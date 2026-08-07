El informe del OS7 que analizó la ruta de las platas de la cuenta de Migueles por presunto lavado en caso Fundamenta

El pasado 29 de julio, el OS7 de Carabineros envió hasta la Fiscalía Regional de Los Lagos, un informe reservado. Se trataba de un informe pericial elaborado por la Sección de Investigación Patrimonial y Anticorrupción de la policía uniformada que analizó las cuentas de Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, se realizó un análisis financiero -a requerimiento de la Fiscalía- de una de las cuentas de Migueles entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2023.

El motivo de la revisión, según da cuenta el mismo escrito de 25 páginas, era determinar el trazado de recursos que presuntamente recibió Migueles después de que la Corte Suprema destrabara un polémico proyecto en Plaza Egaña de la Inmobiliaria Fundamenta, compañía que representaban los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en la trama bielorrusa.

Durante el periodo de tiempo analizado, según la pericia de Carabineros, Migueles recibió y gastó $126.405.739, siendo enero el mes con mayores gastos. La pericia a la cuenta de la expareja de Vivanco también dio cuenta de las principales áreas en las que gastó dinero.

Pero más allá de eso, uno de los principales hallazgos del análisis financiero del OS7 fue la trazabilidad, origen y salida de los recursos. Así se detectó que en ese periodo de casi cuatro meses, el 41% de los dineros del investigado -$20 millones- vinieron de las cuentas de Vivanco.

Migueles también recibió depósitos por $12.400.000 de parte del Conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, quien también es coimputado en la causa. En esa misma calidad también se detectaron transferencias de parte de Yamil Najle ($4 millones) y de su empresa periodística por $2.500.000.

Junto con eso, también se pudo determinar que el notario de La Cisterna, Fernando Martel, transfirió en ese mismo periodo un total de $6.719.550 a Migueles.

El origen y destino de $13 millones

En el mismo reporte del OS7 también se da cuenta de un depósito por $13 millones que recibió Migueles por parte de Martín Peña. Este hombre, según los antecedentes de la Fiscalía, es un antiguo cliente de Eduardo Lagos y quien declaró ante el Ministerio Público que fue el mismo abogado quien le pidió depositar ese monto a la entonces pareja de Vivanco.

Según el análisis de las cuentas de Migueles por parte de Carabineros, el cheque de donde provinieron esos recursos es de la empresa Los Leones SpA.

Pese a que las sospechas del ente persecutor apuntan, por la coincidencia de las fechas y otras declaraciones, a que el dinero depositado por Peña podría provenir de pagos irregulares tras el fallo del caso Fundamenta en la Suprema, Migueles ha negado ante el Ministerio Público ese posible origen.

“No sé quién es Martín Peña, no me acuerdo de qué pudo haber sido ese depósito”, aseguró inicialmente en su declaración.

Sin embargo, en la misma respuesta afirmó que “ahora que recuerdo, ese depósito corresponde a la venta de un comedor que tenía heredado, antiguo, de madera fina con enchapado precioso, la mesa se alargaba, era para ocho comensales y se podía alargar hasta 10, las sillas estaban impecables. No recuerdo qué madera era, pero era café, se lo despaché y después me lo pagó. El comedor lo ofrecí a la venta en una página de internet donde uno ofrecía productos, no recuerdo cual, y por esa vía Martín Peña me ubicó, esto es por Internet, había una página donde uno ofrecía productos, no me acuerdo cómo se llamaba. Él nunca vino a ver el comedor”.

El peritaje de Carabineros concluye que parte del dinero proveniente de Peña, fue a dar a gastos corrientes de Migueles, específicamente al pago del arriendo de la vivienda que compartía con Vivanco.

En total, según el OS7, la dueña del inmueble recibió pagos por $9.357.747, “dentro del periodo en el cual se hizo uso de los $13.000.000 correspondientes al depósito en efectivo motivo de la presente investigación, lo que se relaciona con el delito base”.