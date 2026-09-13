Prisión preventiva para imputado por homicidio de carabinero en Renca: Fiscalía lo señala como autor de los disparos

El tribunal decretó prisión preventiva para el hombre de 36 años detenido por el robo con homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, carabinero asesinado el pasado 27 de agosto en Renca tras concretar la venta de un computador a través de una aplicación.

“Es quien es el autor material de los disparos hacia la víctima el día 27 de agosto en este asalto en que se intenta comprar un computador y además le roban el arma de servicio a este carabinero que está de franco”, señaló el fiscal ECOH, Cristián Paredes.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.

El fiscal Paredes sostuvo que el detenido participó directamente en el ataque y que también se le imputaron otros delitos vinculados a los hechos ocurridos esa jornada.

“Ante la contundencia de la evidencia que ya existía y que había permitido la orden de detención del imputado, éste decide prestar declaración y ratifica los hechos que ya se habían afirmado por la Fiscalía ante el tribunal”, afirmó Paredes.

El persecutor evitó precisar si durante esa declaración el detenido identificó a los otros dos sujetos que continúan prófugos, argumentando que existen órdenes de detención pendientes y que las diligencias siguen en desarrollo.

La compra por Marketplace que terminó en homicidio

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, Ortiz había acordado vender un MacBook y otra especie mediante una aplicación y se reunió con los compradores en Renca.

“Nunca tuvieron la intención de comprar las especies, sino que lo que intentaban era robarlas. Ahí lo apuntan, intenta defenderse el carabinero y ahí es donde lo acribillan y se roban las especies y su arma de servicio”, sostuvo el fiscal.

Explicó además que durante el forcejeo se efectuaron al menos tres disparos contra la víctima. Posteriormente, los atacantes sustrajeron las especies que habían acordado comprar y el arma de servicio que el funcionario mantenía en un banano.

La Fiscalía también atribuyó al detenido otros delitos. Paredes indicó que el grupo se movilizaba ese día en un vehículo robado, por lo que se le imputó receptación, y sostuvo que posteriormente el automóvil fue destruido mediante un incendio, hecho por el que también se le atribuyó responsabilidad.

Otros dos imputados siguen prófugos

El detenido fue capturado en la comuna de Renca, en la vía pública, después de haber visitado a familiares. La Fiscalía evitó entregar mayores detalles sobre las diligencias que permitieron ubicarlo para no afectar la búsqueda de los otros dos involucrados.

“Esa evidencia está siendo utilizada también para la detención y todavía siguen las pesquisas para la detención de los otros dos imputados que todavía están en fuga”, explicó Paredes.

El persecutor agregó que la Fiscalía ECOH mantiene contacto permanente con la familia del carabinero, mediante equipos especializados destinados a entregar asistencia y adoptar medidas de protección cuando sean necesarias.