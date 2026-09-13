Un hombre de 49 años murió luego de ser baleado mientras regresaba de su trabajo por calle Inca de Oro, en la comuna de Maipú. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía ECOH, la víctima fue interceptada por un vehículo desde el cual sus ocupantes efectuaron disparos en su contra.

“La víctima volvía de su trabajo y es interceptada por un vehículo del cual propinan disparos y los cuales en definitiva posteriormente le causan la muerte”, explicó el fiscal ECOH Eduardo Pontigo.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital El Carmen, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, falleció pocos minutos después.

El subprefecto Luis Espinoza, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que la víctima presentaba “al menos dos impactos balísticos en la cara anterior del tórax, los que le habían ocasionado la muerte”.

Hombre de 49 años muere tras ser baleado en Maipú: Fiscalía indaga posible ajuste de cuentas

Tanto Fiscalía como PDI mantienen distintas hipótesis para establecer el móvil del crimen, entre ellas la existencia de alguna rencilla previa o un eventual ajuste de cuentas.

Consultado específicamente por la posibilidad de un ajuste de cuentas, el persecutor explicó que “son hipótesis que están barajando juntamente con la Brigada de Homicidios y la Fiscalía ECOH, en cuanto a que si existe alguna rencilla anterior con alguien o si anteriormente había tenido algún conflicto penal también con alguien”.

Respecto de las circunstancias del ataque, el fiscal sostuvo que, según los antecedentes recopilados hasta ahora, el hombre fue abordado de forma sorpresiva cuando regresaba de su trabajo.

“La víctima venía llegando, por lo que dicen testigos, de su trabajo y es interceptado, como dije, de manera sorpresiva por un vehículo, el cual le propina disparos en su contra”, afirmó.

La investigación también busca determinar cuántas personas participaron directamente en el homicidio. De acuerdo con Pontigo, en el vehículo se movilizaban más de dos personas, aunque todavía no existe una cifra precisa.

PDI realiza diligencias en el sitio del suceso

Personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana y del Laboratorio de Criminalística de la PDI trabaja en el lugar donde ocurrió el ataque para reconstruir su dinámica y levantar evidencia.

Entre las diligencias está la revisión de eventuales cámaras de televigilancia, que podrían aportar antecedentes sobre el vehículo utilizado y su posterior huida. Por su parte, el subprefecto Espinoza indicó que las diligencias buscan “establecer las circunstancias respecto a la dinámica de cómo esta persona resulta lesionada”.

Sobre el arma utilizada, el funcionario policial sostuvo que todavía no pueden entregar mayores antecedentes, aunque precisó que “a lo menos sí sabemos que se trataría de al menos un arma utilizada en la dinámica”.