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    Busca meterle presión a Antonelli: Lando Norris se queda con la pole position en el Gran Premio de Madrid

    El piloto de McLaren largará en el primer casillero de la carrera en la capital española. El italiano, líder absoluto en la tabla de posiciones, lo hará en el segundo carril.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lando Norris obtiene la pole position en el Gran Premio de Madrid. Foto: F1.

    Lando Norris lanzó una advertencia en el novedoso Gran Premio de Madrid. En el circuito de la capital española, que vuelve a integrar el calendario de la Fórmula 1 luego de 45 años de ausencia, el piloto de McLaren se quedó con la pole position y busca meterle presión a Kimi Antonelli, el sólido líder en la tabla de posiciones.

    Con una marca cronometrada de un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, el británico cubrió los 5.416 metros de la nueva pista para hacerse con la victoria en el terreno semi-urbano denominado como ‘Madring’. Se trata de su tercer festejo en una prueba de clasificación durante la presente temporada, luego de haber sido el más veloz en Hungría y Países Bajos.

    “Estoy en shock. Estoy un poco sorprendido de estar aquí”, dijo Norris en la entrevista posterior a la Q3. “Probablemente fue una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera. Muy, muy feliz, muy orgulloso. Muy feliz por el equipo”, agregó.

    Por otro lado, el italiano, que viene de hacer la carrera de su vida en Monza, registró el segundo mejor tiempo y largará por detrás del representante de la escudería papaya, dando muestras de que no quiere ceder ni un solo centímetro en la lucha por el título.

    Max Verstappen, en tanto, saldrá tercero con Red Bull, con un tiempo una décima de segundo por detrás de Norris, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton —quien se estrelló en la última sesión de prácticas el sábado— y Charles Leclerc. Russell fue el siguiente. Hamilton había estado provisionalmente al frente después de los primeros intentos de la última tanda de la clasificación.

    Revisa la parilla completa del Gran Premio de Madrid:

    Pos.PilotoEscuderíaTiempo Registrado
    1Lando NorrisMcLaren1:31.824
    2Kimi AntonelliMercedes1:31.835
    3Max VerstappenRed Bull Racing1:31.964
    4Lewis HamiltonFerrari1:32.013
    5Charles LeclercFerrari1:32.019
    6George RussellMercedes1:32.149
    7Oscar PiastriMcLaren1:32.294
    8Liam LawsonRed Bull Racing1:32.316
    9Franco ColapintoAlpine1:32.903
    10Arvid LindbladRacing Bulls1:33.041
    11Nico HülkenbergAudi1:33.223
    12Gabriel BortoletoAudi1:33.388
    13Esteban OconHaas1:33.667
    14Pierre GaslyAlpine1:33.753
    15Yuki TsunodaRacing Bulls1:34.084
    16Alex AlbonWilliams1:35.532
    17Carlos Sainz Jr.Williams1:35.312
    18Fernando AlonsoAston Martin1:35.388
    19Sergio PérezCadillac1:35.913
    20Valtteri BottasCadillac1:38.011
    21Oliver BearmanHaasSin tiempo
    22Lance StrollAston MartinSin tiempo

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