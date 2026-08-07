SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Joaquín Niemann como acreedor y acogiéndose al Capítulo 11: el polémico plan del LIV Golf para continuar con vida

    El circuito cuenta con importantes deudas y busca una fórmula para cumplir con los compromisos económicos que mantiene con sus principales estrellas, entre ellos, el chileno.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann figura entre los principales acreedores del LIV.

    El LIV Golf vive horas decisivas. Su CEO, Scott O’Neil, anunció que el circuito tendrá un nuevo inversionista que tendrá la titánica misión de reemplazar al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que invirtió cerca de 5 mil millones de dólares desde 2022.

    De hecho, Joaquín Niemann llegó por más de US$ 75 millones libres de impuestos y otras estrellas como Jon Rahm y Bryson DeChambeau arribaron por cifras aún mayores.

    El panorama ha sido complejo y los mismos deportistas han mostrado su inquietud sobre el futuro del circuito que premia tanto el rendimiento individual como por equipos. Sin embargo, en la antesala del LIV Golf de Nueva York, que se disputa en el Trump National Bedminster, O’Neil anunció el fichaje de un nuevo inversionista.

    “Tenemos la gran fortuna de que un inversor principal haya firmado un acuerdo preliminar aprobado por nuestra junta directiva, que financiará al LIV en el futuro. Son muy buenas noticias para nosotros”, declaró el director ejecutivo.

    Eso sí, evitó revelar la identidad del nuevo financista. “Lo que puedo decirles es lo que ya les dije. Por el momento, mantenemos en secreto para los medios los detalles del acuerdo, el inversor y gran parte de lo que podrían querer saber sobre esta segunda fase”, se excusó.

    “Estamos concentrados y enfocados en lograrlo. He dedicado toda mi carrera, y sin duda las dos últimas temporadas, a escalar una montaña con gente increíble. A veces el viento sopla en nuestra contra, a veces llevamos un piano a cuestas, y seguimos adelante. Este es un momento que nos llena de alegría, que nos entusiasma anunciar y del que nos sentimos orgullosos de formar parte”, valoró.

    “Sin duda, se trata de una inversión importante, y todos estamos comprometidos con que esto se concrete. Por eso, no he dedicado mucho tiempo a pensar en qué podría impedirlo”, prosiguió, para luego agregar que, de concretarse el acuerdo, habrá LIV hasta al menos la temporada 2030.

    El LIV 2.0

    El martes se llevó a cabo una reunión de emergencia entre la organización y los jugadores para explicarles cómo cambiarán las cosas de aquí al futuro. El plan es acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y realizar una solicitud de quiebra por deudas superiores a los US$ 250 millones en obligaciones contractuales.

    De acuerdo, al sitio especializado Golf Post, el mayor acreedor individual es Jon Rahm, a quien la liga adeudaría en torno a 150 millones de dólares pendientes de su contrato multianual.

    Y agrega: “Le siguen Bryson DeChambeau y Dustin Johnson, con contratos de 125 millones cada uno, y Phil Mickelson, cuyo acuerdo asciende a 200 millones. Tyrrell Hatton y Joaquín Niemann figuran también entre los jugadores con cantidades significativas pendientes de cobro”.

    La fórmula prometida es que los propios deportistas se transformen accionistas tras la reestructuración del circuito, conocida como LIV 2.0, y así puedan recuperar el dinero que no han percibido.

    Ante ello, O’Neil, destacó que los golfistas están al tanto de estos nuevos cambios y que ya han recibido algunos documentos para transformarse en dueños: “Nos sentamos con cada uno de los jugadores y les explicamos todo. Para algunos de ellos, es su primera incursión en lo que son las acciones, cómo funcionan, qué es un calendario de adquisición de derechos, cómo se va a mantener en el futuro y cómo se compara eso”.

    “También estamos devolviendo algunos de los derechos a los jugadores. Así que hay toda una fórmula que les estamos explicando. En primer lugar, tener socios comerciales que trabajan a un nivel tan alto... cada vez hablaba menos a medida que avanzaban las reuniones. Pero sí, tenemos un apoyo tremendo, tremendo, y lo agradezco mucho”, prosiguió.

    Incluso, destacó el ambiente que hay y lo graficó con varias situaciones. “Muchos vinieron porque vieron en esto una buena oportunidad para ganar dinero, y esta segunda oportunidad les ofrece acciones en lugar de efectivo. ¡Es fantástico! ¡Es una oportunidad increíble!“, destacó.

    Sin embargo, a pesar del optimismo del director ejecutivo, conocedores de la situación afirman a El Deportivo, que la solución propuesta no termina de ser convincente, debido a la incertidumbre del nuevo modelo y porque no reciben dinero. Joaco, por ejemplo, poco a poco, se ha ido haciendo habitual en el DP World Tour y sus relaciones con el PGA son bastante cordiales, por lo que la opción de partir si no recibe el dinero adeudado es una posibilidad latente.

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín NiemannScott O'NeilJon RahmBryson DeChambeau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Lo más leído

    1.
    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    Nelson Tapia sufre grave accidente de tránsito: conducía en estado de ebriedad

    2.
    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    3.
    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    4.
    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    En medio del fenómeno Vozinha: “futbolista” nigeriano se ofrece a Colo Colo con una inusual propuesta

    5.
    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    En Italia revelan las condiciones para que Darío Osorio sea comprado por el Milan

    6.
    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Búsqueda de casa con bono incluido, ingreso de su mascota y equipo de marketing: cómo Vozinha planifica su vida en Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno
    El Deportivo

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón