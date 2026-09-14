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    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    Impulsada por la Fundación Urdimbre, la instancia ofrece 20 becas para un programa virtual de especialización de dos meses, con contenidos avanzados en música y arte sonoro que no están disponibles actualmente en la oferta universitaria nacional. La convocatoria estará abierta hasta el 25 de septiembre.

    Por 
    Equipo de Culto
    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    Fuera de Campo es un programa de formación especializada en música y arte sonoro que busca potenciar el trabajo de artistas de todo Chile. Impulsado por la Fundación Urdimbre, es un espacio gratuito y online dirigido a creadores de Arica a Punta Arenas.

    “Fuera de Campo nace de la necesidad de abrir espacios para la reflexión y la creación en torno a las artes contemporáneas, poniendo a disposición conocimientos que escasamente se encuentran en la oferta académica nacional. En esta segunda versión queremos profundizar en el vínculo entre sonido, tecnología y creación, entregando herramientas que permitan a los artistas desarrollar sus propios proyectos”, indica Diego Véliz, de Fundación Urdimbre.

    La segunda edición se encuentra dedicada al uso de tecnologías electrónicas y digitales en prácticas artísticas que trabajan con sonido. La instancia comenzará con una revisión de los contextos históricos, artísticos, científicos y tecnológicos que han configurado la música y las artes vinculadas a herramientas informáticas, para luego avanzar hacia herramientas específicas de producción de obra.

    Con una duración de dos meses y un total de 45 horas cronológicas, Fuera de Campo entregará 20 becas completas para ejecutar un programa virtual que se extenderá entre el 28 de octubre y el 15 de diciembre de 2026. Las clases se realizarán dos veces por semana, a través de Zoom, y serán certificadas por Fundación Urdimbre.

    Los docentes a cargo serán el compositor e investigador mexicano Jorge García Castilla, la artista sonora e investigadora argentina Sol Rezza y el artista e investigador chileno Gregorio Fontén.

    Cada participante deberá trabajar durante el programa en dos proyectos individuales: una pieza sonora compuesta para audio binaural, de un máximo de cinco minutos, y un diseño de patch –guión o partitura algorítmica– para audio y video en Max/MSP/Jitter. Ambas entregas podrán formar parte de un mismo proyecto.

    “Nos interesa que la formación tenga una dimensión concreta de experimentación. No se trata solamente de incorporar nuevas herramientas, sino de ponerlas en relación con las búsquedas particulares de cada artista y con las preguntas que surgen desde sus propias prácticas”, añade Véliz.

    ¿A quiénes está orientado? A personas mayores de 18 años, de nacionalidad chilena o extranjeras con residencia permanente en Chile, que desarrollen su práctica en el campo de la música y las artes sonoras. También podrán participar personas provenientes de otras disciplinas, siempre que cuenten con experiencia previa en creación de obras sonoras y presenten un proyecto relacionado con el programa.

    Las postulaciones estarán abiertas aquí hasta el 25 de septiembre de 2026.

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    Más sobre:MúsicaFuera de CampoFundación UrdimbreDiego VélizJorge García CastillaSol RezzaGregorio Fontén

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