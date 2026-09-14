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    Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar su derecho a la autodeterminación y un futuro en la UE

    Los líderes del Partido Nacional Escocés, el Sinn Féin y Plaid Cymru resaltaron que sus naciones “tienen derecho a la autodeterminación” y que “ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia” o “socavar” el principio de que sus pueblos “decidirán su propio futuro”.

    Por 
    Europa Press
    John Swinney, Rhun ap Iorwerth, Mary Lou McDonald y Michelle O'Neill posan tras la firma de una histórica declaración conjunta de “autodeterminación” en Cardiff, Gales, el 14 de septiembre de 2026.

    Los partidos gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte han firmado este lunes una histórica declaración conjunta de “autodeterminación” en la que han defendido que el futuro de las tres naciones “está en la Unión Europea”.

    “El Brexit ha dañado nuestras economías y limitado las oportunidades para nuestra gente. Creemos que el futuro de nuestras naciones pertenece a la Unión Europea. Queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer esas relaciones europeas, creando mayores oportunidades para el comercio, la inversión, la cultura y la cooperación”, han señalado en un comunicado conjunto los ministros principales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente.

    Los líderes del Partido Nacional Escocés (SNP), el Sinn Féin y Plaid Cymru han resaltado que sus naciones “tienen derecho a la autodeterminación” y que “ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia” o “socavar” el principio de que sus pueblos “decidirán su propio futuro”.

    “Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su propio tiempo. Lo que nos une es la determinación de garantizar que se escuchen las voces de nuestras naciones, que nuestra gente tenga la oportunidad de prosperar y que se fortalezca la cooperación entre Escocia, Gales e Irlanda”, han sentenciado.

    Asimismo, han coincidido en que es necesaria una “economía más fuerte y justa”, a la par que han asegurado que buscan “compartir experiencias e ideas” sobre la construcción de “economías productivas y próspera que creen buenos empleos, combatan la desigualdad y aseguren que la riqueza y las oportunidades se distribuyan de manera más equitativa”.

    “Rechazamos el modelo económico fallido de Whitehall (gestión centralizada de la economía británica) y, en cambio, construiremos economías que brinden justicia social y reduzcan la desigualdad en todas nuestras naciones”, han indicado los líderes, mostrándose a favor de ampliar sus propios recursos energéticos, en particular la energía renovable, para contribuir a las economías familiares y al desahogo de las empresas.

    Por todo ello, se han comprometido a fortalecer su cooperación e “identificar áreas prácticas donde trabajar juntos”. “Nuestros movimientos cuentan con impulso; creemos que el cambio constitucional está por llegar”, han apuntado.

    La declaración conjunta se ha firmado durante una reunión celebrada en la capital de Gales, Cardiff, en la que han estado presentes Swinney, Iorwerth y O’Neill en calidad de líderes de sus respectivos partidos, así como la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, líder de la oposición en el Parlamento irlandés.

    Fuentes citadas por el periódico The Telegraph indican que el objetivo es presionar al primer ministro británico, Andy Burnham, después de que éste afirmara que podría haber otro referéndum de independencia en Escocia si lo apoya la opinión pública. De hecho, dijo ante el Parlamento que las condiciones para la votación son “exactamente las mismas en Escocia” que para Irlanda del Norte.

    Gales está gobernada por Iowerth, candidato del partido nacionalista galés que logró la mayoría en el Parlamento o Senedd, mientras que Swinney gobierna en Escocia como ministro principal tras lograr una quinta victoria consecutiva en las últimas elecciones.

    En Irlanda del Norte, y por primera vez desde la creación del gobierno autonómico fruto de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin fue el más votado en las elecciones de 2022, pero la retirada del Partido Unionista Democrático (DUP) del gobierno hizo que no fuera hasta 2024 cuando la líder nacionalista O’Neill se convirtiera en ministra principal.

    Más sobre:Reino UnidoEscociaGalesIrlanda del NorteSNPSinn FéinPlaid CymruJohn SwinneyRhun ap IorwerthMichelle O’NeillAndy BurnhamBrexitMundo

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