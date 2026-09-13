Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona en TV y streaming
Los Azulgrana juegan como visitantes por la Fecha 5 de LaLiga.
Este domingo llega el partido de Barcelona por LaLiga de España, que visita a Levante en un duelo válido para la Fecha 5.
Los azulgrana vienen de vencer contundentemente a Valencia por 5-0, mientras que su rival viene de un empate sin goles contra Málaga.
Cuándo juega Levante vs. Barcelona
El partido de Levante contra Barcelona es este domingo 13 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia de España.
Dónde ver a Levante vs. Barcelona
El partido de Levante contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
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