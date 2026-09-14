Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

Este domingo, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, el Presidente José Antonio Kast participó en su primer Te Deum Evangélico, donde hizo un llamado a la unidad.

Con esta ceremonia religiosa dio inicio a sus actividades oficiales por Fiestas Patrias.

A la salida de la Catedral Evangélica de Chile, en Estación Central —donde se realizó el tradicional Servicio Nacional de Acción de Gracias—, el Mandatario aseguró que “pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos”.

“Es un momento para detenerse, mirar muy bien nuestra patria, recoger las palabras que nos plantean de unidad y de encuentro, en la casa de todos. Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”, añadió. Además, agradeció la oración por Chile, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado.

Al mismo tiempo, afirmó que lo que más recoge de la ceremonia es “el llamado a la esperanza, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación”, más allá de las dificultades “en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de vivienda”.

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Así, mencionó que uno de los aspectos que ha buscado reforzar desde que llegó a la Presidencia es la unidad nacional.

“Desde que asumí como Presidente he señalado que buscamos la unidad nacional, la unidad en la población, en el Congreso, y creo que hemos tenido apoyos en todas aquellas materias que van en beneficio de nuestros compatriotas; en lo que se hizo para entregarle un beneficio a los niños, y hemos logrado en temas de reconstrucción, y seguimos adelante en temas de seguridad”.

“ Más allá de nuestras legítimas diferencias, creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes, y seguimos trabajando en ello. Corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político ”, concluyó aludiendo a la oposición.

Difícil inicio

Sus dichos fueron también reforzados por algunos de los miembros del gabinete que llegaron hasta la catedral.

“El mensaje es bien claro. Es a la unidad, a la esperanza, a la reconstrucción, a que todos los chilenos nos encontremos unos a otros y juntos construyamos un mejor país”, dijo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

“Es legítimo que no todos pensemos igual, pero es igual de legítimo que la reconstrucción de un país la hagamos entre todos”, apuntó.

El llamado del Presidente se da a solo unos días después que se cumplieron seis meses de un gobierno que ha tenido una difícil instalación.

Si bien la administración de Kast logró aprobar en el Congreso su iniciativa más emblemática, el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, se ha visto golpeada por factores económicos y externos, como la nueva política arancelaria de EE.UU. y la guerra en Irán, que incidió en el alza de los combustibles.

En el plano interno, los primeros meses del Ejecutivo se han visto marcados por el alza del desempleo y varias descoordinaciones, incluidas declaraciones cruzadas dentro del oficialismo y del gabinete, que ya ha sufrido tres bajas en Seguridad, la vocería y Deportes.

Todo ello ha repercutido en una baja en el respaldo ciudadano a la administración.

Santiago, 13 de Septiembre de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, acompañado de la Primera Dama, Maria Pia Adriasola, participa del Servicio Nacional de Accion de Gracias, organizado por las Iglesias Evangelicas de Chile. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En vista del momento económico y político, en el oficialismo valoraron las palabras de Kast.

Si bien en el sector creen que, desde que se instaló en La Moneda, el Mandatario ha dado pasos para lograr acercamientos con los partidos de oposición, marcando distancia de sus duras críticas durante la campaña, afirman que hace tiempo no se veía un llamado a la unidad tan explícito.

Balance de seis meses

Lo cierto es que, en los últimos días, en la oposición no han dudado en subir el tono contra el gobierno.

Durante este fin de semana, dirigentes opositores le enrostraron a Kast los errores de sus primeros seis meses en La Moneda. Incluso, algunos los calificaron como un “fracaso”, apuntando, por ejemplo, a la situación económica, el alto nivel de desempleo y también a los problemas de gestión política al interior del gabinete.

“Los primeros seis meses de gobierno están lejos de la expectativa que se había cifrado en campaña. Los problemas de seguridad han recrudecido, hubo una mala selección de la primera ministra (de Seguridad), no había plan (...). En materia económica, la mayor tasa de desempleo, un crecimiento proyectado para este año debajo del 1% del PIB. O sea, claramente las cosas ni en economía ni en seguridad han caminado”, cuestionó este domingo, en La Tercera, el jefe de bancada de los senadores del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS).

En el mismo oficialismo reconocen que los primeros seis meses han sido más difíciles de lo presupuestado.

“En todo gobierno, sobre todo en una instalación tan compleja como la que ha tenido el Presidente Kast al iniciar su mandato, indudablemente se han producido errores. Nadie los puede desconocer”, dijo el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), quien apuntó, por ejemplo, a que “ha faltado una mayor comunicación” para evitar descoordinaciones.

Con la oposición, la decisión de La Moneda de no realizar una actividad en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado el pasado 11 de septiembre, como sí hicieron ocasionalmente sus antecesores, también tensionó las relaciones.

“Nosotros estamos (...) buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestros compatriotas, mirando hacia el futuro”, respondió Kast la semana pasada, ante las críticas formuladas durante una gira por la Región de Los Ríos, al defender su decisión de mantener una postura neutral en una fecha que divide a los chilenos.

En el Ejecutivo están conscientes de que hoy no están en el mejor pie con la oposición y, por lo mismo, aseguran que se aprovechó una instancia como el Te Deum para hacer un llamado a “todos los sectores políticos” a seguir avanzando en las materias más relevantes para el país.

De hecho, en Palacio algunos recuerdan que Kast ya había dado un paso en esa línea durante la semana pasada. Desde Valdivia, al abordar los seis meses de gobierno, agradeció “a cada uno la preocupación por sacar a Chile adelante, más allá de las legítimas diferencias que tenemos”.

La apuesta de La Moneda es que, a la vuelta de Fiestas Patrias, se pueda seguir avanzando en la tramitación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), particularmente en la reforma constitucional que se espera revisar a partir de octubre en la Comisión de Constitución.

Agenda para Fiestas Patrias

Tras la participación de Kast en el Te Deum Evangélico, la decisión es ceñirse estrictamente al protocolo institucional para estas fechas.

El Mandatario ya tiene en agenda varias otras actividades consideradas tradicionales.

Este miércoles 16 de septiembre, por ejemplo, encabezará la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, donde se espera que baile su primer pie de cueca, a diferencia del expresidente Gabriel Boric, quien el año pasado decidió inaugurar las festividades en La Pampilla de Coquimbo.

El viernes 18, en tanto, el Mandatario liderará la foto oficial en el Palacio de La Moneda junto al gabinete de ministros, la que se toma en el Patio de los Cañones.

Ese mismo día, también participará en el Te Deum Ecuménico junto a otras autoridades nacionales, como representantes de los otros poderes del Estado. Para finalizar la jornada, también se hará presente en la gala del Teatro Municipal de Santiago.

El sábado 19, para comenzar a cerrar las celebraciones, Kast encabezará la Parada Militar en la elipse del Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.