SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos reconoce “déficits estratégicos” de municiones y gastos por casi 33.400 millones de dólares en la guerra contra Irán

    El Pentágono admite 18 militares muertos y más de 400 heridos, así como decenas de aeronaves y centenares de edificios en bases estadounidenses destruidas o dañadas durante el conflicto.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    ATTA KENARE

    El organismo oficial de control del Pentágono publicó este lunes un informe especial sobre la guerra de Irán que constituye el primer recuento oficial del Departamento de Defensa sobre las pérdidas de equipamiento e instalaciones estadounidenses sufridas durante la llamada operación ‘Furia Épica’ (OFE), de la que destaca un coste de casi 33.400 millones de dólares, junto a “déficits estratégicos” en el inventario de municiones y “cuellos de botella” en el reabastecimiento de las mismas.

    Así lo indicó la Oficina del inspector general del Departamento de Defensa en un extenso informe de 44 páginas cotejado por Europa Press y que recoge que el “coste estimado” por la cartera es de “33.400 millones de dólares (cerca de 31,9 billones de pesos chilenos) a 29 de junio”, es decir, sin contar las operaciones llevadas a cabo durante la mayor parte del verano boreal.

    De este monto, más de dos tercios -22.300 millones de dólares- derivan de “municiones consumidas”.

    Sin embargo, el informe reconoce “retos” a la hora de calcular los fondos destinados a esta guerra, ya que “el Congreso no asignó fondos específicamente”.

    “La ausencia de una partida presupuestaria específica para la OFE dificulta el cálculo del coste total de dicha operación”, apunta.

    El buque USS Donald Cook (DDG 75) y un MH-60S Sea Hawk, de las fuerzas estadounidenses, aplicando el bloqueo naval contra Irán. Foto: @CENTCOM en X.

    Además, anota que la estimación del coste no incluye los derivados de “reparar la infraestructura dañada”, ya que la cartera “aún no ha definido cuál será su futura postura en la región, cómo construirá sus bases ni qué porcentaje de los costes de construcción sufragarán los aliados y socios”.

    “Tampoco contempla repercusiones económicas más amplias, como el aumento de los precios del combustible derivado del cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán”, añadió la oficina del inspector.

    Asimismo, el documento recuerda que la Casa Blanca presentó al Congreso el 24 de junio una solicitud de 87.600 millones de dólares (casi 84,1 billones de pesos chilenos) en fondos suplementarios, incluyendo 67.100 millones de dólares para el Pentágono “destinados principalmente a cubrir las necesidades de la OFE”.

    Menos de un mes después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró ante el Congreso que sin fondos suplementarios, el Departamento de Guerra (DoW) podría enfrentarse a déficits críticos que amenazarían su capacidad para pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas, reponer parte del equipo y las municiones consumidas durante operaciones de contingencia y mantener operaciones globales vitales

    Paralelamente, el inspector agregó los 113 millones de dólares (unos $108 mil millones) en gastos comunicados por el Departamento de Estado a 2 de junio, incluidos 79,2 millones de dólares en “contingencias derivadas del conflicto, tales como gastos de evacuación para el personal del Departamento y sus familiares, ciudadanos estadounidenses y nacionales de terceros países que cumplían los requisitos”.

    A ello se suma un “coste estimado” de 184 millones de dólares en daños a dependencias diplomáticas estadounidenses en Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

    Con todo, el órgano de control del Pentágono destaca la elevada proporción de fondos destinados a municiones, cuya disponibilidad ha sido uno de los principales problemas achacados a las fuerzas estadounidenses durante la operación ‘Furia Épica’, aunque en la víspera el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, aseguró que “no está en absoluto preocupado” por una posible escasez.

    El informe del Inspector General, no obstante, recoge citando a la Oficina del subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Sostenimiento (OUSWAS) que “el consumo de municiones durante la OFE ha provocado déficits estratégicos en el inventario y ha puesto de manifiesto cuellos de botella en la base industrial para el reabastecimiento de municiones”.

    Pese a ello, señaló que el Departamento “está trabajando para agilizar los procesos de adquisición y reducir los plazos de producción, así como para acumular reservas de materiales críticos, componentes y municiones seleccionadas”.

    Pérdidas humanas

    Fuera del gasto en las operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán, el informe también recoge las pérdidas sufridas durante la guerra, que incluyen 18 militares muertos y más de 400 heridos, así como daños a o, directamente, la destrucción de decenas de aeronaves y centenares de edificios en bases estadounidenses en Oriente Próximo.

    “El Departamento de Guerra ha informado de que, entre el 28 de febrero y el 30 de junio, siete miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron en combate y otros siete fallecieron en incidentes no hostiles durante las operaciones de combate de la OFE”, recoge el documento, que agrega que “otros cuatro militares murieron en combate en el mes de julio”. Asimismo, agrega que “417 militares resultaron heridos en combate” hasta el 30 de junio.

    La oficina cifra en “más de 50.000” los miembros de las Fuerzas Armadas desplegadas en apoyo a la operación y “por toda el área de responsabilidad” del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), una decisión tomada a fin de “reducir la vulnerabilidad de las tropas y mantener la capacidad de combate”.

    En cuanto a los daños materiales, el texto en cuestión indica, citando al CENTCOM, que, “durante el conflicto, los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses situadas en Kuwait, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania”.

    “Además, decenas de aeronaves estadounidenses resultaron destruidas o dañadas durante la operación”, apostilla el inspector general del Pentágono, para luego precisar una cifra de 57 aeronaves, más de la mitad de ellos drones MQ-9 ISR, frecuente objeto de derribos reivindicados por las fuerzas iraníes.

    Más sobre:IránEstados UnidosGuerraDepartamento de DefensaDepartamento de GuerraPentágono

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Argentina rechaza guía británica para hacer negocios en Malvinas y anuncia nuevas medidas contra empresas

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán y afirma que “entrará en una fase muy diferente en un par de meses”

    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara

    Lo más leído

    1.
    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    2.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    3.
    Argentina rechaza guía británica para hacer negocios en Malvinas y anuncia nuevas medidas contra empresas

    Argentina rechaza guía británica para hacer negocios en Malvinas y anuncia nuevas medidas contra empresas

    4.
    JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán y afirma que “entrará en una fase muy diferente en un par de meses”

    JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán y afirma que “entrará en una fase muy diferente en un par de meses”

    5.
    Diez veces más potente que el fentanilo: la ciclorfina, la droga que comienza a causar estragos en las calles de EE.UU.

    Diez veces más potente que el fentanilo: la ciclorfina, la droga que comienza a causar estragos en las calles de EE.UU.

    6.
    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara
    Chile

    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara

    Prisión preventiva para imputado por homicidio calificado y doble homicidio frustrado en Quilicura

    Matthei arremete contra la coordinación del Ejecutivo: “A Alvarado no lo inflan”

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre
    Negocios

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró el gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    Boca Juniors del suplente Carlos Palacios supera a Sao Paulo y se mete entre los cuatro mejores de la Sudamericana
    El Deportivo

    Boca Juniors del suplente Carlos Palacios supera a Sao Paulo y se mete entre los cuatro mejores de la Sudamericana

    Otra baja para Daniel Garnero: titular de la UC pasará por el quirófano y arriesga perderse el resto del campeonato

    Unión La Calera oficializa a su nuevo DT con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular
    Cultura y entretención

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea
    Mundo

    Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Argentina rechaza guía británica para hacer negocios en Malvinas y anuncia nuevas medidas contra empresas

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa