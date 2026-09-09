SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enap informa que las bencinas vuelven a subir

    La Empresa Nacional del Petróleo informó alzas en todos los combustibles, siendo la más alta en el caso del diésel.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó el precio estimado de los combustibles a partir de este jueves, donde se reportaron nuevamente alzas.

    Según el informe de precios, el valor por litro de la gasolina de 93 octanos subirá $35 y en el caso del precio de la gasolina de 97 octanos la subida será de $35.

    En tanto, el alza será mayor en el precio del diésel. Según informó Enap, el litro de este combustible avanzará $81 a partir de este jueves.

    El ajuste en el precio de los combustibles se da en el contexto de que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) opera cada tres semanas.

    Ante este contexto, el Mepco ajustó los precios de los combustibles al alza por tercera vez consecutiva y luego de dos procesos a la baja, donde el precio por litro de las bencinas de 93 octanos bajó $195,3 y la de 97 octanos descendió $206,5. En tanto, el precio por litro del diésel retrocedió $272,9 en el proceso de ajuste.

    En tanto, con el tercer ajuste al alza, el precio del litro de las bencinas acumula una subida de $102,7 en el caso de 93 octanos, $102,7 en el de 97 octanos y $214,9 para el diésel.

    Además, el precio de las bencinas todavía no borra lo que subieron el 26 de marzo con la subida histórica de las bencinas. El avance fue explicado por la neutralización del Mepco por parte del gobierno, quien apeló a la situación fiscal del país y el alto precio del petróleo por motivo de la guerra en Medio Oriente, situación que se mantiene a la fecha.

    Las bajas que ocurrieron en el pasado se motivaron por la mayor tranquilidad que hubo en el conflicto en el Medio Oriente, que incluso se acordó una tregua que no prosperó.

    En detalle, el precio por litro de las bencinas de 93 octanos llegó a subir $372,2 el 26 de marzo y ha bajado $72,6; y en el caso de 97 octanos fue una alza de $391,5 y solo ha retrocedido $82,5. Mientras que, en el alza para el precio del litro de diésel, la subida fue de $580,3 y solo ha bajado $134,3.

    Sin embargo, las alzas y bajas reportadas a lo largo de este año se basan en el contexto en que Enap informa los precios de cara a los distribuidores, donde son estos últimos los que definen el valor para los clientes minoristas.

    “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, dice en su informe.

    Por otro lado, Enap también informó que el precio del gas para uso vehicular bajó en $6,1 por litro.

    Más sobre:BencinasCombustibles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comisión de Medioambiente aprueba indicación que podría permitir regular carreras de galgos en proyecto que busca prohibirlas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

    Lo más leído

    1.
    Exclienta demanda a Enjoy Viña del Mar y exige $4.670 millones por premio de máquina no entregado

    Exclienta demanda a Enjoy Viña del Mar y exige $4.670 millones por premio de máquina no entregado

    2.
    Empresas Ariztía pretende levantar planta de alimentos de US$100 millones en Cartagena

    Empresas Ariztía pretende levantar planta de alimentos de US$100 millones en Cartagena

    3.
    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año

    Expertos también aplican fuerte recorte a proyección del PIB 2026, pero esperan crecimiento de 2,9% el próximo año

    4.
    Quiroz no ceja y reafirma meta de terminar el gobierno con desempleo de 6,5% y crecimiento de 4%

    Quiroz no ceja y reafirma meta de terminar el gobierno con desempleo de 6,5% y crecimiento de 4%

    5.
    Superintendente de Pensiones y el paso a fondos generacionales: “Nos preocupa mucho la transición”

    Superintendente de Pensiones y el paso a fondos generacionales: “Nos preocupa mucho la transición”

    6.
    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Comisión de Medioambiente aprueba indicación que podría permitir regular carreras de galgos en proyecto que busca prohibirlas

    Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%
    Negocios

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    Sistema político: urgencia suma, reforma mínima

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Terminó en pelea y escándalo: el violento final del amistoso entre la Roja femenina y Uruguay
    El Deportivo

    Terminó en pelea y escándalo: el violento final del amistoso entre la Roja femenina y Uruguay

    Los pilotos del Rally Chile Biobío 2026 ya recorren los caminos del sur del país

    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27
    Tecnología

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas
    Cultura y entretención

    ANFUCULTURA y ANEF solicitan pronunciamiento a Contraloría ante situaciones en el Ministerio de las Culturas

    Poeta Chileno: Sebastián Lelio define elenco y rodaje de su cinta basada en la novela de Alejandro Zambra

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas
    Mundo

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    Opositor Yair Golan demanda a la esposa de Netanyahu por insinuar que tenía conocimiento previo de los ataques de Hamas del 7-O

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor