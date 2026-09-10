Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”

La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, analizó este miércoles los primeros seis meses del gobierno del Presidente de José Antonio Kast, poniendo el acento en las diferencias entre los ministros del actual gabinete y la distribución del poder atípica en su diseño político.

En su conversación con Mónica Rincón y Paula Catena, en el pódcast Cómo te lo explico, la exsecretaria de Estado de Sebastián Piñera comenzó señalando que en general hace un balance positivo de la Administración Kast, “no obstante los problemas que se han presentado”.

En la ocasión, la exsecretaria de Estado indicó que el actual gobierno tiene un carácter muy definido en rumbo, al ser de derecha y poner “en el centro el orden, la libertad, especialmente la libertad económica y de las familias”.

“Y que enfrenta el tema de la seguridad desde el fortalecimiento del Estado derecho y desde una gestión muy fuerte en terreno. En las decisiones, ha tomado, creo yo, buenas decisiones, yo he respaldado públicamente sus decisiones” , apuntó.

Sin embargo, cuestionó que algunas veces “esas decisiones están rodeadas de ruidos y, por tanto, quedan en un segundo plano y lo que importa es el ruido”.

Comparación con gobierno de Piñera

En este sentido, Plá comparó el actual diseño con el gobierno de Piñera, al señalar que, aunque son similares en su orientación, las diferencias se dan “en los equilibrios de poder”.

Esto, afirmó, se da “especialmente en la ‘sala de máquinas’, que llamo yo, que está construida desde la Presidencia con los ministerios que están en La Moneda”.

Al respecto, sostuvo que en la actual administración “me parece que está distribuida de otra manera, con un peso muy fuerte en Teatinos, en el Ministerio de Hacienda (...) No digo que sea mejor ni peor, pero me parece que eso puede estar generando algún nivel de problema”.

En este sentido, continuó afirmando que “en una sala de máquinas como la de Piñera, por ejemplo, los ministros no se mandarían recados por los medios , sino que los resolverían en una bilateral o en una reunión en que volarían las plumas, no tengo ninguna duda, pero se terminaría esa reunión con una hoja de ruta clara y con los acuerdos”.

“Lo que nosotros vemos es que no hay una sola voz en el gabinete y eso es algo muy preocupante”, enfatizó.

Cruce entre Rau y Quiroz

En el mismo orden, la exsecretaria de Estado afirmó estar sorprendida por el desencuentro generado entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su par de Trabajo, Tomás Rau, por la meta de desempleo.

Cabe recordar que Quiroz afirmó este miércoles que mantiene su meta de 6,5% para la tasa de desempleo al final de este gobierno, un objetivo del que su par de Trabajo se distanció.

“Es una meta que impuso el ministro de Hacienda (...) Si tú ves una tasa de desempleo de 9,5%, hay pequeños pasos, ¿cierto? Primero hay que bajarla al 9%“, dijo este martes el ministro Rau.

Al respecto la exministra Plá sostuvo: “Uno puede pensar que hay una descoordinación o uno puede pensar que el Presidente de la República deja ser, porque de esa manera también le permite al gobierno ir copando la agenda, porque no hay nada más atractivo, creo yo, para el público, para la opinión pública, que es las tensiones al interior de los ministros y eso va copando una agenda”, señaló.

Sin embargo, relevó que este tipo de situaciones “no le hace bien al gobierno, le frena sus decisiones, le ensucia muchas veces triunfos importantes”, remarcó

Críticas a la reforma de seguridad

En otro tema, la exministra Plá se refirió a la reforma de seguridad que impulsa el ministro Martín Arrau, donde señaló que el contenido de esta -que busca un nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado- fue “un error en todos los sentidos” que afectó a la figura del titular de Seguridad Pública.

Tras valorar que Arrau le entregó una “hoja de ruta” al gobierno en materia de seguridad, la exministra de la Mujer afirmó que la reforma constitucional generó ruidos. “Este es un gobierno que toma decisiones a mi juicio y a juicio de quienes lo respaldamos (...) correctas, pero normalmente esas decisiones, y eso tiene que ver con un déficit en el diseño político, están rodeadas, de ruidos”, argumentó.

“Fue un error en todos los sentidos, de principio a fin. Fue un error el contenido de la reforma, fue un error haber puesto la reforma por encima de una agenda muy densa que eran los 30 proyectos de ley, y fue un error porque Martín Arrau venía hasta ese entonces, y ahora creo que lo ha retomado, venía con una fuerza muy importante haciendo dos cosas que es muy difícil, lo operativo fuerte en terreno, lo legislativo y lo político” , aseguró Plá.

De la misma forma reconoció que la señal que entregó la reforma marcó uno de los puntos más bajos de los seis meses del gobierno de Kast, al generar una división en el oficialismo.

“El problema es que no hubo conciencia de las implicancias que tenía esa reforma (...) Se subestimó la vocación de libertad que tiene la derecha, la centro derecha y un sector importante del centro que está participando del gobierno”, indicó.

Aunque, la militante UDI aclaró que los gobiernos cometen errores y que “para el país lo importante tiene que ser la capacidad que tiene ese gobierno, en este caso este ministro, de entender, aunque se demoró a mi juicio algunos días, de entender que ese fue un error y dar un pie atrás y hacerlo de la forma más elegante posible”.

Aniversario del ‘Rechazo’ y Foro Madrid

Por otra parte, la exministra Plá indicó que el gobierno perdió la oportunidad de ocupar el cuarto aniversario del ‘Rechazo’ para hablarle al 62% que votó por él.

“Ya no es tanto de diseño gobierno, pero sí diseño político, entre otros, al haber desaprovechado este cuarto aniversario del rechazo para haber generado un hito. Yo no te pido un seminario, te pido una foto, te pido una declaración que fuera representativa de ese 62%”, sostuvo.

“Pero en cambio tuvimos un Foro Madrid, muy legítima su existencia, la reflexión política que hace, pero que representa a una porción, incluso te diría, menos de la mitad de ese 62%. Y ahí hay un punto importante que no podemos desacoplar del gobierno, porque los gobiernos no son solo gestión ni proyectos de ley, son también impronta política”, destacó.

Precisamente, sobre el foro de la derecha conservadora, Plá señaló que, a su juicio, Kast no tenía otra opción más que asistir, por ser uno de sus fundadores. Sin embargo, sostuvo que debió haber aprovechado la visita de su par argentino Javier Milei, para actuar con mayor fuerza frente al discurso del mandatario transandino.

“En un mundo ideal, un presidente podría haber marcado una señal”, sostuvo en cuanto a la polémica.

“Pero no se nos puede olvidar que esto ocurre el mismo día que se firma una declaración conjunta que estaba apagando una tensión o intentaba apagar una tensión muy importante que los chilenos estaban viendo con preocupación”, agregó, en relación a la polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Reincorporación de Duco

Plá también se refirió a la reincorporación de la exministra de Deporte, Natalia Duco -esta vez al Segundo Piso de La Moneda- no le parece “por varias razones”.

“La primera es que este no es cualquier gobierno, sino que es uno que hizo campañas con mucha dureza respecto a ese tipo de prácticas”, afirmó.

“Es un gobierno que hizo una campaña muy dura en esta materia. No voy a mencionar el título de la columna del principal asesor del presidente Kast y por tanto estableció un estándar” , señaló en relación a la columna Parásitos, de Cristián Valenzuela, aunque aclaró que “no quiero asociar eso con la nueva incorporación”.

“En segundo, me parece que es muy cortito el tiempo que pasa desde que la exministra sale de su ministerio y se reincorpora. Y en tercer lugar, y esto yo sé que esto puede caer muy mal, pero estamos enfrentando una situación bien complicada económica, inmensa para la mayoría de las familias chilenas”, argumentó.

Al respecto, sostuvo que es importante “la señal que tú le estás dando al país, y creo que el camino por donde no te equivocas es mantener un estándar que tiene que ser siempre muy estrecho y comerse el dolor, tratar de resolverlo de otra manera”, concluyó.

Revisa el capítulo completo acá: