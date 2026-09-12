Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Manuela Urroz y Emanuelle Silva serán los abanderados del Team Chile en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Este sábado comienzan los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, donde el Team Chile presentará una delegación de 535 deportistas, divididos en 251 mujeres y 284 hombres, quienes buscarán mejorar la cuarta posición obtenida en Asunción 2022. Dentro de sus integrantes, se encuentran 22 campeones panamericanos.

El rango etario de los exponentes nacionales es amplio. Así, la nadadora Joaquina Negrete es la más joven, con 15 años, mientras que la tiradora al vuelo Pamela Salman es la más experimentada, con 61.

Además, la representación contará con grandes figuras, como la actual campeona olímpica de tiro skeet Francisca Crovetto. La medallista de oro en París 2024 disputará su primer megaevento desde su histórica hazaña. En Asunción, obtuvo el segundo lugar.

Si de buenas actuaciones en los Juegos Olímpicos se trata, Macarena Pérez, quinta hace dos años, también participará en el certamen en BMX, al igual que el velerista Clemente Seguel, octavo en la capital francesa y también ganador de un diploma en la cita de los anillos.

El fútbol fue una disciplina que se sumó a última hora a la competencia. Sin embargo, ofrece nombres interesantes como el de Gabriel Maureira, arquero titular de Colo Colo, y que lidera la Selección Sub 20, que dirige Sebastián Miranda.

En el remo, las mellizas Antonia y Melita Abraham son las principales estandartes. Llegan en un gran momento, pues hace un par de semanas obtuvieron un sexto lugar en el Mundial de la especialidad y consiguieron un bronce en la Copa del Mundo de Sevilla, en mayo pasado.

María José Mailliard es otra de las deportistas consagradas del certamen. Llega precedida de un reciente cuarto lugar en la prueba de 5 mil metros en el Mundial de Canotaje de Polonia.

Por su parte, la velocista Martina Weil es otro de los nombres destacados para la competencia. Convertida en un nombre fijo de la Diamond League y codeándose con las mejores atletas del mundo, arriba como una de las favoritas para conquistar el oro en los 400 metros. Además, aparece inscrita en la posta 4x400 femenina y la 4x400 mixta.

En tanto, Kristel Köbrich apuesta a seguir agigantando su leyenda a los 41 años. En Argentina, donde está radicada hace muchos años, participará en su vigésimo segundo megaevento. Debutó en los Juegos Sudamericanos de Brasil 2002. En sus siete presencias en esta cita, ha conquistado un total de 18 medallas y en Asunción 2022 ganó el oro en 1.500 metros y se quedó con la plata en 400 y 800.

Otra disciplina muy prolífica en las citas continentales es el esquí náutico, que ha conseguido 49 preseas en cinco ediciones. La delegación chilena estará encabezada por Matías González y Martín Labra, ambos medallistas en la versión pasada y con un gran nivel en la arena internacional.

El karate pone a disposición a dos figuras de nivel mundial: Rodrigo Rojas, quien hace pocos meses se consagró como número uno del mundo, y Valentina Toro, quien disputará su primera competencia oficial tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha en noviembre del año pasado.

Mientras que el tenis presenta a jugadores de renombre. En varones, Matías Soto, quien el próximo lunes alcanzará el mejor ranking de su carrera, y Antonia Vergara, en damas, son cartas importantes para estar en las instancias finales de la competición.

Francisca Crovetto regresa a un megaevento después de su oro en el tiro skeet de París 2024. Foto: Santiago Bahamonde/COCH

Asimismo, el tenis de mesa, que viene de consagrarse a nivel sudamericano, competirá con figuras destacadas como Nicolás Burgos, Gustavo Gómez, Paulina Vega y Daniela Ortega. Mismo caso del triatlón, que llega con su máximo exponente, Diego Moya, y del vóleibol playa que nominó a los primos Marco y Esteban Grimalt.

Los deportes colectivos

Además del fútbol y del balonmano, el hockey presenta dos equipos muy competitivos, con las Diablas y Diablos. En el primero, destaca Manuela Urroz, quien además será la abanderada del Team Chile en la ceremonia inaugural junto con el patinador Emanuelle Silva.

El rugby 7 también presentará un contingente con nombres muy destacados y que también forman parte de los Cóndores, como Nicolás Saab, Luca Strabucchi y Ernesto Tchimino.

El vóleibol piso arriba con dos equipos bastante competitivos. En damas, resaltan Beatriz Novoa y Carla Ruz, mientras que los varones son liderados por Vicente Parraguirre y Dusan Bonacic.

Con todos estos ilustres nombres, Chile apuesta a una actuación histórica en una cita en la que jamás ha bajado del sexto puesto y en la que en tres ocasiones alcanzó el segundo lugar del medallero.