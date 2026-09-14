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    Autoridades siguen trabajando para identificar a todos los ancianos fallecidos en incendio de Pitrufquén

    En tanto, personal de Carabineros continuaba realizando diligencias en el sitio del suceso. La sostenedora del lugar, Alda Tripailaf Frías, declaró en calidad de imputada.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    La Fiscalía Regional de La Araucanía continuaba este domingo con las diligencias para determinar cuál fue el origen del incendio que se cobró la vida de 16 adultos mayores al interior de la casa de acogida El Edén, en Pitrufquén, Región de La Araucanía.

    Parte importante de esos trabajos, que están a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, consistió en tomar los primeros testimonios de quienes hayan sido testigos de los hechos ocurridos el viernes 11, a eso de las 22.30 h.

    En esa línea, el fiscal de la causa, Jorge Granada, señaló que se tomó declaración a la dueña y sostenedora del recinto, Alda Tripailaf Frías, en calidad de imputada. “Uno de los puntos a establecer es verificar las condiciones en que se encontraban las personas que residen en dicho lugar, y si en este existían los resguardos que una labor como esa requiere. Y si se tomaron las medidas necesarias y suficientes para su debido cuidado”, dijo el persecutor.

    Según señaló el seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo, el lugar contaba con cinco sumarios desde 2019. De hecho, había un sumario en curso desde febrero de este año. Bravo dijo el sábado que se habían pagado las multas para continuar funcionando. Consultado si de febrero a la fecha se había fiscalizado el recinto, dijo no tener esa información.

    En paralelo a la investigación que busca esclarecer por qué se produjo el incendio, las autoridades trabajaban en identificar a los ancianos fallecidos para dar entrega de sus cuerpos a sus familiares. Por otro lado, los 10 ancianos que lograron escapar de las llamas se encontraban siendo atendidos en distintos puntos.

    Si bien 4 de ellos fueron buscados por sus familias, otros seis fueron llevados a otros lugares. Dos de ellos permanecían en el Hospital Intercultural Makewe de Padre Las Casas. Francisco Chureo, director de ese recinto hospitalario, señaló a 24 Horas: “Tenemos todo un equipo que vamos a poner a disposición de estas personas. Ellos escaparon de las llamas y por supuesto que venían afectados”.

    Faltan familias que vayan a reconocer los cuerpos

    El domingo, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo, señaló que ya se habían concretado las 16 autopsias. Lo que venía ahora, dijo, era realizar los exámenes de ADN para la posterior identificación, para cual era necesario dar con las familias de las víctimas. “El proceso tanatológico respectivo al Servicio Médico Legal ya concluyó. Pero de manera paralela había que avanzar en la identificación científica de estas personas”, expresó.

    Sin embargo, manifestó que, de esas 16 personas, tres no se habían comunicado con las autoridades para saber de sus seres queridos. Otra persona, residente en Santiago y el único familiar cercano de una de las víctimas, se realizaría las muestras de ADN en la capital. “Faltan tres familias respecto de las cuales todavía no hemos tenido noticias, no nos hemos podido comunicar con ellos y ellos tampoco con el servicio. Pero esperamos que en el transcurso del día y ojalá mañana (lunes) puedan concurrir a realizarse la toma de ADN y así avanzar en este proceso que sabemos va a durar”, señaló Caminondo.

    Dichas muestras, explicó, serán remitidas luego al Labocar de Carabineros para la posterior entrega de los cuerpos a las familias.

    La tragedia, asimismo, encontró reacciones parlamentarias. El diputado y exdelegado presidencial del gobierno de Gabriel Boric, José Montalva, dijo que ofició a la Contraloría para conocer qué pasó con los sumarios en torno al Eleam El Edén. “Hoy día perdimos 16 vidas. La pregunta es ¿si se hubiese cerrado este Eleam (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores), esas vidas hoy día estarían con nosotros? Eso es lo que se tienen que responder".

    “Acá el Estado llegó tarde. Todos los poderes del Estado llegaron tarde, me incluyo también”, agregó.

    El sábado, al ser consultado sobre por qué no se había cerrado el recinto, Bravo dijo que varios de los sumarios venían del gobierno anterior y que asumió el cargo hace algunos meses: “Tienes que evaluar igual que como un relleno sanitario, si cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura generas un problema peor del que quieres solucionar. Entones hay que ser superresponsable. ¿Por qué se mantienen y por qué el Estado no ha sido capaz hoy día de poder absorber esto? Porque es una necesidad que como sociedad tenemos, más aún cuando envejece nuestra población y no tenemos hoy día los recursos para poder destinar, no la construcción, sino que el mantenimiento de lo que es un Eleam".

    En paralelo a las diligencias de las autoridades, en Pitrufquén se realizaron misas por los adultos mayores fallecidos. La alcaldesa de Pitrufquén, Jacqueline Romero, decretó tres días de duelo comunal.

    Más sobre:PitrufquénHogar de ancianosEl EdénAraucanía

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