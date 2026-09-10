Longton afirma que “queda poco” del proyecto original de reforma de seguridad de Kast: “Sobrevive una mitad del corazón”

El senador de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton afirmó este miércoles que “queda poco” del proyecto original de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, al detallar las modificaciones que se introducirán a la iniciativa.

En conversación con CNN Chile, el integrante de la Comisión de Constitución abordó los cambios consensuados con el senador republicano Arturo Squella, que buscan acotar algunos de los aspectos que han generado mayores reparos y ampliar su respaldo en el Senado.

“Queda específicamente lo de regímenes penitenciarios, todo lo demás sale”, reconoció.

Al respecto, Longton afirmó que “yo por lo menos, dividiría el corazón en dos partes: una parte era el estado de excepción nuevo que ellos proponían, con las restricciones de garantías que todos conocíamos, y el tema de los regímenes penitenciarios. Sobrevive una mitad del corazón”.

El detalle de las modificaciones se conoce luego de que la noche del martes Squella informara, durante la reunión del Presidente Kast con las bancadas republicanas en Cerro Castillo, que el entendimiento con Longton estaba cerrado “en un 100%”. Ambos parlamentarios habían anunciado el 19 de agosto que trabajarían en indicaciones a la propuesta del Ejecutivo.

Longton explicó que, junto a Squella, buscan ampliar el acuerdo hacia otros sectores del Senado. En ese sentido, señaló que ya comenzaron a conversar con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), y que también han existido contactos informales con Paulina Vodanovic (PS), a los que esperan sumar a Claudia Pascual (PC).

El tema será abordado en la Comisión de Constitución tras las Fiestas Patrias.

Longton sostuvo que los cambios tendrían el respaldo del Partido Republicano y Renovación Nacional (RN). Además, aseguró que los primeros lineamientos se han socializado con parlamentarios de la UDI, como los senadores Javier Macaya y Gustavo Sanhueza, quienes “se han mostrado conformes”.

En cuanto a la posibilidad de que el Presidente Kast retire el proyecto original y presente un nuevo mensaje con las propuestas alcanzadas, Longton afirmó que “no lo veo una buena señal, porque estarías anteponiendo lo político frente al contenido. Los contenidos se modifican”.

“Uno tiene que anteponer lo que es más beneficioso para el país desde el punto de vista del contenido que se va a lograr, no de quién lo presentó”, señaló.

El senador RN también se mostró confiado en que las modificaciones permitirán obtener votos de la oposición. “Yo creo que sí, porque es muy razonable y necesario lo que se pide”, sostuvo.

Cambios a la reforma

De acuerdo a Longton, las modificaciones se concentran en dos ejes. Por una parte, el endurecimiento de los regímenes penitenciarios para condenados por crimen organizado, terrorismo y otros delitos graves. Por otra, la reformulación del nuevo estado de excepción constitucional de emergencia “reforzado”.

“Te lo confirmo con un matiz, que en el caso de los regímenes penitenciarios es para el crimen organizado, terrorismo y otros delitos”, puntualizó Longton.

El senador explicó que el sistema carcelario más estricto también podría aplicarse a autores de otros delitos graves y ejemplificó con que “puede ser un homicida, un violador en serie , etcétera”.

“El grado de peligrosidad depende del condenado, el delincuente propiamente tal”, planteó.

En cuanto al estado de excepción de emergencia “reforzado”, Longton sostuvo que el acuerdo alcanzado hasta ahora “no incluye ninguna restricción de garantía adicional de las que ya existe para el estado de emergencia, que es libertad de locomoción y libertad de reunión. Solo eso”.

De esta manera, quedan fuera la restricción a la libertad individual y la interceptación de comunicaciones, dos de los aspectos de la propuesta original que generaron mayores críticas.

Consultado sobre qué sería lo distinto en el nuevo estado de excepción constitucional de emergencia “reforzado”, Longton afirmó que “le vamos a incorporar las amenazas , es decir, tener un elemento preventivo cuando haya amenazas que pueden significar una alteración del orden público o una amenaza para la seguridad de la nación”.

“Hoy es reactiva la reacción del Estado. Nosotros queremos que sea preventiva, o sea, que el Estado pueda ingresar antes que se produzcan los hechos, pero con antecedentes suficientes para inferir de que se va a producir un hecho de violencia o de inseguridad en determinados barrios, comunas o sectores del país”, agregó.

También se modificarán los plazos contemplados en la propuesta original, que permitía extender la situación de excepcionalidad hasta 240 días sin consultar al Congreso.

“Modificamos los plazos. Establecemos que el primer estado de excepción, como tiene un elemento preventivo, el primer decreto de estado de excepción no pasa por el Congreso en los primeros 30 días, pero le incorporamos que el Congreso, a excepción de lo que ocurre hoy, puede dejar sin efecto, en cualquier plazo, es decir, del día uno al 30, puede dejar sin efecto el estado de emergencia si la mayoría así lo determina”, explicó.

“Y la primera renovación, a los 30 días, ya pasa por el Congreso”, agregó.

Finalmente, descartó cambios en el rol de las Fuerzas Armadas durante la declaración del estado de emergencia reforzado.

“No cambia en nada eso, por una razón de mando y porque tiene coherencia con todos los estados de excepción y tiene que ver cuando las policías son sobrepasadas y necesitan un refuerzo, y, por lo tanto, ese refuerzo tiene que ver con una estructura de mando y esa estructura la lleva el jefe de defensa nacional, porque son fuerzas adicionales, a fuerzas que en un inicio se vieron sobrepasadas”, dijo Longton, destacando el funcionamiento actual del estado de excepción en la Macrozona Sur.

“Las herramientas buenas hay que potenciarlas, no crear adicionales. Solo crear los elementos que faltan”, concluyó.