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    Política

    Gobierno opta por retirar a Chile de negociaciones sobre cooperación tributaria entre países de la ONU

    Desde la Cancillería transmiten que el texto de acuerdo elaborado por Naciones Unidas presenta "incertidumbres considerables respecto su alcance y funcionamiento, que podrían limitar la soberanía” del país.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Canciller Francisco Pérez Mackenna y el Presidente José Antonio Kast.

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast optó finalmente por retirar a Chile de la Convención sobre Cooperación Fiscal Internacional para los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    El instrumento jurídico, que se está elaborando desde 2025 y culminará en 2027, tiene entre sus objetivos desarrollar un sistema de colaboración tributaria entre dichas naciones.

    Desde la Cancillería transmiten que “Chile reconoce la importancia de la cooperación tributaria internacional y ha sido parte del proceso, evaluando de manera detenida el rumbo de las negociaciones del futuro convenio y las implicancias jurídicas que se desprenden de él”.

    Sin embargo, apuntan que “el análisis técnico es que, tal cual se presenta el texto del acuerdo, presenta incertidumbres considerables respecto su alcance y funcionamiento que podrían limitar la soberanía en materia tributaria las que deben ir en línea con el marco constitucional, la política fiscal, así como con los compromisos internacionales vigentes de Chile”.

    Libertarios agradecen a Kast

    El Partido Nacional Libertario valoró la respuesta del gobierno de retirar a Chile del proceso de negociación de cooperación tributaria de la ONU.

    El presidente del PNL, Johannes Kaiser, señaló: “Vincular la política tributaria con obligaciones internacionales de DD.HH. abre la puerta a que mañana una rebaja de impuestos pueda ser cuestionada no como una decisión económica, sino como un supuesto incumplimiento internacional. Las decisiones tributarias de Chile deben tomarse en Chile”.

    El secretario general de los libertarios, Juan Antonio Urzúa, en tanto, dijo: “Esta es una buena señal, pero esperamos que no sea una excepción. Chile puede cooperar con el mundo sin tercerizar decisiones que corresponden a sus propias instituciones. Defender el interés nacional debe volver a ser la regla de nuestra política exterior”.

    Más sobre:GobiernoONUNaciones UnidasCancilleríaJosé Antonio KastFrancisco Pérez Mackenna

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