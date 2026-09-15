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    China pide a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio” y “mantenga la estabilidad estratégica”

    Las palabras llegan luego de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sostuviera que Washington “está preparado para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan”.

    Por 
    Europa Press
    China EEUU

    El Gobierno de China ha reclamado este martes a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio exterior”, después de que Washington haya confirmado oficialmente por primera vez el despliegue de armas de “control espacial” en órbita para “defender” al país frente a “acciones adversarias hostiles”.

    “Pedimos a Estados Unidos que deje de expandir su presencia militar y de prepararse para una guerra en el espacio”, ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, quien ha solicitado a Washington que “adopte acciones concretas para mantener la estabilidad estratégica global”.

    Asimismo, ha destacado que el gigante asiático defiende “un uso pacífico del espacio” y ha defendido que Pekín “trabaja para mantener la seguridad en el espacio”, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’. “Nos oponemos a su militarización, transformación en un campo de batalla o a una carrera armamentística espacial”, ha zanjado.

    Las palabras de Guo han llegado horas después de que el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmara el citado despliegue y reseñara que Washington “está preparado para hacer frente a los desafíos de amenazas en evolución, dondequiera que estas surjan”.

    “Estados Unidos cuenta ahora con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, destacó, declinando dar detalles sobre estas capacidades bajo el argumento de que, si bien reconocer la existencia de este armamento situado en órbita puede ser disuasorio, “hablar de los detalles de lo que se está haciendo no beneficiaría a esa disuasión”.

    Por su parte, un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense ha remarcado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión ABC que “estas capacidades pueden ser usadas para propósitos ofensivos y defensivos”. “Estados Unidos ha advertido sobre las pruebas y la puesta en servicio de armas rusas y chinas desde 2007. A raíz de sus acciones, ya no cabe duda de que el espacio es un ámbito de operaciones bélicas”, ha apostillado.

    Más sobre:Chinaestados unidosEspacio

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