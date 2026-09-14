SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

    A unos días de cumplir los seis meses de administración, el Mandatario aseguró que “más allá de nuestras legítimas diferencias, creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes, y seguimos trabajando en ello (...), escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    msm

    Este domingo, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, el Presidente José Antonio Kast participó en su primer Te Deum Evangélico, donde hizo un llamado a la unidad.

    Con esta ceremonia religiosa dio inicio a sus actividades oficiales por Fiestas Patrias.

    A la salida de la Catedral Evangélica de Chile, en Estación Central —donde se realizó el tradicional Servicio Nacional de Acción de Gracias—, el Mandatario aseguró que “pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos”.

    “Es un momento para detenerse, mirar muy bien nuestra patria, recoger las palabras que nos plantean de unidad y de encuentro, en la casa de todos. Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”, añadió. Además, agradeció la oración por Chile, en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado.

    Al mismo tiempo, afirmó que lo que más recoge de la ceremonia es “el llamado a la esperanza, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación”, más allá de las dificultades “en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de vivienda”.

    msm

    Así, mencionó que uno de los aspectos que ha buscado reforzar desde que llegó a la Presidencia es la unidad nacional.

    Desde que asumí como Presidente he señalado que buscamos la unidad nacional, la unidad en la población, en el Congreso, y creo que hemos tenido apoyos en todas aquellas materias que van en beneficio de nuestros compatriotas; en lo que se hizo para entregarle un beneficio a los niños, y hemos logrado en temas de reconstrucción, y seguimos adelante en temas de seguridad”.

    Más allá de nuestras legítimas diferencias, creo que hemos podido encontrar acuerdos en aquellas materias importantes, y seguimos trabajando en ello. Corrigiendo lo que haya que corregir y escuchando las recomendaciones que nos quiera dar cualquier sector político”, concluyó aludiendo a la oposición.

    Difícil inicio

    Sus dichos fueron también reforzados por algunos de los miembros del gabinete que llegaron hasta la catedral.

    “El mensaje es bien claro. Es a la unidad, a la esperanza, a la reconstrucción, a que todos los chilenos nos encontremos unos a otros y juntos construyamos un mejor país”, dijo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

    “Es legítimo que no todos pensemos igual, pero es igual de legítimo que la reconstrucción de un país la hagamos entre todos”, apuntó.

    El llamado del Presidente se da a solo unos días después que se cumplieron seis meses de un gobierno que ha tenido una difícil instalación.

    Si bien la administración de Kast logró aprobar en el Congreso su iniciativa más emblemática, el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, se ha visto golpeada por factores económicos y externos, como la nueva política arancelaria de EE.UU. y la guerra en Irán, que incidió en el alza de los combustibles.

    En el plano interno, los primeros meses del Ejecutivo se han visto marcados por el alza del desempleo y varias descoordinaciones, incluidas declaraciones cruzadas dentro del oficialismo y del gabinete, que ya ha sufrido tres bajas en Seguridad, la vocería y Deportes.

    Todo ello ha repercutido en una baja en el respaldo ciudadano a la administración.

    Santiago, 13 de Septiembre de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, acompañado de la Primera Dama, Maria Pia Adriasola, participa del Servicio Nacional de Accion de Gracias, organizado por las Iglesias Evangelicas de Chile. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En vista del momento económico y político, en el oficialismo valoraron las palabras de Kast.

    Si bien en el sector creen que, desde que se instaló en La Moneda, el Mandatario ha dado pasos para lograr acercamientos con los partidos de oposición, marcando distancia de sus duras críticas durante la campaña, afirman que hace tiempo no se veía un llamado a la unidad tan explícito.

    Balance de seis meses

    Lo cierto es que, en los últimos días, en la oposición no han dudado en subir el tono contra el gobierno.

    Durante este fin de semana, dirigentes opositores le enrostraron a Kast los errores de sus primeros seis meses en La Moneda. Incluso, algunos los calificaron como un “fracaso”, apuntando, por ejemplo, a la situación económica, el alto nivel de desempleo y también a los problemas de gestión política al interior del gabinete.

    “Los primeros seis meses de gobierno están lejos de la expectativa que se había cifrado en campaña. Los problemas de seguridad han recrudecido, hubo una mala selección de la primera ministra (de Seguridad), no había plan (...). En materia económica, la mayor tasa de desempleo, un crecimiento proyectado para este año debajo del 1% del PIB. O sea, claramente las cosas ni en economía ni en seguridad han caminado”, cuestionó este domingo, en La Tercera, el jefe de bancada de los senadores del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro (PS).

    En el mismo oficialismo reconocen que los primeros seis meses han sido más difíciles de lo presupuestado.

    “En todo gobierno, sobre todo en una instalación tan compleja como la que ha tenido el Presidente Kast al iniciar su mandato, indudablemente se han producido errores. Nadie los puede desconocer”, dijo el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), quien apuntó, por ejemplo, a que “ha faltado una mayor comunicación” para evitar descoordinaciones.

    Con la oposición, la decisión de La Moneda de no realizar una actividad en conmemoración de los 53 años del golpe de Estado el pasado 11 de septiembre, como sí hicieron ocasionalmente sus antecesores, también tensionó las relaciones.

    “Nosotros estamos (...) buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestros compatriotas, mirando hacia el futuro”, respondió Kast la semana pasada, ante las críticas formuladas durante una gira por la Región de Los Ríos, al defender su decisión de mantener una postura neutral en una fecha que divide a los chilenos.

    En el Ejecutivo están conscientes de que hoy no están en el mejor pie con la oposición y, por lo mismo, aseguran que se aprovechó una instancia como el Te Deum para hacer un llamado a “todos los sectores políticos” a seguir avanzando en las materias más relevantes para el país.

    De hecho, en Palacio algunos recuerdan que Kast ya había dado un paso en esa línea durante la semana pasada. Desde Valdivia, al abordar los seis meses de gobierno, agradeció “a cada uno la preocupación por sacar a Chile adelante, más allá de las legítimas diferencias que tenemos”.

    La apuesta de La Moneda es que, a la vuelta de Fiestas Patrias, se pueda seguir avanzando en la tramitación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), particularmente en la reforma constitucional que se espera revisar a partir de octubre en la Comisión de Constitución.

    Agenda para Fiestas Patrias

    Tras la participación de Kast en el Te Deum Evangélico, la decisión es ceñirse estrictamente al protocolo institucional para estas fechas.

    El Mandatario ya tiene en agenda varias otras actividades consideradas tradicionales.

    Este miércoles 16 de septiembre, por ejemplo, encabezará la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins, donde se espera que baile su primer pie de cueca, a diferencia del expresidente Gabriel Boric, quien el año pasado decidió inaugurar las festividades en La Pampilla de Coquimbo.

    El viernes 18, en tanto, el Mandatario liderará la foto oficial en el Palacio de La Moneda junto al gabinete de ministros, la que se toma en el Patio de los Cañones.

    Ese mismo día, también participará en el Te Deum Ecuménico junto a otras autoridades nacionales, como representantes de los otros poderes del Estado. Para finalizar la jornada, también se hará presente en la gala del Teatro Municipal de Santiago.

    El sábado 19, para comenzar a cerrar las celebraciones, Kast encabezará la Parada Militar en la elipse del Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.

    Más sobre:José Antonio KastTe Deum EvangélicoLa MonedaOficialismoOposiciónFiestas Patrias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Volcamiento de taxibús en autopista Talcahuano-Concepción deja seis lesionados: conductor quedó detenido

    Andrés Longton (RN): “Los ministros no pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    Diputado Gonzalo Winter (FA) y Ley de Lobby: “Yo la haría cada día más estricta”

    Prescripción e inimputabilidad: los obstáculos procesales que la Fiscalía busca derribar en el caso Mariana Sepúlveda

    Gobierno ingresa a Contraloría reglamento de Ley de Seguridad Municipal y fija por decreto una causal para destituir alcaldes

    Fiscalía ya desaforó a Calisto como diputado y ahora apuesta por su desafuero como senador ante la Corte de Puerto Montt

    Lo más leído

    1.
    Kast ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se pone cuesta arriba cita con Trump

    Kast ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se pone cuesta arriba cita con Trump

    2.
    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? El áspero balance del PC previo a su conferencia

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? El áspero balance del PC previo a su conferencia

    3.
    La Segpres se refuerza tras los últimos tropiezos legislativos: Sebastián Sotelo se suma al equipo de García Ruminot

    La Segpres se refuerza tras los últimos tropiezos legislativos: Sebastián Sotelo se suma al equipo de García Ruminot

    4.
    La “cadena digital” de Kast por Fiestas Patrias

    La “cadena digital” de Kast por Fiestas Patrias

    5.
    Longton (RN) llama a Kast a acotar intervenciones de sus ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    Longton (RN) llama a Kast a acotar intervenciones de sus ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    6.
    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Volcamiento de taxibús en autopista Talcahuano-Concepción deja seis lesionados: conductor quedó detenido
    Chile

    Volcamiento de taxibús en autopista Talcahuano-Concepción deja seis lesionados: conductor quedó detenido

    Andrés Longton (RN): “Los ministros no pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    Diputado Gonzalo Winter (FA) y Ley de Lobby: “Yo la haría cada día más estricta”

    Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul
    Negocios

    Caso Sartor: la hoja de ruta de Landmark y Vector para la venta del control de Azul Azul

    Empresas cierran el primer semestre con alza de 21% en sus ganancias y suman casi US$17 mil millones

    Subtel apunta a que ley de IA debe tener “reglas concretas” para que la ética no sea “algo etéreo”

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE
    Tendencias

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil
    El Deportivo

    Erick Pulgar rompe el silencio sobre su portazo a la Roja y su reunión con Nicolás Córdova en Brasil

    La satisfacción de Manuel Pellegrini tras el triunfo de Betis en Villarreal: “Este era un partido de seis puntos”

    La Roja confirma dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas
    Tecnología

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Premios Emmy 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia
    Cultura y entretención

    Premios Emmy 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    De La Consentida al Gorro de Lana: llega vinilo con compilación de cuecas y tonadas clásicas para las Fiestas Patrias

    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es
    Mundo

    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    PDI realiza diligencias por incendio en hogar de ancianos y gobierno refuerza que buscarán responsabilidades

    Presidente de Lituania confirma derribo de dron en su espacio aéreo por cazas de la OTAN y apunta a posible origen ruso

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”