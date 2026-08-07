Con Joaquín Niemann como acreedor y acogiéndose al Capítulo 11: el polémico plan del LIV Golf para continuar con vida

El LIV Golf vive horas decisivas. Su CEO, Scott O’Neil, anunció que el circuito tendrá un nuevo inversionista que tendrá la titánica misión de reemplazar al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que invirtió cerca de 5 mil millones de dólares desde 2022.

De hecho, Joaquín Niemann llegó por más de US$ 75 millones libres de impuestos y otras estrellas como Jon Rahm y Bryson DeChambeau arribaron por cifras aún mayores.

El panorama ha sido complejo y los mismos deportistas han mostrado su inquietud sobre el futuro del circuito que premia tanto el rendimiento individual como por equipos. Sin embargo, en la antesala del LIV Golf de Nueva York, que se disputa en el Trump National Bedminster, O’Neil anunció el fichaje de un nuevo inversionista.

“Tenemos la gran fortuna de que un inversor principal haya firmado un acuerdo preliminar aprobado por nuestra junta directiva, que financiará al LIV en el futuro. Son muy buenas noticias para nosotros”, declaró el director ejecutivo.

Eso sí, evitó revelar la identidad del nuevo financista. “Lo que puedo decirles es lo que ya les dije. Por el momento, mantenemos en secreto para los medios los detalles del acuerdo, el inversor y gran parte de lo que podrían querer saber sobre esta segunda fase”, se excusó.

“Estamos concentrados y enfocados en lograrlo. He dedicado toda mi carrera, y sin duda las dos últimas temporadas, a escalar una montaña con gente increíble. A veces el viento sopla en nuestra contra, a veces llevamos un piano a cuestas, y seguimos adelante. Este es un momento que nos llena de alegría, que nos entusiasma anunciar y del que nos sentimos orgullosos de formar parte”, valoró.

“Sin duda, se trata de una inversión importante, y todos estamos comprometidos con que esto se concrete. Por eso, no he dedicado mucho tiempo a pensar en qué podría impedirlo”, prosiguió, para luego agregar que, de concretarse el acuerdo, habrá LIV hasta al menos la temporada 2030.

El LIV 2.0

El martes se llevó a cabo una reunión de emergencia entre la organización y los jugadores para explicarles cómo cambiarán las cosas de aquí al futuro. El plan es acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y realizar una solicitud de quiebra por deudas superiores a los US$ 250 millones en obligaciones contractuales.

De acuerdo, al sitio especializado Golf Post, el mayor acreedor individual es Jon Rahm, a quien la liga adeudaría en torno a 150 millones de dólares pendientes de su contrato multianual.

Y agrega: “Le siguen Bryson DeChambeau y Dustin Johnson, con contratos de 125 millones cada uno, y Phil Mickelson, cuyo acuerdo asciende a 200 millones. Tyrrell Hatton y Joaquín Niemann figuran también entre los jugadores con cantidades significativas pendientes de cobro”.

La fórmula prometida es que los propios deportistas se transformen accionistas tras la reestructuración del circuito, conocida como LIV 2.0, y así puedan recuperar el dinero que no han percibido.

Ante ello, O’Neil, destacó que los golfistas están al tanto de estos nuevos cambios y que ya han recibido algunos documentos para transformarse en dueños: “Nos sentamos con cada uno de los jugadores y les explicamos todo. Para algunos de ellos, es su primera incursión en lo que son las acciones, cómo funcionan, qué es un calendario de adquisición de derechos, cómo se va a mantener en el futuro y cómo se compara eso”.

“También estamos devolviendo algunos de los derechos a los jugadores. Así que hay toda una fórmula que les estamos explicando. En primer lugar, tener socios comerciales que trabajan a un nivel tan alto... cada vez hablaba menos a medida que avanzaban las reuniones. Pero sí, tenemos un apoyo tremendo, tremendo, y lo agradezco mucho”, prosiguió.

Incluso, destacó el ambiente que hay y lo graficó con varias situaciones. “Muchos vinieron porque vieron en esto una buena oportunidad para ganar dinero, y esta segunda oportunidad les ofrece acciones en lugar de efectivo. ¡Es fantástico! ¡Es una oportunidad increíble!“, destacó.