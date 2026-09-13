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    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    El panorama meteorológico de la semana estará marcado por condiciones estables, un aumento de las temperaturas durante los primeros días de la semana y la posterior llegada de un sistema frontal frío.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana MANUEL LEMA/ATON CHILE

    De cara al inicio de las fiestas patrias, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó este domingo que el panorama meteorológico de la semana estará marcado por condiciones estables, un aumento de las temperaturas durante los primeros días de la semana y la posterior llegada de un sistema frontal frío.

    Así lo explicó el meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, quien detalló a La Tercera que durante los primeros días predominará “una cuña de altas presiones”, fenómeno que favorecerá la estabilidad atmosférica y la escasa nubosidad en gran parte del territorio.

    En el norte se espera nubosidad baja durante las mañanas, la que tenderá a disiparse durante la tarde. En sectores interiores de Atacama, en tanto, se prevé el ingreso de nubosidad costera o camanchaca principalmente durante el martes y miércoles.

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En la zona central y centro-sur, las altas presiones favorecerán cielos con escasa nubosidad y un aumento de las temperaturas, especialmente durante martes y miércoles.

    En Los Andes y San Felipe, las máximas podrían fluctuar entre 27°C y 29°C, mientras que en Santiago se esperan temperaturas de entre 24°C y 26°C.

    En Rancagua, los termómetros oscilarían entre los 23°C y 25°C; en Talca, entre 20°C y 22°C; y en Concepción, entre 17°C y 19°C.

    Cambios llegando al fin de semana

    Zúñiga detalló, además, que hacia el jueves y viernes comenzará a ingresar nubosidad baja por los sectores costeros, condición que alcanzaría zonas del poniente de Santiago, aunque tendería a disiparse rápidamente hacia el mediodía. En los valles interiores y el sector oriente de la capital predominarían algunas nubes altas.

    El principal cambio meteorológico, según indicó el experto, se dará a partir del viernes cuando un sistema frontal frío comience a ingresar a la Región de Aysén.

    Posteriormente, el frente se desplazará hacia el norte y durante el sábado 19 alcanzaría sectores de Los Ríos y Los Lagos, dejando precipitaciones en zonas como Valdivia y Puerto Montt.

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana CHRISTIAN MONSALVE/ATON CHILE

    Durante la madrugada del domingo 20, el sistema avanzaría rápidamente hacia la zona central. De acuerdo con el pronóstico entregado por el meteorólogo, existe posibilidad de precipitaciones en sectores entre Ñuble y Valparaíso, mientras que en la Región de Coquimbo estas podrían alcanzar principalmente desde Los Vilos hacia el sur.

    Las temperaturas también comenzarán a descender desde el viernes debido a la aproximación del frente. En ese escenario, el domingo 20 se perfila como el día más frío del fin de semana largo, debido al aumento de la nubosidad y a la probabilidad de precipitaciones.

    Más al sur, antes de la llegada de ese sistema, se esperan precipitaciones débiles entre Chiloé y Aysén durante el miércoles 16, además de algunos chubascos de nieve en Punta Arenas.

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