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    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    El LIV cumplió su promesa de acogerse al Capítulo 11 para reorganizarse financieramente, a través de un modelo en el que los jugadores serán accionistas. Sin embargo, todavía no queda claro qué sucederá con los que son acreedores de grandes sumas como Joaco, Jon Rahm y Bryson DeChambeau.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann ha ganado nueve títulos en su paso por el LIV Golf, siendo el que más campeonatos ha conseguido en la historia de este circuito. Charles Laberge/LIV Golf

    El LIV Golf cumplió lo que venía prometiendo hace algunas semanas: se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras la salida de su principal socio, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), un paso necesario para iniciar una era 2.0 e intentar responder a sus numerosos compromisos financieros con sus acreedores, entre ellos el propio Joaquín Niemann, quien se sumó al circuito en agosto de 2022, a cambio de US$ 75 millones libres de impuestos.

    El chileno finalmente firmó un contrato por cinco años, por lo que queda uno por delante, y ha sido el máximo ganador del circuito, con nueve títulos, además de haber finalizado subcampeón en 2024 y 2025 y tercero en esta temporada, cosechando cuantiosos premios. De acuerdo a Forbes, solo por el tercer trimestre al chileno le deben US$ 1.307.692. En una lista que encabeza Jon Rahm, con US$ 7.472.527.

    “Para llevar a cabo la transacción, cuyo objetivo es preservar la continuidad de la Compañía mediante un innovador modelo de propiedad que prioriza a los jugadores, la Compañía ha iniciado voluntariamente un proceso de reestructuración supervisado por un tribunal, conforme al Capítulo 11 del Título 11 del Código de los Estados Unidos, ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey”, explicó el LIV mediante un comunicado.

    Según la transacción propuesta, se prevé que la compañía reorganizada sea propiedad mayoritaria de los jugadores, con quienes mantiene conversaciones avanzadas, creando una estructura de propiedad que alinea los intereses de los jugadores con el éxito a largo plazo de la Liga. Un modelo que no a todos los deportistas convence, por lo incierto de los resultados en el corto plazo.

    “Este proceso nos brinda la estructura y el tiempo necesarios para concretar una transacción histórica y comenzar el siguiente capítulo de LIV Golf: uno centrado en los aficionados, con un modelo de propiedad innovador que prioriza al jugador y que forma parte del ecosistema global del golf. Estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro, pero aún queda mucho por lograr en los próximos meses. Creemos firmemente en el futuro de LIV Golf, en la oportunidad que tenemos ante nosotros y en las personas que nos ayudarán a alcanzarla. Agradecemos a nuestros jugadores, al increíble equipo de LIV Golf, a nuestra Junta Directiva, a BC Partners y a nuestros socios en todo el mundo que nos apoyan incondicionalmente”, declaró Scott O’Neil sobre este proceso.

    La consumación de la transacción está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación del Tribunal y de las partes interesadas pertinentes. De acuerdo con los hitos acordados en el caso, el LIV Golf tiene previsto salir del proceso de bancarrota (Capítulo 11) e iniciar una nueva era a principios de 2027. Además, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita acordó proporcionar un préstamo 49,6 millones de dólares en financiamiento para deudores en posesión (DIP) en los términos establecidos en el acuerdo de crédito DIP, sujeto a la aprobación del Tribunal.

    La incertidumbre

    En las próximas semanas, el LIV deberá avanzar en las fórmulas de pago con sus acreedores, lo que será clave para el futuro deportivo del circuito. Por ejemplo, Jon Rahm no se ha pronunciado sobre una participación futura en este nuevo circuito. Al menos, hasta que no reciba una solución a la multimillonaria deuda que tienen con él. Tampoco lo ha hecho Niemann.

    Joaquín Niemann, posando con el trofeo de campeón en Nueva York. Foto: Montana Pritchard/LIV Golf.

    También se deberá determinar qué sucede con los acuerdos de los jugadores que todavía tienen años de contrato por delante y si podrían quedar automáticamente extinguidos, como es el caso del talagantino.

    En ese sentido, en su entorno afirman que no está muy convencido de aceptar una fórmula en la que deba resignar una gran cantidad de dinero. De hecho, crece en el grupo de los jugadores top del LIV la idea de que si no reciben lo adeudado, no están dispuestos a continuar. “Si no les pagan, es difícil que continúen”, afirma un allegado a Joaco.

    Por otra parte, el LIV no reconoce la totalidad de la deuda. Por ejemplo, en el caso de Bryson DeChambeau, su reclamación está marcada como contingente. Es decir, el circuito afirma que podría no deber ese dinero dependiendo de lo que suceda a continuación. Mientras que la acreencia de Dustin Johnson no solo está calificada como contingente, sino que está catalogada como no liquidada y en disputa, lo que amenaza con tensionar bastante más los ánimos.

    Mientras se avanzan en esta disputa, Joaquín Niemann se alista para participar desde este jueves en el Abierto de Irlanda, del DP World Tour, donde buscar seguir sumando puntos para el ranking mundial. Su salida a la cancha del Trump International Golf Links & Hotel Ireland. Su salida está programada para las 05.30, hora chilena y lo hará acompañado del local Seamus Power y del austriaco Sepp Straka.

    Más sobre:LIV GolfLa Tercera PMJoaquín NiemannCapítulo 11Jon RahmBryson DeChambeauDustin JohnsonScott O'Neil

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