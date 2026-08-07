Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

Ticketplus finalmente anunció este viernes la fijación del precio de su oferta pública inicial de 1.875.000 acciones ordinarias a un precio de US$ 8 por papel, por un total de US$ 15 millones de recursos brutos para la compañía, antes de deducir descuentos y comisiones de colocación y otros gastos de la oferta.

Con esto, la empresa se valorió en US$ 99,8 millones.

En el comunicado, la empresa tecnológica de capitales chilenos dijo que las acciones ordinarias debieran comenzar a transarse en la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante esta mañana, bajo el símbolo “TP”.

Inicialmente la firma tenía proyectado cotizar en el Nasdaq, sin embargo terminaron inclinándose por el Nyse, en consideración de las condiciones que se ofrecían, como la existencia de un formador de mercado.

La compañía dijo que otorgó a los agentes colocadores una opción por 45 días para comprar hasta 281.250 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones de colocación.

La empresa espera que la operación se cierre en o alrededor del 10 de agosto, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Respecto de la ceremonia de apertura, que se realiza en las bolsa de Nueva York con el clásico toque de campana, se espera que se realiza en los próximos dos meses.

Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital actúan como agentes colocadores líderes conjuntos (joint book-running managers).

La declaración de registro en el formulario F-1 (File No. 333-296318) fue presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y declarada efectiva el 6 de agosto, detalló el documento.

El precio quedó 38,5% bajo el rango original

El precio final quedó bien por debajo de las condiciones que la firma controlada por Yethro Dinamarca había planteado al inicio del proceso.

En junio, la empresa comunicó que ofrecería 1.786.000 acciones en un rango de entre US$13 y US$15 por título, lo que implicaba una recaudación de entre US$ 23,2 millones y US$ 26,8 millones y una valorización de la compañía de entre US$155,7 millones y US$ 179,6 millones.

El 21 de julio la compañía actualizó su prospecto ante la SEC y recortó las condiciones: subió el número de acciones a 1.875.000 y bajó el rango de precios a entre US$8 y US$10, con una recaudación esperada de US$15 millones y una valorización de entre US$ 95,8 millones y US$ 119,8 millones.

Con la fijación en US$8,00, el precio de colocación quedó 38,5% por debajo del piso del rango original (US$13) y 46,7% bajo el techo (US$15).

Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue, y en su propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

En 2025, la compañía operó 39.800 eventos, vendió 10,2 millones de tickets emitidos y participó en transacciones por US$ 268,9 millones, según su prospecto. Cuenta, además, con 2.800 clientes activos en 11 países de Latinoamérica.

Para el primer trimestre de este 2026, los ingresos netos sumaron US$9,5 millones, mientras que el Ebitda llegó a U$4,2 millones. Para todo el ejercicio 2025 totalizó ventas por U$29.462.572, un alza de 64% respecto del ejercicio previo, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$2.234.909.