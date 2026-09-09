Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Slovan Bratislava en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @psg

Este miércoles el Paris Saint-Germain recibe en Francia a Slovan Bratislava de Eslovaquia, en el marco de la Champions League.

Los equipos se enfrentan por la primera fecha de la máxima competencia europea.

Cuándo juega PSG vs. Slovan Bratislava

El partido del Paris Saint-Germain contra Slovan Bratislava es este miércoles 9 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Parque de los Príncipes de Francia.

Dónde ver a PSG vs. Slovan Bratislava

El partido del Paris Saint-Germain contra Slovan Bratislava se transmite en el canal ESPN3 .

La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, en el Plan Premium.