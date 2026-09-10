SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    BCE vuelve a subir las tasas ante la amenaza de la inflación en Europa

    "El conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionarias y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado", dijo el BCE.

    Por 
    Europa Press
    La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde BANCO CENTRAL EUROPEO

    El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, una decisión ya descontada por los mercados, mientras las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.

    Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023.

    “El Consejo de Gobierno ha decidido subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. El conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionarias y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado”, ha destacado la institución.

    El BCE ha apostado por un nuevo endurecimiento monetario después de que la inflación de la eurozona se situara en el 3,3% en agosto, frente al 2,9% registrado en julio, y a pesar de que la tasa subyacente se moderará una décima, hasta el 2,1%; mientras tanto la guerra en Irán continúa recrudeciéndose y el precio del Brent rebasa los 100 dólares por barril.

    Asimismo, el BCE ha elevado sus previsiones de inflación para 2027 y 2028, mientras que ha mantenido sus pronósticos para 2026.

    La mirada de Lagarde

    La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado que la tasa de interés neutral --que ni frena ni estimula la economía--, fijada recientemente por la entidad en el 2,5%, mismo porcentaje en el que han situado este jueves los tipos, se trata de una estadística teórica que no sirve para determinar el rumbo de la política monetaria, no descartando posibles incrementos por encima de este nivel en el futuro aunque suponga un freno al crecimiento de la economía europea.

    La “guardiana del euro” ha indicado que la tasa del 2,5% como neutral está calculada para situaciones no marcadas por la inestabilidad, mientras que durante los últimos meses la economía ha tenido que someterse a fuertes perturbaciones, con una alta presión sobre los precios y la guerra de Irán.

    “En las circunstancias actuales, no le otorgamos una gran importancia al tipo neutral”, ha destacado Lagarde en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, celebrada en esta ocasión en Berlín (Alemania).

    No obstante, la presidenta del BCE ha evitado dar ninguna pista sobre futuras decisiones de política monetaria, reiterando su postura de ir “reunión a reunión”, aunque ha dejado claro que están “decididos a cumplir el objetivo” de regresar a un 2% de inflación.

    De hecho, ha afirmado que la alta incertidumbre a la que se somete la economía mundial en los últimos meses, ante los vaivenes geopolíticos, provoca que prever un rumbo concreto de los tipos se vuelva contraproducente.

    “No nos centramos en la reunión ni en los datos para molestarles (a los periodistas), a los observadores o a los analistas. Lo hacemos porque nos encontramos en un contexto de incertidumbre que puede cambiar las cosas casi de la noche a la mañana”, ha indicado.

    Más sobre:EconomíaBCEBanco Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conferencia Episcopal llama a enfrentar el 11S sin visiones extremas: “Verdad sin odio, justicia sin venganza”

    Gobierno presenta plan de contingencia vial por Fiestas Patrias, con Peaje a Luca y restricción de tránsito a camiones

    Alberto Mejía reingresa a prisión preventiva y fijan fecha para reformalización

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Lo más leído

    1.
    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    Minera de grupo mexicano y SQM frena construcción de 16 torres de Kimal - Lo Aguirre ubicadas en “las vetas del futuro yacimiento”

    2.
    Reforma MK4 blinda legalmente a directores de sociedades anónimas por sus decisiones de negocios

    Reforma MK4 blinda legalmente a directores de sociedades anónimas por sus decisiones de negocios

    3.
    Jorge Quiroz abre la puerta para adquirir viviendas con créditos en pesos y no en UF: “Soñemos un poquito”

    Jorge Quiroz abre la puerta para adquirir viviendas con créditos en pesos y no en UF: “Soñemos un poquito”

    4.
    El petróleo anota fuerte caída, pero el Brent apunta a su primer cierre semanal sobre US$ 100 desde mayo

    El petróleo anota fuerte caída, pero el Brent apunta a su primer cierre semanal sobre US$ 100 desde mayo

    5.
    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    6.
    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Comienza postulación a beneficio de hasta $1,6 millones para mejorar la vivienda: ¿Cuáles son los requisitos?

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 11 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Gobierno presenta plan de contingencia vial por Fiestas Patrias, con Peaje a Luca y restricción de tránsito a camiones
    Chile

    Gobierno presenta plan de contingencia vial por Fiestas Patrias, con Peaje a Luca y restricción de tránsito a camiones

    Alberto Mejía reingresa a prisión preventiva y fijan fecha para reformalización

    Oposición conmemora 53 años del Golpe de Estado e Isabel Allende acusa falta de “sensibilidad” del gobierno por ausencia de acto oficial

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar
    Negocios

    Santander Arena: la estrategia musical detrás del recinto que por casi dos décadas vistió Movistar

    MK4: oposición respalda medidas para la vivienda, pero desconfía y pone reparos a cambios en materias financieras

    Constructora pide su reorganización para evitar la quiebra y culpa al MOP por retrasar pagos desde 2024

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    Lluvia con tormentas eléctricas: a qué hora comienza el evento hoy en Santiago, según el pronóstico

    Primavera gris: cómo cuidarte y apoyar a tus cercanos durante esta temporada crítica para la salud mental

    ¿Llueve en Fiestas Patrias? Esto dice la última actualización de dos modelos meteorológicos

    Pese a estar a dos puntos del líder: Cobreloa sorprende y despide al técnico César Bravo en plena lucha por el ascenso
    El Deportivo

    Pese a estar a dos puntos del líder: Cobreloa sorprende y despide al técnico César Bravo en plena lucha por el ascenso

    Oliver Solberg domina la clasificación después de las primeras tres etapas del Rally Chile Biobío 2026

    Mbappé enfrenta el apodo de dictador: “Comparar a alguien con personas que asesinan gente; no creo que haya hecho algo así”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”
    Cultura y entretención

    La palabra de la Academia: “Entregamos los Emmy a seres humanos, no a algo creado por una máquina”

    Altea: el largo camino del disco inédito de Patricio Castillo y Osvaldo “Gitano” Rodríguez hecho en el exilio

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”
    Mundo

    Trump asiste a conmemoración del 11-S en El Pentágono: “Nuestro país nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora”

    El alcalde de Nueva York señala el 11-S como “el día más oscuro de la historia” de la ciudad

    25º aniversario del 11-S: Las seis afirmaciones falsas de Trump sobre los atentados de Al Qaeda

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”
    Paula

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis