SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Prisión preventiva para imputado por homicidio de carabinero en Renca: Fiscalía lo señala como autor de los disparos

    El Ministerio Público sostuvo que el detenido de 36 años reconoció los hechos tras prestar declaración. El tribunal fijó 120 días de investigación, mientras otros dos imputados permanecen prófugos.

    Por 
    Felipe Rivera
    Prisión preventiva para imputado por homicidio de carabinero en Renca: Fiscalía lo señala como autor de los disparos JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El tribunal decretó prisión preventiva para el hombre de 36 años detenido por el robo con homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, carabinero asesinado el pasado 27 de agosto en Renca tras concretar la venta de un computador a través de una aplicación.

    “Es quien es el autor material de los disparos hacia la víctima el día 27 de agosto en este asalto en que se intenta comprar un computador y además le roban el arma de servicio a este carabinero que está de franco”, señaló el fiscal ECOH, Cristián Paredes.

    El tribunal fijó un plazo de 120 días para la investigación.

    El fiscal Paredes sostuvo que el detenido participó directamente en el ataque y que también se le imputaron otros delitos vinculados a los hechos ocurridos esa jornada.

    “Ante la contundencia de la evidencia que ya existía y que había permitido la orden de detención del imputado, éste decide prestar declaración y ratifica los hechos que ya se habían afirmado por la Fiscalía ante el tribunal”, afirmó Paredes.

    El persecutor evitó precisar si durante esa declaración el detenido identificó a los otros dos sujetos que continúan prófugos, argumentando que existen órdenes de detención pendientes y que las diligencias siguen en desarrollo.

    La compra por Marketplace que terminó en homicidio

    De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, Ortiz había acordado vender un MacBook y otra especie mediante una aplicación y se reunió con los compradores en Renca.

    Nunca tuvieron la intención de comprar las especies, sino que lo que intentaban era robarlas. Ahí lo apuntan, intenta defenderse el carabinero y ahí es donde lo acribillan y se roban las especies y su arma de servicio”, sostuvo el fiscal.

    Explicó además que durante el forcejeo se efectuaron al menos tres disparos contra la víctima. Posteriormente, los atacantes sustrajeron las especies que habían acordado comprar y el arma de servicio que el funcionario mantenía en un banano.

    La Fiscalía también atribuyó al detenido otros delitos. Paredes indicó que el grupo se movilizaba ese día en un vehículo robado, por lo que se le imputó receptación, y sostuvo que posteriormente el automóvil fue destruido mediante un incendio, hecho por el que también se le atribuyó responsabilidad.

    Otros dos imputados siguen prófugos

    El detenido fue capturado en la comuna de Renca, en la vía pública, después de haber visitado a familiares. La Fiscalía evitó entregar mayores detalles sobre las diligencias que permitieron ubicarlo para no afectar la búsqueda de los otros dos involucrados.

    “Esa evidencia está siendo utilizada también para la detención y todavía siguen las pesquisas para la detención de los otros dos imputados que todavía están en fuga”, explicó Paredes.

    El persecutor agregó que la Fiscalía ECOH mantiene contacto permanente con la familia del carabinero, mediante equipos especializados destinados a entregar asistencia y adoptar medidas de protección cuando sean necesarias.

    Lee también:

    Más sobre:RencaFiscalía ECOHCarabinerosNacionalPolicialCristián ParedesPrisión preventiva

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado y solicitudes de indultos: “Hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales”

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

    Lo más leído

    1.
    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    Juez que viajó con licencia y aprovechó de estudiar en España es uno de los 11 expulsados del Poder Judicial

    2.
    Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

    Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

    3.
    Fiscal Valencia e investigación contra Vinko Fodich: “Dejó de trabajar en el Ministerio Público hace más de 15 años”

    Fiscal Valencia e investigación contra Vinko Fodich: “Dejó de trabajar en el Ministerio Público hace más de 15 años”

    4.
    Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

    Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

    5.
    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    6.
    Conserje revela cómo Fodich y compañía instalaron un falso cuartel PDI en un edificio de Santiago para extorsionar

    Conserje revela cómo Fodich y compañía instalaron un falso cuartel PDI en un edificio de Santiago para extorsionar

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú
    Chile

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    La Segpres se refuerza tras los últimos tropiezos legislativos: Sebastián Sotelo se suma al equipo de García Ruminot

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”
    Negocios

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE
    Tendencias

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga

    “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”: Ecuador da inicio a la era de Marcelo Gallardo

    El Colorado vibró con la adrenalina y velocidad del Volcom Avalanche 2026

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días
    Tecnología

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa
    Cultura y entretención

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

    Cómo John Malkovich se posiciona como favorito a los Oscar por película filmada en Chile

    PJ Morton, tecladista de Maroon 5: “No compiten mi carrera en solitario con mi vida en el grupo”

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU
    Mundo

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

    Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”