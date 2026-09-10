A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
Lluvia y tormentas eléctricas llegan este jueves a Santiago. Revisa las comunas que tendrán precipitaciones y a qué hora comenzaría el evento.
Con el cielo cubierto de nubes grises despertó hoy la Región Metropolitana. Y es que este jueves 10 de septiembre, están pronosticadas lluvia y tormentas eléctricas asociadas a una baja segregada que se desplazará por el sector.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los sectores afectados en esta ocasión serán:
- Colina.
- Santiago centro.
- Santiago norte.
- Santiago oriente.
- Santiago sur.
- Santiago poniente.
- San José de Maipo.
Es decir, Curacaví y Melipilla quedarían fuera de las precipitaciones.
Pero, ¿a qué hora empieza la lluvia y cómo se desenvolverá este nuevo evento? Esto es todo lo que dicen el pronóstico y los meteorólogos.
A qué hora llueve hoy en Santiago
Tanto el pronóstico de la DMC como de los meteorólogos de distintos canales apuntan a que el inicio de las precipitaciones este jueves 10 comenzará durante la tarde, con chubascos aislados y probables tormentas eléctricas.
Ya hacia la noche, perdurarían los chubascos aislados.
Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, apostó a que la lluvia podría comenzar después de las 15:00 o 16:00 horas.
Por su parte, desde Meteored apuntan a un 50% de probabilidad de lluvia y tormenta a las 15:00, mientras que una mayor probabilidad (de un 80%) se registraría a eso de las 17:00 horas.
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