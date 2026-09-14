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    En Te Deum Evangélico, obispo recalcó que “Chile no necesita más profetas del desastre”

    El pastor Héctor Cancino aseguró que Chile se encuentra en una transición donde “el pesimismo se ha convertido en una costumbre" y llamó a trabajar para terminar con la inseguridad, la crisis económica, la corrupción y la polarización.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Sofía Álvarez
    msm

    Con la participación del Presidente José Antonio Kast, el Te Deum Evangélico regresó, después de ocho años, a la Catedral de calle Jotabeche, en Estación Central.

    Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue la intervención del obispo Héctor Cancino del Valle, quien entregó el discurso principal del encuentro y puso el foco en temas como seguridad, corrupción, confianza ciudadana y polarización.

    Bajo la consigna “Reconstruyendo con esperanza: derribando el paradigma de lo imposible”, el religioso advirtió que “la crisis que vive Chile no es solo material, es fundamentalmente una crisis de confianza y de sentido. Es una crisis del alma nacional”, afirmando que Chile está en una transición, donde “el pesimismo se ha convertido en una costumbre y el paradigma de lo imposible se ha instalado en el debate público”.

    “Vemos un panorama que a muchos invita al desánimo, al decaimiento (...). Nos enfrentamos a una severa crisis económica que golpea el bolsillo de las familias más vulnerables. Vivimos bajo la sombra de una inseguridad ciudadana que ha secuestrado nuestros espacios públicos. Sufrimos con dolor el aumento de la delincuencia y a una violencia pública inédita”, apuntó Cancino.

    Y agregó: “A esto se suma la pérdida de confianza institucional provocada por el germen de la corrupción y una polarización política e ideológica que fragmenta a las familias y divide a las comunidades”.

    En ese sentido, hizo un llamado a “trazar la ruta que nos lleve con firmeza desde las ruinas del presente hacia los cimientos del futuro (...). Nuestro liderazgo no puede limitarse a administrar la crisis: estamos convocados a liderar la nación, a guiarla en una profunda progresión institucional, social, pero también espiritual”.

    “Chile no necesita más profetas del desastre, que resalten lo mal que estamos. Necesitamos hombres y mujeres que digan levantémonos y edifiquemos”, recalcó.

    Sus palabras fueron valoradas tanto por el Mandatario —quien compartió el llamado a la unidad— como por algunos de los ministros presentes, quienes, a la salida de la Catedral Evangélica de Chile reiteraron el llamado a sacar al país adelante y mirar más allá de las diferencias políticas.

    Más sobre:José Antonio KastTe Deum EvangélicoFiestas patriasSeguridadPolítica

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