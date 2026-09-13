Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @fcbarcelona

Este domingo llega el partido de Barcelona por LaLiga de España, que visita a Levante en un duelo válido para la Fecha 5.

Los azulgrana vienen de vencer contundentemente a Valencia por 5-0, mientras que su rival viene de un empate sin goles contra Málaga.

Cuándo juega Levante vs. Barcelona

El partido de Levante contra Barcelona es este domingo 13 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia de España.

Dónde ver a Levante vs. Barcelona

El partido de Levante contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.