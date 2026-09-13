SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona en TV y streaming

    Los Azulgrana juegan como visitantes por la Fecha 5 de LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @fcbarcelona

    Este domingo llega el partido de Barcelona por LaLiga de España, que visita a Levante en un duelo válido para la Fecha 5.

    Los azulgrana vienen de vencer contundentemente a Valencia por 5-0, mientras que su rival viene de un empate sin goles contra Málaga.

    Cuándo juega Levante vs. Barcelona

    El partido de Levante contra Barcelona es este domingo 13 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia de España.

    Dónde ver a Levante vs. Barcelona

    El partido de Levante contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaLevanteBarcelonaLevante - BarcelonaLevante vs BarcelonaBarcelona vs LevanteBarcelona - LevanteDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? El áspero balance del PC previo a su conferencia

    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    Kast ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se pone cuesta arriba cita con Trump

    La apuesta republicana 2.0: concejales pasan a la primera línea

    Lo más leído

    1.
    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    2.
    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    4.
    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Comienzan pagos del Bono Logro Escolar: revisa el monto con el RUT

    Comienzan pagos del Bono Logro Escolar: revisa el monto con el RUT

    6.
    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    Cómo solicitar el cupón de pago del SII para deudores del Préstamo Solidario

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? La incómoda discusión que reabrió el PC previo a su conferencia
    Chile

    ¿Cómo fue el gobierno de Boric? La incómoda discusión que reabrió el PC previo a su conferencia

    Multas de hasta 150 UTM: autoridades llaman a pasajeros a informarse sobre el traslado de mascotas y productos prohibidos al viajar en avión

    Kast ad portas de su debut en la ONU: prepara agenda de bilaterales, pero se pone cuesta arriba cita con Trump

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”
    Negocios

    Presidenta del Senado: “Tengo una buena noticia. Vamos a tener ley de mercado de capitales este año”

    CEO de Empresas Copec: “Reducir la discusión sobre crecimiento a décimas del PIB sería un grave error”

    Ministro de Obras Públicas y Presupuesto 2027: “Estamos expectantes y optimistas”

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones
    Tendencias

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja
    El Deportivo

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    Entradas agotadas y con Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido
    Tecnología

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz
    Cultura y entretención

    Llanto, karaoke y Michelle Obama en el público: el conmovedor regreso de Céline Dion, la cantante que pudo perder la voz

    Oasis anuncia nuevas presentaciones en 2027: no incluye Sudamérica

    De La Batalla de Chile a títulos de Cannes 2026: Mubi Fest revela su programación completa

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”
    Mundo

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

    Colombia autorizará la entrada de la Policía a las universidades públicas ante protestas violentas

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”