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    Las proyecciones del Banco Central para el mercado del cobre: déficit estructural para 2029 tras alza de demanda y mejor precio

    Cuando las faenas mineras reduzcan su capacidad de expansión, enfrentarán restricciones naturales a yacimientos más viejos, caída de las leyes de mineral y una reducida entrada de nuevos proyectos. Esto, explica el BC, "en un contexto de una demanda creciente, implicaría un déficit de oferta estructural a partir de 2029”. La institución aumentó el supuesto de mediano plazo del cobre hasta US$ 5,6 la libra.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Complejo Portuario Mejillones-Embarque de cátodos ©Claudio Pérez

    El Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre del Banco Central (BC) mostró el debilitamiento que ha tenido la economía chilena durante el año, develando caídas en consumo e inversión. Y anticipando que la Ley de Reconstrucción del gobierno impulsará la inversión nacional a partir del 2027. El informe económico ajustó el supuesto de mediano plazo del precio del cobre, aumentándolo desde US$ 5,0 hasta US$ 5,6 la libra, a propósito de que el valor del metal solo ha crecido estos últimos meses, alcanzando alzas que superan los US$ 6 la libra.

    “Se explica principalmente por mejores perspectivas de demanda, dada la inversión ligada a la IA, y el componente geopolítico. De todos modos, existen riesgos relevantes en torno a esta proyección. A la baja, destaca una posible desaceleración de la inversión relacionada a la IA. Al alza, podría darse el caso de que una parte relevante de la sobre acumulación de inventarios de Estados Unidos no esté asociada a la incertidumbre por los aranceles, sino al interés de tener mayores stocks de un material crítico tanto para el desarrollo de la IA como de la industria de defensa”, examina en grandes rasgos el BC.

    El balance físico estudiado por el Central apunta a que el mercado mundial del cobre experimentará un equilibrio entre los años 2026 y 2028. El escenario, que mostrará una demanda dinámica del mineral, será fortalecido por la recuperación de operaciones mineras que están actualmente detenidas, por la entrada de nuevos proyectos construidos y tras la expansión productiva de faenas. No obstante, la institución advierte que el equilibrio es transitorio y que para el 2029 habrá un déficit de oferta.

    “A medida que esos proyectos agoten su capacidad de expansión, la producción enfrentaría restricciones crecientes asociadas al envejecimiento de los yacimientos, la caída de leyes minerales y la escasez de nuevos proyectos greenfield. Ello, en un contexto de una demanda creciente, implicaría un déficit de oferta estructural a partir de 2029”.

    El BC también alerta sobre el comportamiento que ha tenido la potencia norteamericana. “Más allá de las perspectivas de balance estructural del mercado del cobre, existen factores cíclicos que están generando una presión al alza en el precio. Uno relevante es la acumulación extraordinaria de inventarios en Estados Unidos, que estaría relacionada con la incertidumbre respecto de los aranceles que ese país impondría al cobre refinado”.

    Esta situación ha impulsado que el país adelante importaciones, reduciendo la disponibilidad del metal en otros mercados, influyendo así en el aumento del precio mundial del metal rojo. El BC, basado en un estudio, dice que entre febrero de 2025 y julio de 2026 fueron almacenados sobre 1,2 millones de toneladas en comparación a los pedidos habituales de Estados Unidos. “Esto implica que el actual precio del cobre incorpora una prima transitoria asociada a esta sobreacumulación”, concluye el Ipom sobre el mercado del cobre.

    Más sobre:Banco CentralCobreInforme de Política Monetaria (Ipom)DéficitProducción de cobreMinería

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