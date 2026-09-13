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    Lesiones y cortaduras graves de cuello o cara: los peligros de usar hilo curado durante Fiestas Patrias

    Según datos de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, 80% de los accidentes vinculados al uso de hilo curado le ocurren a personas que no lo están usando. Adicionalmente, la mitad de los accidentados corresponden a menores entre los cinco a los 14 años.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Lesiones y cortaduras graves de cuello o cara: los peligros de usar hilo curado durante Fiestas Patrias SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Con distintos colores y formas, la elevación de volantín forma parte de las tradiciones en Fiestas Patrias. Lo que sí, el material que sostiene su vuelo cuenta con limitaciones claras.

    Desde septiembre de 2013 está prohibido y sancionado por ley el uso de hilo curado. Este elemento, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), es aquel que no cumple con las especificaciones del hilo de competencia. Incluye, por ejemplo, plástico, fibra sintética, lino o metal, además de tener adherido algún elemento abrasivo o cortante como cristal, vidrio molido, elementos minerales, polvo esmeril o metálico, o granos de cuarzo de mayor aspereza.

    El material de competencia, en cambio, tiene un color visible y está exclusivamente conformado por algodón. No tiene más de tres hebras trenzadas y no excede los 0,5 milímetros de grosor. Se le adhiere cuarzo microgranulado de tamaño entre 0,043 y 0,053 micras, con un adhesivo constituido únicamente por gelatina de origen animal o vegetal. Debe ser producido por fabricantes autorizados, además.

    Así, la fabricación, comercialización o almacenamiento de hilo curado es sancionada con 61 a 541 días de presidio, y una multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales (UTM). La persona que utiliza, facilita o transporta este material será multada con 2 a 50 UTM, de acuerdo con la BCN.

    Peligros del hilo curado

    De acuerdo con Pía Venegas, seremi de Salud de la Región Metropolitana (RM), “los incidentes han perjudicado en un 80% a personas que no se encontraban utilizando el hilo curado y se concentran, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Seremi de Salud, entre el 16 y 20 de septiembre de cada año”.

    La autoridad sanitaria, además, mencionó que la mitad de los accidentados en la RM son menores de 5 a 14 años, y que el 87% de ese total corresponde al sexo masculino.

    Adicionalmente, “el 45% de los casos presenta lesiones cortantes en las manos y el 40% en cara o cuello. En cuanto a las lesiones más graves, se relacionan con cortaduras en el cuello o cara de personas que usan moto, bicicleta o patines, asociado a la velocidad que llevan y el encuentro fortuito con hilo que queda a media distancia del suelo enredado entre árboles, postes o rejas”, amplió Venegas.

    Las comunas con mayor incidencia de casos en la Región Metropolitana son La Pintana, San Bernardo, Peñalolén, Calera de Tango, San Fernando y Puente Alto.

    Prevención

    Desde la Seremi de Salud de la RM recalcaron su llamado a no utilizar hilo curado y a denunciar su uso a la Policía de Investigaciones (PDI) o a Carabineros. En este sentido, instaron a la ciudadanía elevar volantines con hilo de algodón, sin recubrimientos ni elementos abrasivos o cortantes.

    Asimismo, mencionaron la importancia de supervisar y acompañar a los menores de edad mientras realizan esta tradicional actividad, que debería desplegarse en un espacio seguro y abierto, lejos del tránsito vehicular y de obstáculos como postes o cables eléctricos.

    Para los motociclistas recomiendan el uso de “antenas retráctiles”, para cortar o desplazar el hilo por sobre la cabeza de quien conduce.

    Lesiones y cortaduras graves de cuello o cara: los peligros de usar hilo curado durante Fiestas Patrias

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