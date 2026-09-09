Enap informa que las bencinas vuelven a subir

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó el precio estimado de los combustibles a partir de este jueves, donde se reportaron nuevamente alzas.

Según el informe de precios, el valor por litro de la gasolina de 93 octanos subirá $35 y en el caso del precio de la gasolina de 97 octanos la subida será de $35.

En tanto, el alza será mayor en el precio del diésel. Según informó Enap, el litro de este combustible avanzará $81 a partir de este jueves.

El ajuste en el precio de los combustibles se da en el contexto de que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) opera cada tres semanas.

Ante este contexto, el Mepco ajustó los precios de los combustibles al alza por tercera vez consecutiva y luego de dos procesos a la baja, donde el precio por litro de las bencinas de 93 octanos bajó $195,3 y la de 97 octanos descendió $206,5. En tanto, el precio por litro del diésel retrocedió $272,9 en el proceso de ajuste.

En tanto, con el tercer ajuste al alza, el precio del litro de las bencinas acumula una subida de $102,7 en el caso de 93 octanos, $102,7 en el de 97 octanos y $214,9 para el diésel.

Además, el precio de las bencinas todavía no borra lo que subieron el 26 de marzo con la subida histórica de las bencinas. El avance fue explicado por la neutralización del Mepco por parte del gobierno, quien apeló a la situación fiscal del país y el alto precio del petróleo por motivo de la guerra en Medio Oriente, situación que se mantiene a la fecha.

Las bajas que ocurrieron en el pasado se motivaron por la mayor tranquilidad que hubo en el conflicto en el Medio Oriente, que incluso se acordó una tregua que no prosperó.

En detalle, el precio por litro de las bencinas de 93 octanos llegó a subir $372,2 el 26 de marzo y ha bajado $72,6; y en el caso de 97 octanos fue una alza de $391,5 y solo ha retrocedido $82,5. Mientras que, en el alza para el precio del litro de diésel, la subida fue de $580,3 y solo ha bajado $134,3.

Sin embargo, las alzas y bajas reportadas a lo largo de este año se basan en el contexto en que Enap informa los precios de cara a los distribuidores, donde son estos últimos los que definen el valor para los clientes minoristas.

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, dice en su informe.

Por otro lado, Enap también informó que el precio del gas para uso vehicular bajó en $6,1 por litro.