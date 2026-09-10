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    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Lluvia y tormentas eléctricas llegan este jueves a Santiago. Revisa las comunas que tendrán precipitaciones y a qué hora comenzaría el evento.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana Tendencias / La Tercera

    Con el cielo cubierto de nubes grises despertó hoy la Región Metropolitana. Y es que este jueves 10 de septiembre, están pronosticadas lluvia y tormentas eléctricas asociadas a una baja segregada que se desplazará por el sector.

    Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los sectores afectados en esta ocasión serán:

    • Colina.
    • Santiago centro.
    • Santiago norte.
    • Santiago oriente.
    • Santiago sur.
    • Santiago poniente.
    • San José de Maipo.

    Es decir, Curacaví y Melipilla quedarían fuera de las precipitaciones.

    Pero, ¿a qué hora empieza la lluvia y cómo se desenvolverá este nuevo evento? Esto es todo lo que dicen el pronóstico y los meteorólogos.

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    A qué hora llueve hoy en Santiago

    Tanto el pronóstico de la DMC como de los meteorólogos de distintos canales apuntan a que el inicio de las precipitaciones este jueves 10 comenzará durante la tarde, con chubascos aislados y probables tormentas eléctricas.

    Ya hacia la noche, perdurarían los chubascos aislados.

    Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, apostó a que la lluvia podría comenzar después de las 15:00 o 16:00 horas.

    Por su parte, desde Meteored apuntan a un 50% de probabilidad de lluvia y tormenta a las 15:00, mientras que una mayor probabilidad (de un 80%) se registraría a eso de las 17:00 horas.

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