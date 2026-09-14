Repasa el triunfo de Betis contra Villarreal que deja al elenco de Manuel Pellegrini como sublíder de LaLiga
En el cierre de la quinta fecha de la liga española, el equipo del Ingeniero se impuso por 1-2 en el estadio La Cerámica.
Minuto a minuto
Villarreal 1-2 Betis
Lo que viene para Betis y el Ingeniero
Los próximos rivales del equipo de Manuel Pellegrini serán contra Getafe en casa el jueves 17 de septiembre y ante Deportivo La Coruña de visita el domingo 20.
El sufrimiento de Villarreal
El Submarino Amarillo se queda con dos puntos en la tabla y ya acumula cinco fechas sin ganar. Es uno de los peores arranques de su historia en LaLiga. Está en zona de descenso.
Pellegrini, escolta del líder
Con este resultado, el equipo del Ingeniero alcanza las 12 unidades y se ubica como sublíder del torneo junto con Real Madrid. En la cima está Barcelona, con 15 puntos.
¡Final del partido!
Betis de Manuel Pellegrini venció por 2-1 a Villarreal, en el cierre de la quinta fecha de LaLiga.
88′ ¡Farra de Betis!
Héctor Bellerín enfrentó solo en el área al portero, pero definió suave y Gulácsi la atajó. Antes ya habían errado Antony y Cucho Hernández.
67′ Cambios en Betis
Salen Abde y Rodrigo Riquelme, entran Antony y Nelson Deossa.
Ya se juega el segundo tiempo entre Villarreal y Betis, en el estadio La Cerámica
Así fue el gol del empate de Cucho Hernández
Estadísticas del primer tiempo
¡Final del primer tiempo!
El Betis de Manuel Pellegrini supera por 2-1 a Villarreal, en el cierre de la quinta fecha de LaLiga.
43′ ¡Gol de Betis!
Natan, tras otro rebote del portero Gulácsi, marca el 2-1 sobre Villarreal.
39′ ¡Gol de Betis!
Cucho Hernández aprovecha un rebote y marca el 1-1 ante Villarreal.
29′ ¡Gol de Villarreal!
Gerard Moreno abre la cuenta ante el Betis de Manuel Pellegrini.
18′ ¡Otro gol anulado a Villarreal!
Buchanan definía de zurda y festejaba hasta con una pirueta, pero estaba fuera de juego. El VAR trazó las líneas y lo anuló.
13′ ¡Gol anulado a Villarreal!
Gerard Moreno definía luego de un tiro de esquina, pero estaba fuera de juego.
11’ ¡Lo que se perdió Villarreal!
Centro de Gerard Moreno desde la izquierda y Georges Mikautadze no puede concretar en plena área chica. El balón termina en el palo.
9′ Caaaasi Betis
Remate de zurda de Héctor Bellerín, pero el portero Gulácsi la alcanza a sacar abajo con una mano para mantener el arco de Villarreal en cero.
Los elegidos por Manuel Pellegrini en Betis
El once con el que está jugando Villarreal
¡Arranca el partido!
Betis de Manuel Pellegrini visita a Villarreal, por la quinta jornada de LaLiga.
El duelo está pactado para las 16.00 horas de Chile en el estadio La Cerámica.
¡Bienvenido!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del partido entre Villarreal y Betis, en el cierre de la quinta fecha de LaLiga.
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