El millonario cheque que aseguró Joaquín Niemann tras firmar el subcampeonato en Irlanda

Este domingo Joaquín Niemann enfrentó la última jornada del Abierto de Irlanda, torneo perteneciente al DP World Tour. El chileno arrancó con la opción de ser campeón, sin embargo, el representante local, Shane Lowry, mantuvo el buen ritmo de los días anteriores y se quedó con el título con una ventaja de once golpes sobre el talagantino, quien compartió el segundo puesto junto al estadounidense Patrick Reed con un total de -12 palos.

El chileno tuvo la posibilidad de quedarse con el segundo puesto en solitario en el último hoyo, pero al momento de hacer el putt que pudo entregarle el birdie necesario, el tiro quedó corto por una pulgada, perdiendo así la posibilidad.

Debido a esto, Niemann y Reed compartieron el premio correspondiente al segundo y tercer lugar. La competencia tenía considerada una cifra de 660.000 dólares para el subcampeón y otros 378.000 dólares para el tercero.

Así, entre ambos terminaron compartiendo en partes iguales la suma de estos montos. Es decir, Niemann se llevó a la cuenta bancaria un premio de 519.000 dólares, cerca de 490 millones de pesos.

Shane Lowry, en su condición de campeón, se llevó un cheque de 1.020.000 dólares por acabar en el primer lugar. A ello, eso sí, debe sumar un bono de otros 30.000 dólares tras conseguir la mejor ronda del campo. El sábado, con 62 golpes, dejó atrás el récord que había establecido Niemann el viernes (65).

La felicidad del campeón

Shane Lowry celebró con todo este domingo. El golfista irlandés de 39 años consiguió una ventaja récord para asegurar el título al sacar 11 palos de ventaja sobre Niemann y Reed, sus más cercanos perseguidores.

Con aquello, Lowry superó el mayor margen de victoria en este evento, establecido por Bernhard Langer en el Portmarnock Golf Club en 1987.

“Este año ha sido bastante difícil para mí en el circuito, tuve algunas oportunidades de ganar y pasé por momentos realmente complicados”, comenzó señalando a los organizadores tras los primeros festejos.

“Venir aquí esta semana y lograr esto... No hago las cosas a medias. No puedo creer que esté aquí con esta clasificación”, manifestó evidenciando su sorpresa por la marca.

“Muchas cosas me han salido bien, pero esta ha sido la semana más espectacular. Todo es una locura. No me lo puedo creer”, continuó.

Además, reflejó el apoyo de su familia antes y durante el torneo. “Cuando las cosas no van bien a este nivel, también es difícil en casa, y mi esposa y mis hijos me han apoyado muchísimo y los quiero mucho. Estoy muy feliz, esto es por ellos”, resaltó.

“Estoy deseando llevarme un trofeo a casa. Mi hija no para de preguntarme: ‘¿Cuándo vas a traer un trofeo a casa?’. Así que sí, puedo llevar uno a casa”, añadió.

“Sinceramente, me he quedado sin palabras, me cuesta hablar, simplemente no puedo creer que haya hecho eso y que lo haya hecho de la manera en que lo he hecho”, cerró Lowry.