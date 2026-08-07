SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    La empresa sañaló que el precio por acción se situará en US$8, en la parte baja del rango de US$8-US$10 comunicado a fines de julio, y por debajo de la banda US$13-US$15 detallada en junio. Por otra parte, se decidió cotizar en la Bolsa de Nueva York, en vez de el Nasdaq, como habían proyectado inicialmente.

    Por 
    David Nogales
     
    Maximiliano Villena
    Ticketplus debuta en la Bolsa de Nueva York

    Ticketplus finalmente anunció este viernes la fijación del precio de su oferta pública inicial de 1.875.000 acciones ordinarias a un precio de US$ 8 por papel, por un total de US$ 15 millones de recursos brutos para la compañía, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.

    Con esto, la empresa se valorió en US$ 99,8 millones.

    En el comunicado, la empresa tecnológica de capitales chilenos dijo que las acciones ordinarias debieran comenzar a transarse en la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”.

    Inicialmente la firma tenía proyectado cotizar en el Nasdaq, sin embargo terminaron inclinándose por el Nyse, en consideración de las condiciones que se ofrecían, como la existencia de un formador de mercado.

    La compañía dijo que otorgó a los agentes colocadores una opción por 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación.

    La empresa espera que la operación se cierre en o alrededor del 10 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

    Respecto de la ceremonia de apertura, que se realiza en las bolsa de Nueva York con el clásico toque de campana, se espera que se realiza en los próximos dos meses.

    Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital actúan como agentes colocadores líderes conjuntos (joint book-running managers).

    La declaración de registro en el formulario F-1 (File No. 333-296318) fue presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva el 6 de agosto, detalló el documento.

    El precio quedó 38,5% bajo el rango original

    El precio final quedó bien por debajo de las condiciones que la firma controlada por Yethro Dinamarca había planteado al inicio del proceso.

    En junio, la empresa comunicó que ofrecería 1.786.000 acciones en un rango de entre US$13 y US$15 por título, lo que implicaba una recaudación de entre US$ 23,2 millones y US$ 26,8 millones y una valorización de la compañía de entre US$155,7 millones y US$ 179,6 millones.

    El 21 de julio la compañía actualizó su prospecto ante la SEC y recortó las condiciones: subió el número de acciones a 1.875.000 y bajó el rango de precios a entre US$8 y US$10, con una recaudación esperada de US$15 millones y una valorización de entre US$ 95,8 millones y US$ 119,8 millones.

    Con la fijación en US$8,00, el precio de colocación quedó 38,5% por debajo del piso del rango original (US$13) y 46,7% bajo el techo (US$15).

    Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue, y en su propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

    En 2025, la compañía operó 39.800 eventos, vendió 10,2 millones de tickets emitidos y participó en transacciones por US$ 268,9 millones, según su prospecto. Cuenta, además, con 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica.

    Para el primer trimestre de este 2026, los ingresos netos sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones. Para todo el ejercicio 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.

    Más sobre:TicketplusNYSEWall StreetBolsa de Nueva York

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    La ácida reaparición del exministro Montes con Poduje como blanco: “La preocupación de ellos es la gran empresa inmobiliaria”

    Lo más leído

    1.
    Exministra de Minería del gobierno anterior por Codelco: “En ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes”

    Exministra de Minería del gobierno anterior por Codelco: “En ningún momento pensamos en que se enajenaran activos tan importantes”

    2.
    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    3.
    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    4.
    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    5.
    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    6.
    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México
    El Deportivo

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón