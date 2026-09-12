Tijerales de la Fonda Corazón de Chile: Sichel da pie a festividades en el Parque Nacional de Ñuñoa

La comuna Ñuñoa de la Región Metropolitana ya dio pie a las celebraciones de fiestas patrias con los Tijerales de la Fonda “Corazón de Chile”.

Durante este sábado, el alcalde Sebastián Sichel marcó el inicio oficial de las festividades en el Parque Nacional. Este tradicional hito previo a la fonda mostró parte de la propuesta contemplada por la comuna para las celebraciones que se desarrollarán entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre .

Así, el evento contó con la presencia de representantes de las distintas cocinerías, artistas y agrupaciones folclóricas que integrarán “Corazón de Chile”.

Tijerales de la Fonda Corazón de Chile: Sichel da pie a festividades en el Parque Nacional de Ñuñoa

La fonda se extenderá por cuatro jornadas en total, que incluyen una programación con gastronomía típica, presentaciones musicales en vivo, espectáculos de folclor, tradiciones chilenas y actividades para adultos y menores de edad.

La organización del evento apunta a un ambiente familiar. Sichel, por su parte, afirmó que “esta es la fonda más segura de Chile. Contaremos con cuarteles, móviles, Carabineros y personal municipal. Con esto queremos que sea un espacio de celebración al cual todos puedan asistir y disfrutar. Pero por sobre todo, buscamos que se sientan seguros de que los vamos a cuidar”.