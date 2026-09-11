Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
Lluvia y posibles tormentas eléctricas marcarán este viernes en Santiago. Revisa a qué hora comenzará el evento y qué esperar de las precipitaciones.
Este viernes 11, la Región Metropolitana despertó con mucha nubosidad y temperaturas más frías que en los últimos días. Esto, por una vaguada en altura con un frente que, según el pronóstico, debiese dejar lluvia y hasta tormentas eléctricas durante la jornada.
Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento comenzaría durante la tarde y afectaría a todos los sectores de la región: Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.
No obstante, expertos como Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, precisaron que habría comunas más afectadas que otras: “Algo llegaría con harta precipitación a Paine, Buin, San Bernardo y, eventualmente, Pirque, La Florida o Puente Alto. En general, a todo el sector suroriente de la capital”.
Pero, ¿a qué hora empieza el evento y cómo se desenvolverá? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.
A qué hora comienza la lluvia en Santiago
El pronóstico de Meteochile muestra probabilidad de chubascos aislados y probable tormenta eléctrica durante la tarde en toda la RM.
Según Leyton, gran parte de la actividad podría ocurrir hacia las 18:00 horas de este viernes.
Por otra parte, el modelo de Meteored muestra un 80% de probabilidad de lluvia entre las 17:00 y 20:00 horas. Durante este mismo período, podrían aparecer las tormentas eléctricas.
Sobre cómo se desarrollará el evento, en general se espera lluvia débil en forma de chubascos aislados. Se esperan unos 3 mm de agua caída.
Esto quiere decir que no será una precipitación intensa ni de corrido durante varias horas, excepto en ciertos sectores, como Colina, Chacabuco, Melipilla y San José de Maipo, donde la actividad podría tomar fuerza de repente.
Este sería el último evento de lluvia durante estos días, pues se instalaría un sistema de alta presión que ya no permitiría el ingreso de las precipitaciones, al menos hasta un próximo aviso.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.