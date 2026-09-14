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    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

    El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania obtendría así por primera vez un apoyo del 30% en la encuesta de la empresa GMS, mientras que CDU/CSU ya no sumarían suficientes apoyos para reeditar la actual coalición con el histórico Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).

    Por 
    Europa Press
    Los colíderes del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel y Tino Chrupalla, ofrecen una conferencia de prensa tras las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, en Berlín, el 2 de septiembre de 2024. Lisi Niesner

    El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) sería el más votado en unas elecciones legislativas federales con un 30% de apoyo y 10 puntos de ventaja sobre la siguiente opción, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz y sus aliados bávaros de la Unión Social Crisitana (CSU), según una encuesta publicada este lunes.

    AfD obtendría así por primera vez un apoyo del 30% en esta encuesta de la empresa demoscópica GMS tras subir dos puntos con respecto al estudio de mediados de julio, mientras que CDU/CSU bajan tres puntos y ya no sumarían suficientes apoyos para reeditar la actual coalición con el histórico Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que quedaría en quinta posición con un 11% de apoyo, los mismo que en julio.

    La tercera posición sería para los ecologistas de Los Verdes (14%), que crecen un punto, mientras que en cuarto puesto estaría La Izquierda (11%) tras sumar un punto con respecto al anterior estudio. La sexta plaza es para el Partido Liberal Demócrata (FDP, 4%) seguido de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 3%) y los Votantes Libres (1%). Estas tres últimas formaciones quedarían por debajo del 5% mínimo para obtener representación parlamentaria.

    En otra encuesta reciente de Insa el canciller Merz no es considerado “adecuado” para el puesto de canciller para un 78% de la población, mientras que solo respalda su capacidad un 14%. El 8% no sabe o no contesta. Merz es impopular incluso entre votantes de la CDU y la CSU, con un 58% en contra y solo el 36% a favor.

    El estudio se basa en 1.009 entrevistas realizadas en línea y por teléfono entre el 9 y el 14 de septiembre y tiene un margen de error de más menos tres puntos.

    AfD ha ganado las elecciones regionales celebradas el pasado 6 de septiembre en el estado alemán de Sajonia-Anhalt aunque sin los apoyos suficientes para gobernar con mayoría absoluta. En concreto ha logrado un 43,8% de votos y 39 diputados, tres menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Por detrás están la CDU (17,%), el SPD (9,3%), Los Verdes (8,9%), La Izquierda (8,6%) y la Alianza Sahra Wagenknecht (5,3%).

    El próximo 20 de septiembre hay elecciones regionales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín y desde la cúpula de AfD han pedido ya la convocatoria de elecciones anticipadas para sustituir a Merz antes de fin de año.

    Más sobre:AlemaniaAfDextrema derechaencuesta GMSCDU/CSUSPDLos VerdesLa IzquierdaFDPBSWVotantes LibresFriedrich MerzMecklemburgo-Pomerania OccidentalBerlínMundo

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