Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming
La primera fecha de la Champions League enfrenta a los equipos en el Parque de los Príncipes.
Este miércoles el Paris Saint-Germain recibe en Francia a Slovan Bratislava de Eslovaquia, en el marco de la Champions League.
Los equipos se enfrentan por la primera fecha de la máxima competencia europea.
Cuándo juega PSG vs. Slovan Bratislava
El partido del Paris Saint-Germain contra Slovan Bratislava es este miércoles 9 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia.
Dónde ver a PSG vs. Slovan Bratislava
El partido del Paris Saint-Germain contra Slovan Bratislava se transmite en el canal ESPN3.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.
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