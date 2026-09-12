Busca meterle presión a Antonelli: Lando Norris se queda con la pole position en el Gran Premio de Madrid

Lando Norris lanzó una advertencia en el novedoso Gran Premio de Madrid. En el circuito de la capital española, que vuelve a integrar el calendario de la Fórmula 1 luego de 45 años de ausencia, el piloto de McLaren se quedó con la pole position y busca meterle presión a Kimi Antonelli, el sólido líder en la tabla de posiciones.

Con una marca cronometrada de un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, el británico cubrió los 5.416 metros de la nueva pista para hacerse con la victoria en el terreno semi-urbano denominado como ‘Madring’. Se trata de su tercer festejo en una prueba de clasificación durante la presente temporada, luego de haber sido el más veloz en Hungría y Países Bajos.

“Estoy en shock. Estoy un poco sorprendido de estar aquí”, dijo Norris en la entrevista posterior a la Q3. “Probablemente fue una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera. Muy, muy feliz, muy orgulloso. Muy feliz por el equipo”, agregó.

Por otro lado, el italiano, que viene de hacer la carrera de su vida en Monza, registró el segundo mejor tiempo y largará por detrás del representante de la escudería papaya, dando muestras de que no quiere ceder ni un solo centímetro en la lucha por el título.

Max Verstappen, en tanto, saldrá tercero con Red Bull, con un tiempo una décima de segundo por detrás de Norris, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton —quien se estrelló en la última sesión de prácticas el sábado— y Charles Leclerc. Russell fue el siguiente. Hamilton había estado provisionalmente al frente después de los primeros intentos de la última tanda de la clasificación.

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