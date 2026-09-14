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    Colombia: Buscan a aeronave desaparecida con cinco personas que se habría accidentado en departamento de Chocó

    El avión Cessna T206, perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y que transportaba a una misión médica humanitaria, se habría estrellado en una zona de difícil acceso del Cerro Tatamá cuando viajaba hacia Bogotá.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen referencial de una avioneta Cessna. Foto: Cessna Aircraft.

    Los servicios de emergencia colombianos continuaban la noche de este domingo con la búsqueda de una avioneta con cinco personas a bordo, que desapareció mientras cubría la ruta entre Condoto, en el departamento de Chocó, y el aeropuerto Guaymaral, en Bogotá, la capital de Colombia.

    El último reporte de comunicación de la aeronave, un avión Cessna T206 perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana y que transportaba a una misión médica humanitaria, se registró a las 09.23 local (11.23 horas en Chile), de acuerdo con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes.

    Tras confirmarse la desaparición de la avioneta, la Aeronáutica Civil y autoridades de Chocó ratificaron que en este departamento se están centrando las labores de búsqueda, pues fue allí donde se habría estrellado, según consigna el periódico El Colombiano.

    Así lo reconoció Juan Palacios, el alcalde de Tadó - uno de los municipios de la región-, quien en conversación con el diario El Tiempo afirmó que la aeronave de matrícula HK4985 “se estrelló” entre Tadocito y Jamaica, zona rural de su municipalidad.

    “Iba muy bajita, demasiado bajita”, detalló el mandatario local, confirmando que ya se desplegó un equipo de socorristas para intentar localizar a la nave y sus cinco ocupantes.

    Estos últimos serían el piloto identificado como Mehmet Cankaya y las funcionarias médicas Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, las que retornaban hacia el centro del país tras culminar una brigada de salud con especialistas en el municipio de Condoto.

    Poco antes, como consignó el medio La República, las autoridades aéreas había confirmado la activación de una radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, en el parque nacional homónimo ubicado entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda.

    Ante la señal, fueron activados los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) colombianos.

    La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, también confirmó en redes sociales el estado de las labores para localizar la aeronave.

    “La búsqueda se concentra en la zona rural del municipio de Tadó y se han vinculado las autoridades y comunidades de la zona junto a los equipos rescatistas para fortalecer el rastreo”, aseguró la autoridad, añadiendo que en la zona se desplegó un helicóptero del Ejército Nacional para el apoyo aéreo.

    Sin embargo, la operación enfrenta dificultades por las condiciones geográficas y el difícil acceso a la zona de Tatamá, consigna el medio La República.

    La Aeronáutica Civil coordina las labores con la Policía Nacional, el Ejército y organismos de socorro colombianos para movilizar las unidades de rastreo y el personal de rescate que trabajan en la zona.

    Al cierre de esta nota, las autoridades habían suspendido momentáneamente la búsqueda debido a las fuertes lluvias y condiciones meteorológicas adversas en la zona montañosa de Tatamá.

    Ante esto, Gustavo Elías Hincapié, alcalde de Condoto, le dijo a Noticias Caracol que “hasta el momento no tenemos el punto exacto, no se ha podido llegar, las condiciones climáticas son desfavorables, está lloviendo en la zona”.

    “El cuerpo de organismos de socorro local y personas de las comunidades aledañas han estado intentando, pero desafortunadamente no hemos podido dar con el lugar exacto de los hechos para tratar de ver en qué condiciones se encuentran la avioneta y las personas”, añadió Hincapié.

    Más sobre:ColombiaAccidenteAvionetaBúsquedaChocóCerro TatamáMundo

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