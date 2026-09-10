A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

Con el cielo cubierto de nubes grises despertó hoy la Región Metropolitana. Y es que este jueves 10 de septiembre, están pronosticadas lluvia y tormentas eléctricas asociadas a una baja segregada que se desplazará por el sector.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los sectores afectados en esta ocasión serán:

Colina.

Santiago centro.

Santiago norte.

Santiago oriente.

Santiago sur.

Santiago poniente.

San José de Maipo.

Es decir, Curacaví y Melipilla quedarían fuera de las precipitaciones.

Pero, ¿a qué hora empieza la lluvia y cómo se desenvolverá este nuevo evento? Esto es todo lo que dicen el pronóstico y los meteorólogos.

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

A qué hora llueve hoy en Santiago

Tanto el pronóstico de la DMC como de los meteorólogos de distintos canales apuntan a que el inicio de las precipitaciones este jueves 10 comenzará durante la tarde, con chubascos aislados y probables tormentas eléctricas.

Ya hacia la noche, perdurarían los chubascos aislados.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, apostó a que la lluvia podría comenzar después de las 15:00 o 16:00 horas.