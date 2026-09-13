El reclamo de Garnero por la lesión de Zampedri: “Sigo asustado; se escuchó un ruido feo y no se cobró nada”

Universidad Católica se mantiene con la primera opción en la lucha por el Chile 2. En duelo caliente, los cruzados obtuvieron un valioso triunfo en la noche de La Cisterna: vencieron por 3-2 ante Palestino y se aferran al segundo puesto que otorga el boleto a la Copa Libertadores 2027.

De la mano de un iluminado Fernando Zampedri, la UC se permite soñar con decir presente en el torneo más importante del continente. Daniel Garnero, de hecho, valora cada paso que da su equipo rumbo a este objetivo. En conferencia de prensa, el entrenador plasmó dicha conformidad. “Sensaciones espectaculares. La verdad es que el equipo se entrega al máximo y busca. Tenemos muchas complicaciones, con lesiones, pero ganamos en una cancha difícil ante un rival difícil”, partió diciendo.

El estratega se mostró conmovido por el nuevo récord de heptagoleador que acecha el Toro, sin embargo, también exhibió preocupación por la maniobra que lo obligó a salir en camilla en el cierre del cotejo. “Estoy muy contento por el momento de Fer. Me encanta estar disfrutando de este nuevo récord. Yo me asusté, sigo asustado, porque se escuchó un ruido muy feo en esa jugada y no se cobró nada”, aseguró.

Garnero abordó la eventual lesión de Zampedri en el triunfo de la UC sobre Palestino. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En el balance del trámite, Garnero también realizó una autocrítica. “Nos está costando porque somos muy exigentes con nosotros, y nosotros sabemos que podemos hacerlo mejor. Hay que controlar el partido de otra manera, porque eso nos va a dar más tranquilidad. El fútbol está muy particular, porque cualquier pelota que va dentro del área puede generar peligro. Hoy hubo una mejora importante en relación al partido anterior”, agregó.

Por último, anticipó lo que viene en la Liga de Primera. “Ojalá esta recta final del torneo nos encuentre de la misma manera, tratando de disputar todos los partidos con esta entrega y la misma intensidad”, concluyó.

Tras este balance, la UC pone la pausa de cara a las siete fechas restantes en el calendario. Ahora se enfocan en la Copa Chile, donde deberán enfrentar a Unión La Calera.