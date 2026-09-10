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    Canciller destaca apoyos a candidatura de Valparaíso como sede de Acuerdo BBNJ: “Esperamos que más naciones se sumen”

    El ministro Pérez Mackenna hizo este llamado al participar en la ceremonia “Chile y la gobernanza oceánica: 55 años del Comité Oceanográfico Nacional”, en la Ciudad Puerto.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Canciller Francisco Pérez Mackenna.

    El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó los apoyos recibidos hasta ahora por países de la región y de otras latitudes por la candidatura de Valparaíso como sede del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés).

    El ministro de Relaciones Exteriores profundizó en esta materia al participar este jueves en la ceremonia “Chile y la gobernanza oceánica: 55 años del Comité Oceanográfico Nacional”, en la Ciudad Puerto.

    La campaña para ser sede, que se inició en junio pasado, se extenderá hasta diciembre de 2026. La decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva será adoptada en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) en enero de 2027.

    Chile presentó su propuesta para albergar la Secretaría de BBNJ en Valparaíso en septiembre de 2024, en la administración del expresidente Gabriel Boric.

    El gobierno del frenteamplista firmó el compromiso por el Acuerdo BBNJ en septiembre de 2023, en una ceremonia tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    En su discurso, Pérez Mackenna dijo que Chile “ha asumido con celeridad y responsabilidad el compromiso por la implementación temprana y efectiva del Acuerdo. Fuimos el segundo país del mundo en ratificar el tratado, luego de una activa participación en todas las etapas de negociación”.

    “Al mismo tiempo, estamos impulsando su implementación nacional, con la participación de la mayor cantidad de actores relevantes, incluidos el sector público, las universidades, el mundo científico, las asociaciones gremiales y el sector privado, incluidas la pesca industrial y artesanal, porque nos interesa promover un ecosistema de colaboración y articulación multisectorial”, señaló.

    Asimismo, invitó al Comité Oceanográfico Nacional también a sumarse a estos esfuerzos y “que nos acompañe a dar pasos concretos”, dijo.

    El canciller resaltó que el país se “ha ofrecido acoger la Secretaría del Acuerdo en la ciudad de Valparaíso —el corazón de nuestra tradición marítima y científica— para contribuir a la rápida y efectiva implementación del tratado”.

    “Múltiples países de la región y del mundo ya nos han expresado su generoso apoyo, y esperamos que más naciones se sumen, de cara a la primera Conferencia de las Partes que tendrá lugar en enero en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York”, apuntó.

    La campaña de Chile para ser sede del acuerdo se ha basado en tres pilares: el compromiso con el derecho internacional del mar, su desarrollo y consolidación como marco estable para la gobernanza global del océano; voluntad de dar las mayores facilidades para la Secretaría, así como una sede de nivel internacional para el desarrollo de sus funciones y de los servicios que se le encomiendan en el Acuerdo y la idea de traer la administración del Acuerdo al sur del mundo, mirando al océano desde las costas del Pacífico Sur.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaValparaísoAcuerdo BBNJCancillería

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