Blanco y Negro

Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo Colo, informó de una caída de 14,27% en su facturación hasta los $20.793 millones.

En su análisis razonado, detalló que la baja “se debe principalmente a menor ingreso por venta de jugadores respecto del año 2025 y una disminución de los derechos de TV por la no participación en torneos internacionales Conmebol, y la rebaja mensual de los derechos de televisión nacionales por el aporte que cada Club debe realizar a Warner Channel por el Juicio que la ANFP perdió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.

En concreto, los ingresos por recaudaciones bajaron 1,7%, mientras que los ingresos por venta de jugadores caen 63,6% a $1.887 millones, y os ingresos por derechos de TV caen 52,3%. La facturación por publicad sube 9% a $7.690 millones.

El primer trimestre de 2026, Blanco y Negro registró la venta de Lucas Cepeda al Club Elche de España por US$ 2,2 millones, que corresponde a ingreso por venta jugadores comprados a terceros.

“Comparado con el primer trimestre del año 2025 la cifra es menor debido a que ese año se registraron las ventas de Maximiliano Falcon y Pablo Solari”, indica la firma.

Además, agregó que “del mismo modo en el primer trimestre 2026 se registra la venta de Alan Saldivia al Club Vasco da Gama de Brasil por US$ 1,2 millones, de Vicente Pizarro al Club Rosario Central de Argentina por US$ 1,6 millones, ambos jugadores formados en el Club. Comparado con el primer trimestre del año 2025 no hubo ventas de jugadores formados en el club.

Con esto, entre enero y junio la firma logró ganancias por $126 millones, un desplome de 96% respecto de la utilidad por $3.158 millones reportada para el mismo periodo de 2025.

Azul Azul

Entre los tres mayores clubes de fútbol del país, sólo Azul Azul reportó una última línea en rojo.

La sociedad, concesionaria del club Universidad de Chile, informó pérdidas por $363,7 millones en el primer semestre, una comparación negativa respecto de las ganancias por $891 millones del mismo periodo del 2025.

En tanto, los ingresos cayeron 28% hasta los $13.894 millones. La mayor baja se produjo en las ventas por borderó (-46%) hasta los $3.817 millones, y participación en torneos internacionales con un desplome de 95% a $206 millones. En tanto, los ingresos por transferencias de pases de jugadores saltaron $134 millones a $1.207 millones.

En su análisis razonado, explicó que “durante el año 2026 los resultados de la operación se han visto disminuidos, principalmente producto de no participar en fase de grupos de Copas Internacionales, y una menor recaudación, por una parte, en el campeonato local producto de la multa de restricciones de público cursada por el organismo regulador y, por otra parte, el partido disputado por Copa Sudamericana se jugó sin público por el castigo aplicado por Conmebol”.

“En relación con los costos de operación, los costos de organización de partidos sufrieron una disminución por este concepto producto de la menor cantidad de partidos jugados en el primer semestre, sumado a que algunos partidos fueron con un aforo reducido”, indicó la empresa.