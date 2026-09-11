Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico. Modelo: Harry.

Este viernes 11, la Región Metropolitana despertó con mucha nubosidad y temperaturas más frías que en los últimos días. Esto, por una vaguada en altura con un frente que, según el pronóstico, debiese dejar lluvia y hasta tormentas eléctricas durante la jornada.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento comenzaría durante la tarde y afectaría a todos los sectores de la región: Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

No obstante, expertos como Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, precisaron que habría comunas más afectadas que otras: “Algo llegaría con harta precipitación a Paine, Buin, San Bernardo y, eventualmente, Pirque, La Florida o Puente Alto. En general, a todo el sector suroriente de la capital” .

Pero, ¿a qué hora empieza el evento y cómo se desenvolverá? Esto es todo lo que se sabe, hasta ahora.

Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico. Foto: Pablo Vásquez R.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

El pronóstico de Meteochile muestra probabilidad de chubascos aislados y probable tormenta eléctrica durante la tarde en toda la RM.

Según Leyton, gran parte de la actividad podría ocurrir hacia las 18:00 horas de este viernes.

Por otra parte, el modelo de Meteored muestra un 80% de probabilidad de lluvia entre las 17:00 y 20:00 horas . Durante este mismo período, podrían aparecer las tormentas eléctricas.

Sobre cómo se desarrollará el evento, en general se espera lluvia débil en forma de chubascos aislados. Se esperan unos 3 mm de agua caída.

Esto quiere decir que no será una precipitación intensa ni de corrido durante varias horas, excepto en ciertos sectores, como Colina, Chacabuco, Melipilla y San José de Maipo, donde la actividad podría tomar fuerza de repente.