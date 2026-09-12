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    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Las modificaciones comenzarán a las 08.00 horas y afectarán un tramo de la Alameda en Estación Central. El plan contempla recorridos distintos para vehículos particulares y servicios de Red Movilidad.

    Por 
    Felipe Rivera
    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Este domingo 13 de septiembre se realizará el Te Deum Evangélico 2026 en la Catedral Evangélica de Chile, en la comuna de Estación Central, actividad que implicará desvíos de tránsito desde las 08.00 horas en el sector.

    Las modificaciones afectarán principalmente a quienes circulen por Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, tanto en dirección al oriente como al poniente, y contemplan rutas diferenciadas para vehículos particulares y locomoción colectiva.

    Según la información difundida por Carabineros, los cambios comenzarán durante la mañana y se concentrarán en los alrededores de la Catedral Evangélica.

    Te Deum Evangélico 2026: revisa los cortes y desvíos de tránsito para este domingo en Santiago

    Desvíos para vehículos particulares

    Los automovilistas que circulen por Avenida Libertador Bernardo O’Higgins hacia el poniente deberán desviarse por Avenida Víctor Jara, continuar por General Velásquez hacia el sur y desde allí retomar la Alameda.

    Para quienes transiten por Obispo Umaña hacia el norte, el desvío será por Avenida 5 de Abril hacia el oriente.

    En tanto, los vehículos que circulen por la Alameda hacia el oriente deberán tomar Avenida Padre Alberto Hurtado hacia el sur, continuar por Avenida Arica hacia el oriente y seguir posteriormente por Avenida Blanco Encalada.

    Cambios en recorridos de Red

    Según informó Red Movilidad, las modificaciones por el Te Deum Evangélico de este domingo 13 de septiembre en Estación Central afectarán a los servicios 106, 210, 210v, 385, 401, 405, 419, 421, 423, 424, 510, 511, 516, 519, I09, I14, I16, I17, J10 y J13.

    Los desvíos variarán según el recorrido y el sentido del viaje. En el caso de los servicios 419 y 423, se aplicará un retorno anticipado por General Amengual, avenida 5 de Abril y Concón, para retomar la Alameda hacia el poniente.

    También habrá modificaciones por el Te Deum Evangélico comunal de San Bernardo, donde los servicios G07, 201 y 201e tendrán cambios en sus trayectos de regreso.

    El G07 será desviado por Barros Arana, Nogales y Freire, mientras que los recorridos 201 y 201e circularán por Covadonga antes de retomar sus rutas habituales.

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