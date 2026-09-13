Jorge Quiroz y el fondo para viviendas: “Soy un economista extremadamente pragmático: se usan los distintos instrumentos cuando hay que usarlos”

Le gustan las metáforas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Y para su última gran reforma ha empleado una comparación recurrente: la que iguala el mercado de capitales con un gran acuario con mucha agua y muchos peces, que se fue vaciando de agua tras los retiros de las AFP y la incertidumbre política, que llevó los capitales fuera de Chile. Y que dejó un gran pez, que es el sector público, que se lleva una parte importante del contenido del acuario: ese pez hoy emite el 47% de los bonos; en 2010 era el 10%. “Entonces, la reforma al mercado de capitales consiste en traer agua a la pecera. Y en la medida en que uno logre eso, el mercado cambia”, concluye.

En sus prácticamente 250 páginas, la reforma al mercado de capitales incluye un amplio abanico de medidas para ampliar las alternativas disponibles para financiar viviendas, emprendedores, empresas y nuevos proyectos, junto con ajustar normas del mercado de capitales. “Esperamos que se apruebe de aquí a fin de año. Creo que va a tener un impacto muy relevante, se va a ir notando de a poco, a contar de 2027”, dice. Su optimismo tiene una base. “En general, las reformas al mercado de capitales han sido de aprobación relativamente no controversial, porque son temas bien técnicos. Aquí también se ha hecho un trabajo prelegislativo importante, no solo con los parlamentarios de los sectores de gobierno, también con varios parlamentarios que son de oposición”, revela Quiroz.

¿Cuáles son los elementos principales de la reforma?

-Esta reforma tiene un elemento que es lograr que el máximo de personas, de empresas, de emprendedores, se beneficie y vea beneficios directos de este mercado de capitales más desarrollado. Hay un primer elemento, que es el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), que va a permitir extender los créditos hipotecarios de modo permanente.

El Fogaes lo está haciendo solo en viviendas nuevas, esto va a ser para viviendas nuevas y usadas, y da una perspectiva permanente de financiamiento y de demanda por viviendas. Es un elemento de los cruciales, porque hace un nexo ciudadano.

Ahora, eso se logra porque los demás elementos de la reforma están presentes. Por ejemplo, intentando que los bonos que se emitan se transen en mercados internacionales, sean más líquidos, sea más atractivo comprarlos, y con otras medidas que también hay en la ley. Si esto no se lograra, probablemente este Fonavi no va a poder funcionar muy bien, porque va a tener que captar recursos de la propia pecera para poder dar los préstamos, y queremos traer recursos de afuera. Así que convive con otras cosas.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, aborda la reforma al mercado de capitales. Andres Perez

El Estado va a ser financista permanente de créditos hipotecarios. ¿No es eso totalmente contradictorio con lo que pregona este gobierno y su sector, respecto de privilegiar a privados en la economía y tratar de replegar al Estado? ¿No son, acaso, políticas más keynesianas, que son más afines con la centroizquierda?

-Yo soy un economista extremadamente pragmático, extremadamente pragmático: se usan los distintos instrumentos cuando hay que usarlos. En este caso, el perfeccionamiento del mercado de capitales y todas las medidas que se están haciendo debiesen, por sí solas, en el largo plazo, lograr este mismo efecto. Pero no estamos políticamente para esperar ese largo plazo. Por lo tanto, va a ser una medida para que se note antes.

Esto tiene un presupuesto limitado. Son US$ 2.000 millones de capital, con un máximo de diez veces en emisión de deuda (hasta US$20.000 millones). Tiene una vida que si uno mete números de cuánto se va a vender, pueden ser tres, cuatro, cinco años: que después se prorrogue o no, va a depender de cómo le va al mecanismo. A lo mejor el mercado de capitales para ese entonces se va a haber desarrollado mucho y ya no va a ser necesario.

Pero la ley lo crea de forma indefinida.

-Sí, pero el capital no es indefinido. Hay un capital máximo. Es hasta US$2.000 millones, y con un endeudamiento máximo. Por lo tanto, eso te da un número de operaciones máximas. Ya verán los gobiernos siguientes, cuando empiece a acabarse ese capital y esas operaciones, si el mercado de capitales cambió y ya no es necesario, o a lo mejor hay que prorrogarlo.

Esto guarda alguna similitud con el Fannie Mae, que es un mecanismo muy similar al que tiene Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo. Son mecanismos que hay que diseñar bien, con los incentivos correctos.

Y quiero decir algo importante acá, hablando de la incidencia del Estado en el sector privado: cuando uno compara este mecanismo con el Fogaes, y hace cálculos precisos de qué riesgo corre el banco y qué riesgo corre el Estado. En el Fogaes, el riesgo está desbalanceado y lo corre más el Estado que el privado. La probabilidad de que el banco privado pierda dinero con el Fogaes es cero. Acá (Fonavi), cuando el privado te vende un crédito, porque vamos a comprar los créditos, vamos a sacarlos del balance del banco; el privado tiene que tener una suerte de deducible, donde él paga la primera pérdida. Y eso balancea los riesgos y pone en manos del sector privado una selección mucho más precisa. Por lo tanto, el sector privado juega un rol crucial en el otorgamiento del crédito. Lo que estamos haciendo es ayudarle, sacando esa carga de crédito del balance.

¿Pero entonces, dado ese deducible, hay realmente una transferencia significativa de riesgo hacia la banca, para que sea un incentivo suficiente como para que participen los bancos privados en el Fonavi?

-Aquí hay mucho incentivo porque, antes que nada, genera un montón de competencia. En ese sentido, es mucho más procompetitivo que cualquier cosa. Porque hoy día el banco que da créditos hipotecarios tiene que tener balance para darlo, debe ser capaz de sostener en su balance esos créditos.

Pero los bancos privados tienen holgura suficiente de capital. El único que no las tiene es BancoEstado.

-Pero para competir en grandes cantidades, hay muchos bancos chicos que no tienen balance para hacerlo. Ese banco chico podría mañana ser originador de créditos, y va a vender el crédito Fonavi, y a lo mejor tiene una tecnología nueva, moderna, a lo mejor usa inteligencia artificial, o es capaz de captar más clientes y va a poder competirle al otro en la administración. Por lo tanto, se va a generar más competencia en el otorgamiento.

Ahora, moros y cristianos, grandes y chicos, tienen que comprometerse con la garantía que corresponda, con esta primera pérdida que es el deducible, que nos permite eliminar la distorsión que podría tener un sistema que no tuviera este mecanismo, de que te vendan créditos que no son los que a ellos mismos les gustaría tener. Así que la selección de riesgo tiene que ser igual.

MK4: Ministro Quiroz dice que un banco chico podría mañana ser originador de créditos, y va a vender el crédito Fonavi. Andres Perez

Habló de Fannie Mae. Pero en este caso, para que Fonavi se parezca a Fannie Mae, tendría que poder venderle esa cartera luego a privados para que así esa deuda...

..tiene lo que se llama el mortgage-backed security (MBS). La securitización basada en hipotecas.

¿Por qué Fonavi no permite eso?

-Es que aquí hay que irse, como dice el dicho, despacito por las piedras. Tenemos que ir viendo primero cómo funciona una cosa, cómo funciona otra. Vamos a ver cómo funciona. Ese es parte del pragmatismo, de actuar en el corto plazo, cuando haya que actuar.

Hay personas que han dicho: ‘oye, pero es que esto debiese ser un crédito que después se toma, se empaqueta y se securitiza y lo compran las AFP’. Respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque eso es sacar agua de la misma pecera. El gran desafío de esto es generar un mercado de capitales donde entren más capitales. Es eso lo que estamos buscando. Y por eso hay muchas medidas que permiten la entrada de más capitales.

Hay otros elementos que podrían incluirse. Y es una posibilidad. Lo quisimos hacer del modo más simple posible. Pero este es un diseño inicial que después puede evolucionar. Uno también podría poner alguna forma de capital privado, para testear el apetito privado por este mecanismo.

Usted dice que es pragmático respecto de este instrumento. ¿Era su opción favorita para este problema? ¿Qué habría dicho usted en sus columnas sobre este instrumento?

-Si usted mira mis columnas, va a ver que soy bastante pragmático. Vea la columna que yo escribí poco después del 18 de octubre: soy el primero que propongo que el Estado tenía que salir a financiar una pensión universal. El diseño que yo tenía era distinto al de la PGU, pero fui el primero que dije que había que financiarla con deuda. Pero también dije, en la misma columna, que para que esto funcionara, teníamos que poner un límite de deuda sobre el PIB, que se puso años después, como mecanismo de control fiscal, y que tenía que hacerse sobre la base de un consenso político.

Por lo tanto, no sé qué es lo que habría dicho. Tendría que imaginarme, esa es una ucronía, si yo no hubiese sido ministro... Lo que sí, es que este problema se generó producto de una intervención en los mercados, los retiros; y después hubo una debilidad en nuestra institucionalidad y certezas básicas que generaron que se fueran los capitales. Entonces, esto se va a arreglar definitivamente cuando eso se revierta.

Jorge Quiroz explica la reforma al mercado de capitales y cómo va a mejorar el acceso a la vivienda. Andres Perez

¿Por qué se reduce el quorum de dos tercios a mayoría simple en las S.A.?

-Lo que debemos hacer es bajar los quorum, porque con estos quorum que hay, de dos tercios, no hay bolsa. El 47% de las empresa Igpa tiene dos tercios o más en manos del controlador. Eso no es flotación. Entonces, cuando el día de mañana alguien venga a Chile, y diga, “oye, hay posibilidades de inversión, vamos y compremos acciones, y ven las flotación, dicen: no gracias, porque entro, ¿y después cómo salgo?”. Esto le da liquidez al mercado, le da más actores, y esto es coherente con hacer funcionar las reglas como corresponden.

¿Pierden valor los minoritarios que compraron acciones con la regla de los dos tercios que ahora pierden el derecho a veto?

-No, yo creo que la acción gana, porque gana liquidez. Obvio: una acción más líquida vale mucho más que una menos líquida. Además, ¿qué valor tiene el veto? ¿Cuántas veces se ha usado el veto? ¿Qué valor tiene ese derecho? Las acciones líquidas valen mucho más que las no líquidas, y esto lo que hace es darle liquidez al mercado, por lo tanto, la ganancia es para los accionistas, sobre todo los minoritarios.

¿Pero no debería haber una salvaguarda para que no sea reclamado en sede constitucional? ¿Que esto opere de aquí en adelante, por ejemplo?

-No lo veo. Hay muchas normas que han cambiado en las bolsas. Uno podría decir: ¿No debería haber una compensación a los controladores, cuando después del caso Chispas cedieron tanto derecho a los minoritarios? No, porque las reglas cambian, así que no veo ese espacio, en ningún caso. Han cambiado muchas veces las reglas de los mercados de capitales, de las sociedades, y lo que hacen estas reglas en general es abrirle las opciones a las personas.

El gobierno tenía planeado flexibilizar la Tasa Máxima Convencional (TMC) para las personas. Eso finalmente se descartó. ¿Podría presentarse otro proyecto en esa línea?

-El gobierno no tenía planeado hacer eso. Dentro del diseño de política es algo que siempre lo contemplamos, pero en la medida en que eso vaya acompañado de un amplio apoyo, porque es una medida que cuesta explicarla, es una medida que en principio es positiva si se hace bien, requiere cierta precisión técnica, no es llegar y hacerla, tiene que ir acompañada de algunas otras cosas, pero es una medida que permite volver a atraer al mercado a la gente que se ha desbancarizado. Cuando llegue el minuto, si es que llega el minuto en el proceso de discusión, y voy a hablar no como gobierno, sino como ministerio de Hacienda, es algo que perfectamente podríamos considerar, pero esta no fue una idea que tenía el gobierno y que se arrepintió y la sacó, sencillamente no ha estado nunca en el borrador del proyecto.

“La coordinación económica del programa se lleva en Hacienda”

Se cumplen seis meses de gobierno y esta no fue una semana positiva. El IPC subió 0,6% en agosto, desempleo en 9,5% y un BC que dice que vamos a crecer casi nada en 2026. ¿Cuánto más debe esperar el país para que esta situación mejore?

-Tenemos dos situaciones cuyo plazo no controlamos y su magnitud es muy significativa. La primera es la caída de la producción de cobre:, si uno mira el periodo enero-julio completo, la caída de la producción de cobre en Chile es 7%, en un país de cobre. Otro factor es el energético, los precios importados, el precio del diésel. Son dos elementos que nos van a estar acompañando un tiempo largo.

Lo que uno tiene que trabajar son medidas. Primero, en lo inmediato, de tipo de demanda agregada interna, que las podemos hacer gracias a que tenemos las finanzas públicas bajo control (...) Esperamos tener un mejor 2027, ese es el dato central, pero queremos asegurarnos de que el último trimestre de este año, o el primero del que viene, definitivamente tenga medidas de reactivación adicional, que nos aseguren que en 2027 partimos con un buen pie.

¿Mantiene su meta de crecimiento menos de 1% para el Presupuesto 2027, o podría ser incluso contraproducente dada la actual debilidad de la economía?

-Tenemos que considerar las distintas variables: recordemos que en el gasto agregado, que es lo que determina la actividad económica, incide el gasto público como un factor, pero también incide la inversión. Y mientras veamos que la inversión va a crecer, y la estamos siguiendo con muchísima atención, vamos a mantener la consolidación fiscal como la hemos planeado.

¿Es seguridad lo único que va a subir?

-No, salud siempre sube. Salud tiene una tendencia a subir por el tema de envejecimiento de la población, porque las demandas de salud siempre van creciendo, porque también hay temas de arrastre, listas de espera, en fin... Vamos a ver un aumento en seguridad, en salud, y vamos a tener especial cuidado con ciertos programas sociales.

La ministra de Salud dijo que le faltan $ 3,2 billones para terminar el año. ¿Va a lograr el ajuste fiscal que esperaba?

-Vamos muy bien encaminados.

¿Y están esos recursos?

-Están los recursos, siempre hay una conversación con todos los ministros, que a mí me gusta tenerla más bien aquí entre cuatro paredes, pero a veces los ministros expresan esas necesidades al público general. Yo lo respeto, pero son conversaciones que tenemos dentro.

¿Hay diferencias de fondo con el ministro Tomás Rau: él dice que no suscribe la meta de un desempleo del 6,5% hacia el fin del gobierno y usted insistió que se mantiene esa meta?

-La coordinación económica del programa se lleva en Hacienda. La meta de la coordinación económica la fija Hacienda, lo otro es un comentario.

Se cumplen seis meses con las bencinas altas, ¿renovarán los bonos a los taxistas y pesqueros? ¿El cobro a las mineras?

-Las tres cosas requieren ley. Nuestro apoyo a esos sectores tuvo que ver con ayudarlos a adaptarse, pero uno no puede quedarse permanentemente fuera de lo que es el cambio de precios, si no, no se logra el efecto. Lo único que estamos haciendo es espaciar más las alzas y pausarlas más, porque esto ha sido un blanco en movimiento, así que esto continúa.

Y respecto a la eliminación de la devolución a las mineras y forestales, hay un tema en que hay que tener muchísimo cuidado, y es el cumplimiento estricto de lo que uno propone, porque si no, las expectativas se desanclan. En ese minuto dijimos: esto es por seis meses. Eso lo vamos a cumplir.