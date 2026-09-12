Ministro de Culturas defiende el rodeo: “Es una expresión de nuestra cultura” . En la imagen, rodeo chileno.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, defendió el rodeo chileno durante la inauguración oficial de la Semana de la Chilenidad, realizada en la carpa principal del Parque Padre Hurtado.

La actividad contó también con la presencia de las alcaldesas de Vitacura, Camila Merino, y Las Condes, Catalina San Martín; el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios; y el presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, Roberto Standen.

Durante su intervención, Undurraga abordó la importancia de mantener y transmitir las tradiciones, señalando que estas permanecen vigentes cuando son recibidas, apropiadas y compartidas por las nuevas generaciones.

“Una tradición sigue viva cuando alguien la recibe, la hace suya y la pone en práctica y, desde luego, la transmite”, afirmó.

Ministro Undurraga reivindica el rodeo: “Una tradición arraigada en lo más profundo de nosotros”

El ministro sostuvo que la Semana de la Chilenidad reúne desde hace 29 años a familias en torno al folclore, la gastronomía y la cultura ecuestre, y señaló que para este año se espera la participación de más de 350 mil personas.

“Tener opiniones políticas no da carta blanca”

En ese contexto, el titular de Culturas se refirió específicamente al rodeo chileno, al que describió como una tradición vinculada a la historia e identidad del país.

“Y junto al caballo está también el rodeo chileno, una tradición arraigada en lo más profundo de nosotros ”, señaló.

Undurraga cuestionó las condenas hacia esta práctica y sostuvo: “Tener opiniones políticas no da carta blanca para condenar nuestras tradiciones, y nada de eso contribuye a cuidarlas ni a proyectarlas hacia el futuro”.

Ministro Undurraga reivindica el rodeo: “Una tradición arraigada en lo más profundo de nosotros” Animal Libre

“El rodeo es un deporte que reúne a familias y comunidades a lo largo y ancho de toda nuestra patria”, agregó.

Asimismo, el ministro afirmó que se trata de “una expresión de nuestra cultura que se practica desde hace siglos y merece ser respetada como tal”.

En su discurso, Undurraga vinculó la defensa de estas prácticas con la transmisión de las tradiciones entre generaciones. “Así mantenemos viva nuestra cultura, viviéndola, disfrutándola con orgullo, con cariño. Estamos orgullosos de ser chilenos”, expresó.

El ministro agregó que las tradiciones recibidas de padres y abuelos deben ser cuidadas para poder entregarlas posteriormente a las nuevas generaciones. “Las tradiciones son ese lugar seguro al que siempre podemos volver” , sostuvo.

Finalmente, planteó que una nación no se construye únicamente mediante indicadores económicos, sino también a partir del cuidado y transmisión de una historia común. “Una nación se construye día a día, cuidando y transmitiendo su historia en común”, concluyó.