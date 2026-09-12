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    Aguas Andinas y MINVU suscriben convenio que agilizará la habilitación de terrenos para la vivienda social en la Región Metropolitana

    El acuerdo de colaboración público-privada permitirá acelerar la evaluación de factibilidad sanitaria en terrenos ubicados fuera del territorio operacional de la empresa. El trabajo conjunto ya identifica un terreno en la comuna de San Bernardo, donde ya se avanza en la habilitación de un espacio para la construcción de más de 5 mil viviendas.

     

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Aguas Andinas suscribieron un convenio de colaboración para avanzar de manera más ágil en los nuevos proyectos de vivienda social que tiene la Región Metropolitana, especialmente, en lo que tiene relación con la evaluación de su factibilidad sanitaria y la ampliación del territorio operacional de la empresa, cuando corresponda.

    El acuerdo establece un mecanismo de trabajo permanente entre ambas instituciones y plazos definidos para evaluar los terrenos y proyectos que el MINVU identifique como prioritarios, permitiendo avanzar de manera más ágil hacia la conexión a las redes de agua potable y aguas servidas.

    El ministro de Vivienda, Iván Poduje, destacó que el convenio permitirá expandir la cobertura de agua potable a zonas de crecimiento de nuestros proyectos. “Quiero agradecer a Agua Andinas por esta iniciativa que demuestra que es posible llegar a un acuerdo público-privado en un tema tan importante. Quiero invitar a otras compañías a que se sumen y que sigamos avanzando en esto”.

    Por su parte, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez Albornoz, reafirmo la relevancia del acuerdo, una fórmula para “destrabar nudos que impiden avanzar en materias que impactan en la calidad vida de las personas, porque hemos visto sus resultados positivos. Estamos convencidos de que las alianzas colaborativas siempre llevan a los mejores resultados, porque acercan posiciones y agilizan procesos en beneficio de la población y les permiten vivir en entornos saludables”.

    A través de este mecanismo, el MINVU podrá informar a Aguas Andinas sobre terrenos, sectores o proyectos habitacionales que se encuentren en etapa de análisis, planificación o desarrollo y que estén ubicados fuera del territorio operacional vigente de la empresa. A partir de esa comunicación, Aguas Andinas dispondrá de 15 días para entregar los antecedentes técnicos y normativos requeridos para la evaluación, mientras que, una vez recibida esa información, contará con 20 días hábiles para emitir su evaluación de factibilidad sanitaria.

    Esta evaluación permitirá determinar, entre otros aspectos, los puntos de conexión de agua potable y aguas servidas, la eventual necesidad de plantas elevadoras y las obras adicionales de capacidad que pudieran requerirse.

    El trabajo conjunto ya identifica un terreno en la comuna de San Bernardo, donde ya se avanza en la habilitación de un espacio para la construcción de 5.200 viviendas.

    Una vez confirmadas las condiciones técnicas por el MINVU y los organismos que participan del proceso, Aguas Andinas emitirá un Certificado de Prefactibilidad Sanitaria respecto de los terrenos evaluados. Posteriormente, y con el acuerdo de las partes, se podrá suscribir un Convenio de Ampliación de Territorio Operacional, que permitirá a la empresa solicitar ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) la concesión correspondiente. En esa misma instancia, Aguas Andinas emitirá el Certificado de Factibilidad definitivo, bajo los términos de la prefactibilidad previamente otorgada.

    El convenio se enmarca en el trabajo conjunto entre el sector público y privado para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y acelerar los procesos necesarios para que los terrenos destinados a vivienda social puedan avanzar hacia su habilitación sanitaria.

    Para Aguas Andinas, este trabajo forma parte del rol que las empresas sanitarias han desempeñado en el desarrollo y crecimiento de las ciudades. En las últimas dos décadas, la compañía ha aumentado su cobertura de servicios sanitarios de 3,6 millones a 6,1 millones de clientes, incorporando más de 112 mil nuevos clientes por año.

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