Fiscal Valencia e investigación contra Vinko Fodich: “Dejó de trabajar en el Ministerio Público hace más de 15 años”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó este lunes la indagatoria que enfrenta el abogado Vinko Fodich, otrora persecutor en las regiones del Maule y Metropolitana, haciendo hincapié en que el penalista dejó el Ministerio Público hace 15 años.

Valencia sostuvo un breve diálogo con la prensa después de participar ceremonia de asunción del nuevo fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva.

Fodich admitió haber recibido 3,5 millones de pesos en el caso de una red de secuestros y extorsiones ejecutadas en contra de ciudadanos chinos con participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Son 10 los imputados en la causa que dirige la Fiscalía Supraterritorial y siete de ellos están en prisión preventiva, entre ellos el exfiscal y tres integrantes de la PDI.

“El caso es una importante señal para todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público. Uno de los imputados de esa causa, que es un abogado, trabajó en el Ministerio Público, dejó de trabajar en el Ministerio Público hace más de 15 años. Sin embargo, la ciudadanía sigue viéndose alarmada cuando ve antecedentes de un comportamiento tan alejado de la ley, ¿no? Y tan alejado de las reglas que, conforme a la ética profesional, corresponde que ríjale la actividad de un abogado", planteó el fiscal nacional.

Valencia recalcó que “esa persona sigue, ya no trabaja en el Ministerio Público hace más de 15 años, sin embargo, las personas siguen destacando que es un exfiscal”.

“Yo creo que esa es una señal importante para todos quienes trabajan en el Ministerio Público, y me incluyo, en orden a qué es lo que espera la comunidad respecto del comportamiento de quienes trabajamos en la institución, de la rectitud en nuestro actuar, de los valores que deben regir nuestro desempeño, tanto incluso cuando ya hemos dejado la institución”, apuntó.

El fiscal nacional hizo ver la importancia de la aprobación de un código de ética institucional y que los nuevos nuevos que están asumiendo en el contexto del plan de fortalecimiento participan de una ceremonia en la que juran cumplir las normas del código de ética de la institución.

“Y es porque la ética en la actividad de los fiscales, no es menos importante que en el ejercicio de los abogados y de los jueces. La responsabilidad que tienen los fiscales es muy alta, las expectativas de la comunidad son muy altas, la responsabilidad que tienen frente al Estado y frente a la comunidad es muy alta y en consecuencia lo que la comunidad nos exige, las reglas que debemos cumplir, tienen que estar a esa altura”, expuso.