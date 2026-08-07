Pavez atiende inquietud de exministro Cordero por nuevo estado de excepción y afirma que el gobierno “está siendo muy audaz”

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, abordó este viernes las dudas que manifestó el exministro de Seguridad, Luis Cordero, respecto a la propuesta del Ejecutivo de crear un nuevo tipo de estado de excepción constitucional, a través del cual Carabineros, con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), podría intervenir zonas del país con índices críticos de criminalidad.

El exministro planteó que el entrenamiento policial es “diametralmente” distinto al de las FF.AA. “porque cumplen roles institucionalmente distintos”. En ese sentido, señaló a CNN Chile, que “hacer una iniciativa de esas características, sin dimensionar esos aspectos tiene un riesgo muy grande”.

En diálogo con radio Agricultura, Pavez reconoció que en la nueva agenda de seguridad se discutirán temas difíciles, y en ese escenario -señaló- “la oposición juega un rol también”.

“Lo que dice el exministro Cordero, evidentemente, el Presidente está siendo muy audaz, y el gobierno está siendo muy audaz en proponer un nuevo estado de excepción constitucional para reforzar específicamente las materias de seguridad pública, cosa que hoy día no existe”, indicó.

El ministro (s) planteó que “los estados de excepción constitucional están asociados a guerra externa o guerra interna, cosa que en ningún caso ha sucedido; a catástrofes; calamidades públicas; y graves desórdenes o alteraciones al orden público, que no es lo mismo que la seguridad”.

En esa línea, señaló que “es bien interesante ver que la propuesta del Ejecutivo consiste en estudiar y diseñar una herramienta complementaria, no sustitutiva de la labor de las policías para que en territorios determinados exista apoyo de la fuerza militar cuando un barrio crítico o algún otro sector de nuestro país lo requiera”.

Respecto a la disposición que tendrían las FF.AA. para apoyar en las labores que contemplaría el nuevo estado de excepción, Pavez remarcó que “ las Fuerzas Armadas permanentemente están a disposición de todos los gobiernos para cumplir las tareas que el Presidente de la República les vaya solicitando ”.

“Además, en la medida en que la Constitución y la ley determinen, reglen, definan, den contexto a la forma en que las FF.AA. van a ir operando, no va a haber ninguna dificultad”, aseveró.